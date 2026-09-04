Sparta na pohárovou soupisku zapsala i Mannsverka, Plzeň vyškrtla Krčíka

Soupisky pro evropské poháry musely kluby odevzdat do půlnoci na třetího září. Další tři hráče mohou dopsat až po konci ligové fáze (s výjimkou dlouhodobých zranění gólmana a jednoho hráče do pole).
Sparta půjde do pohárové soutěže číslo dvě se všemi letními posilami.
Soupiska Sparty
v základní fázi Evropské ligy
brankáři: Jakub Surovčík, Kristzián Hegyi
obránci: Martin Suchomel, Pavel Kadeřábek, Jakub Martinec, Tobias Guddal, Viktor Vitályos, Adam Ševínský, Loïc Mbe Soh, Ki-Jana Hoever, Jaroslav Zelený
záložníci: Santiago Eneme, Josimar Alcócer, Adam Karabec, Matěj Ryneš, John Mercado, Andrew Irving, Sivert Mannsverk, Joao Grimaldo, Patrik Vydra, Roman Macek, Matěj Jurásek
útočníci: Jonatan Brunes, Ebrima Singhateh, Matyáš Vojta
Na brankářském postu má kromě jedničky Jakuba Surovčíka právě maďarského Kristziána Hegyiho, v obraně je už i Tobias Guddal, jenž v předkolech nemohl hrát kvůli tomu, že v nich už nastoupil za norské Tromsö. Nechybějí také Ki-Jana Hoever, Loïc Mbe Soh, Viktor Vitályos, Roman Macek, Josimar Alcócer, Ebrima Singhateh, Jonatan Brunes či Matěj Jurásek.
Mimo jsou dlouhodobě zranění Magnus Kofod Andersen, jenž byl na operaci kolene, nicméně podle klubových fotografií už trénuje. V pohárech se neukáže ani Emmanuel Uchenna. O jejich návratu klub další podrobnosti neuvedl.
Na soupisku se vešel i obránce Jakub Martinec, který na ní v minulé sezoně Konferenční ligy chyběl.
Sparta načne ligovou fázi v Jerevanu, 16. září vyzve klub Ararat-Armenia.
Plzeň bez rozhodujícího střelce
Na zadní tyči gólem na 5:1 rozhodl o tom, že si Plzeň zahraje Evropskou ligu. On s ní však ne. Obránce Krčík podle informací serveru inFotbal nefiguruje v plánech trenéra Radoslava Kováče.
Místo něj jsou v obraně nové posily Tobiáš Pališčák ze Žiliny, Denis Vavro z Wolfsburgu i Adam Gabriel z Midtjyllandu, poté stálice Karel Spáčil, Merchas Doski, Jan Paluska, Sampson Dweh a Filip Prebsl.
Na soupisce jsou také další posily Stefan Pirgič a Baboucarr Faal, nechybí ani zraněný kapitán Matěj Vydra, zato dlouhodobě absentující Václav Jemelka se nevešel.
Plzeň odstartuje Evropskou ligu 17. září domácím zápasem s Unionem St. Gilloise.
Soupiska Plzně
pro základní fázi Evropské ligy
brankáři: Dominik Ťapaj, Viktor Baier, Florian Wiegele
obránci: Tobiáš Pališčák, Denis Vavro, Karel Spáčil, Merchas Doski, Jan Paluska, Adam Gabriel, Sampson Dweh, Filib Prebsl
záložníci: Lukáš Červ, Denis Višinský, Alexandr Sojka, Patrik Hrošovský, Tomáš Ladra, Cheick Souaré, Jiří Panoš, Stefan Pirgič, Amar Memič
útočníci: Salim Lawal, Mohamed Toure, Matěj Vydra, Baboucarr Faal, Christophe Kabongo, Prince Adu