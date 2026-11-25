Spartu už do něj nepovede trenér Brian Priske.
Ten v pondělí skončil a mužstvo dočasně převzal jako hlavní kouč Lukáš Bláža, jenž dřív působil ve sparťanské akademii a naposledy vedl Loko Praha ve třetí líze.
„S Brianem jsem se stihl rozloučit. Nikdy není hezké, když se něco podobného stane, ale je to fotbal a jako tým nemáme prostor se litovat. Musíme držet při sobě,“ zdůraznil Hoever.
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Bláža vedl už úterní trénink, před tím středečním pak klub oficiálně oznámil, že bude na lavičce i při zápase.
„Byla to naše první setkání a dal nám jasné pokyny, jak chce, abychom pracovali. Nejsou to velké změny, což sám naznačil, ale byl to dobrý trénink. Hlavní bylo se navzájem poznat, což je za dva dny samozřejmě těžké, ale víme, co máme dělat,“ popsal Hoever.
„Sám jsme přemýšlel, co říct jako první věc. Hlavně jsem zdůrazňoval, že jsme jeden tým a musíme držet pospolu. Sice jsme v krizi, ale nikdo nás z ní nevytáhne, musíme si pomoct sami,“ říkal Bláža, jenž se na tiskové konferenci posadil vedle Hoevera.
Ten má sice zkušenosti s nizozemským fotbalem, nejvíc toho však odehrál v Anglii. Naposledy působil ve Wolverhamptonu, odkud ho Sparta v srpnu přivedla.
Byl mimochodem poslední posilou Priskeho i Rosického posilou.
„Přivedli mě sem a mluvil jsem s nimi nejvíc, takže pro mě osobně to není příjemné. Ale to platí všude, nechcete, aby trenér odešel, ještě navíc takhle se sportovním ředitelem. Ale já se dívám dopředu,“ prohlásil.
V úvodu angažmá ho trápily zdravotní problémy, v poslední době se však zabydlel v základní sestavě, byť proti Liberci v neděli scházel kvůli trestu za žluté karty.
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„Už tu jsme pár měsíců, poznal jsem hráče i českou soutěž a snažím se neřešit, co se děje okolo mně. Musím být v tomhle ohledu trochu sobecký, když to tak řeknu. Nemůžu řešit, kdo je trenér nebo sportovní ředitel. Tak to je, takové věci se ve fotbale stávají,“ krčil rameny.
Sparta proti Alkmaaru bude hrát o oživení postupových nadějí. Po polovině skupinové fáze má čtyři body, na postup jich ale bude potřeba zhruba deset.
Na Alkmaar nicméně nemá dobré vzpomínky. Na jaře s ním vypadla v osmifinále Konferenční ligy, přičemž v domácí odvetě schytala debakl 0:4.
„AZ dobře znám a holandskou ligu nadále sleduju, i když samozřejmě ne každý zápas. Ale vím, že začali dobře a mají hodně mladých talentovaných hráčů. Jak říkal i trenér, hrají pěkný fotbal a hodně na soupeře tlačí. Ale těšíme se na to,“ uzavřel Hoever.