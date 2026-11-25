Sparta dočasné řešení trenérské otázky oznámila na sociální síti X.
Bláža se svými kolegy tak povedou i středeční předzápasový trénink, jenž začíná v 10.30. Odpoledne pak následují mediální aktivity.
A vedení dostává čas navíc, aby našlo náhradu za odvolaného kouče Briana Priskeho. Nový sportovní ředitel Tomáš Sivok v pondělí odpoledne oznámil, že chce jméno nového kouče zveřejnit v nejbližších hodinách, jenže čekání se nakonec protáhne.
Spekulovalo se o mnoha jménech včetně slovenského kouče Adriana Guľy, který krátce před Priskeho odvoláním skončil v lotyšské Rize.
Ale ten to podle informací iDNES.cz nebude, stejně tak prý není ve hře ani Zdeňko Frťala či třeba Martin Hyský. Sparta opět hledá v zahraničí, což ale podle očekávání není úplně snadné.
Než najde, minimálně v nejbližším utkání ji povede Bláža. Je však jasné, že nemůže být dlohodobou variantou, jelikož nemá potřebnou licenci.
Bláža, dlouholetý trenér ve strahovské akademii, předchozí roky dělal asistenta Luboši Loučkovi v druholigovém béčku. Loučka mimochodem v úterý u béčka skončil.
Po letním sestupu rezervy se Bláža společně s dalším asistentem Ondřejem Švejdíkem přesunuli do Loko Praha, která funguje jako další záložní klub Sparty. Opačným směrem se vydal Michal Zach, jenž kdysi vedl například Bohemians či Liberec v první lize.
Jelikož týmu se sídlem v nedalekých Holešovicích skončila podzimní část sezony v třetí lize už před deseti dny, mohl Bláža, jenž mluví velmi dobře anglicky, převzít áčko.
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Jeho kolega Miroslav Droppa v létě převzal sparťanskou devatenáctku, předtím působil v akademii u mladšího dorostu.
Nastalá situace připomíná tu z podzimu 2016.
Sparta tehdy na konci září odvolala kouče Zdeňka Ščasného a od mládeže narychlo povýšila Davida Holoubka, jenž těsně předtím vedl devatenáctku v Youth League. A den na to se posadil na lavičku áčka v utkání Evropské ligy proti slavnému Interu Milán a zapsal senzační výhru 3:1.
Jak si povede Bláža?