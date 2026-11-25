Dříve působil jako trenér ve sparťanské akademii, předchozí roky dělal asistenta Luboši Loučkovi v druholigovém béčku a od léta vede třetiligové Loko Praha. Teď bude mít s Miroslavem Droppou a Janem Blažíčkem v přechodné době na starosti A-tým.
„Ta příležitost přišla zčistajasna a vážím si jí. Všichni mi říkají, ať si to užívám, což není úplně lehké, ale jsem za to rád a odevzdám maximum,“ prohlásil.
|
Bláža z Loko Praha jako dočasná varianta. Spartu povede do utkání s Alkmaarem
Jak probíhala komunikace s vedením?
V pondělí mi volal sportovní ředitel Tomáš Sivok, že chce, abych vedl úterní trénink a pak případně další dny.
Je tedy ve hře, že mužstvo povedete i o víkendu ve Zlíně?
V pondělí jsem se dozvěděl, že povedu úterní trénink a další den, že povedu tým do čtvrtečního zápasu. Co bude dál, neřeším. Teď dělám maximum, abych tým připravil na zápas, a na nic jiného nemyslím.
Jak se cítíte? Jste nervózní?
Spím dobře, to je základ. Mám dvě malé děti, takže jsem zvyklý nespat, ale naštěstí jsou šikovné. Samozřejmě to je náročné, ale jsou to dva dny, což není zase tak dlouhá doba. Jdu předvést maximum a jdu pomoct Spartě. Dala mi obrovskou příležitost a já jí to chci oplatit. A že toho třeba naspím málo, nehraje roli. Důležité je, abychom to zvládli.
Když jste v úterý přišel na trénink, co jste hráčům řekl?
Sám jsem přemýšlel, co týmu říct jako první věc. Hlavně jsem zdůrazňoval, že jsme jeden tým a musíme držet pospolu. Sice jsme v krizi, ale nikdo nás z ní nevytáhne, musíme si pomoct sami. Apeloval jsem na principy, které tady platí, a na to jsem navázal i další den. Chceme navázat na to, co tady nastolil Brian Priske. Nejsem tu od toho, abych měnil tvář týmu, herní styl a dělal překotné změny. Ale samozřejmě dodám něco svého, co nám může pomoct.
Tým v posledních týdnech vypadal mdle a bez energie. Co s tím? Řešil jste i tohle s Tomášem Sivokem?
Se Sivokem jsem samozřejmě v kontaktu a bavíme se o všem. O kabině i herním stylu. On sám měl dost důrazný proslov před hráči, aby pochopili, o co se ve Spartě hraje a co musí pravidelně ukazovat. Není to o mně, ale o nich. Musí ukázat, že na to mají, protože hrají i o sebe. Jdeme bojovat za Spartu a vyhrát. Snažíme se připravit co nejlíp. Známe naše silné stránky, známe slabiny soupeře. Na to jsme se soustředili na tréninku a věřím, že hodně z toho se v zápase objeví.
|
Forrest Gump, Friisův asistent i Artetovo dítě. Volní trenéři, co mohli upoutat Spartu
Na středečním tréninku se objevili i Adam Karabec s Matějem Rynešem, díky působení v akademii ale znáte i další hráče. Pomáhá vám to s adaptací?
Určitě jsem měl radost, když jsem je viděl. K zápasu nejsou připravení, ale že je máte na tréninku, týmu prospěje. Kara je lídr a kapitán, kluci ho tak vnímají. Jeho i další kluky znám z dorostu a jsou to pro mě prostředníci. S každým jsem se bavil a zajímal mě jejich pohled. Ne že by mi kecali do sestavy, ale ptal jsem se jich na určitá jména a vážím si, že se se mnou podělili o svůj názor. I podle toho jsme se rozhodli o sestavě.
Jak ten výběr probíhal?
Samozřejmě jsem měl schůzku s realizačním týmem, který tady zůstal. Vyslechl jsem si jejich názor, řekl jim svůj plán, abychom byli nejsilnější, a spolu jsme to dali dohromady. A do toho rozhovory s hráči, o kterých jsem mluvil. Sestavu vám neřeknu, ale věřím, že nastoupíme v nejlepším možném rozpoložení.
Čeká vás nizozemský Alkmaar. Měl jste vůbec čas na přípravu?
Viděl jsem dva zápasy AZ. Je to velice dobře technicky vybavený tým, dobře strukturovaný a s kvalitním presinkem. Dává hodně gólů a soupeře často přehrávají, i když jsou v lize čtvrtí. Čeká nás těžký zápas proti kvalitnímu soupeři, ale věřím, že budeme úspěšní.
Alkmaar tu hrál letos v březnu a zvítězil 4:0. Jeho tým se od té doby tolik neproměnil. Čerpáte z toho utkání?
Viděl jsem ten zápas a tím, že Alkmaar toho moc nezměnil – mají stejného trenéra i styl, tak jsem z toho trochu čerpal. Věřím ale, že nás čeká jiný zápas. Minule nás porazili a doufám, že teď jim to vrátíme.
Jakým stylem se budete chtít prezentovat?
Já bych nechtěl mluvit o sobě, jaké mám ideály. Jsem devět let trenérem Sparty, začínal jsem v akademii a teď jsem tady. Vyvíjel jsem se každým rokem a snažil jsem se od každého, s kým jsem pracoval, něco vzít. Jsem jiný trenér než před rokem, ale můžu říct, že jsem rád, když je můj tým hodně na míči, je variabilní, chce získávat míč co nejrychleji zpátky a není moc zalezlý. Ale jak jsem říkal, tohle nebude o mně. Máme tu nějaké principy a už když jsem byl v béčku, hráli jsme stejně jako áčko. V tomhle směru jsem se hodně naučil od Luboše Loučky, který mi dal strašně moc. A teď na to chci navázat.
Jakého trenéra fanoušci uvidí na lavičce?
Uvidí stejného Lukáše jako jinde. Nejsem trenér, co rád sedí. Chci tým podporovat u lajny a nechci si hrát na něco, co nejsem. Budu stejný jako ve třetí lize nebo u dorostu. Chci hráčům pomoct, tak to mám nastavené.
|
Nahradí Priskeho Lavička? Nebo snad další Dán? Bookmakeři favorizují i Henriksena
Sledoval jste v minulých týdnech Spartu a říkal si, co byste třeba udělal jinak?
Na zápasy koukám a jako každý Čech tomu rozumím nejlíp. (smích) Já pokaždé věřím, že trenér dělá maximum. Je snadné někoho kritizovat, když nevíte, co má na mysli a jaké dává týmu pokyny. To od televize nevidíte. Co myslím, že by mohlo fungovat, jsem se do hráčů snažil dostat, ale nejsem tu od překotných změn. Neočekávejte ode mě velké věci, cílem bylo stmelit tým do jedné party, která si to půjde se soupeřem rozdat a udělá maximum pro výhru.
Vnímáte, že hrajete také o přízeň fanoušků, kteří zejména po posledním utkání dali najevo svou nespokojenost?
Vůbec tohle neřeším. Fanoušky neovlivním a kabina to také ví. Cesta, jak si je dostat zpátky, je, že začneme lépe hrát a vyhrávat. A věřím, že poctivou prací se výsledky otočí. To je věc, kterou můžeme ovlivnit. Ale tím, co se děje na tribunách, se nezabývám.