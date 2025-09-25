Lille uspělo v prvním kole Evropské ligy. O výhře rozhodl nestárnoucí Giroud

  21:28
Fotbalisté francouzského Lille, kteří jsou považovaní za jednoho z favoritů Evropské ligy, zdolali v prvním kole skupinové fáze soutěže norský Brann Bergen 2:1. Rumunský zástupce FCSB vyhrál v nizozemském Deventeru, když tamní klub Go Ahead Eagles porazili 1:0. Zbývajících sedm zápasů včetně utkání Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň začalo ve 21:00.
Olivier Giroud po vstřelení vítězné branky.

Olivier Giroud po vstřelení vítězné branky. | foto: Reuters

Hamza Igamane obešel brankáře Dyngelanda a vstřelil první gól zápasu.
Mukau z LIlle (v červeném) se probíjí přes hostujícího Hellanda.
Miculescu střílí na hřišti nizozemského týmu Go Ahead Eagles branku v prvním...
Rumun David Miculescu slaví svoji branku v prvním kole Evropské ligy.
7 fotografií

Lille po jarním účinkování v osmifinále Ligy mistrů začalo ve druhé evropské soutěži vítězně a připravilo Bergenu první porážku po sedmi zápasech napříč soutěžemi. Vedení domácím zajistil jeden z dvojice Maročanů Ikamán, ale Islanďan Magnússon střelou odraženou od tyče vyrovnal.

Trenér Génésio pak poslal na trávník osmatřicetiletého Girouda a střelecký rekordman francouzské reprezentace se deset minut před koncem postaral o vítězný gól.

Miculescu střílí na hřišti nizozemského týmu Go Ahead Eagles branku v prvním kole Evropské ligy.

Deventer se kvalifikoval do hlavní soutěže přímo jako vítěz Nizozemského poháru, ale při své premiéře neuspěl. Zkušenější rumunský tým se prosadil už po třinácti minutách, kdy se trefil Miculescu. Hosté těsný náskok ubránili i za cenu pěti žlutých karet, které dostali většinou za zdržování a nesportovní chování.

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Glasgow Rangers Glasgow Rangers : KRC Genk KRC Genk 0:0 (0:0)
Sestavy:
Butland – Tavernier (C), Souttar, Cornelius, Meghoma – Diomande, Aasgaard, Raskin – Moore, Chermiti, Gassama.
Sestavy:
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Smets, Sadick, Kayembe, Medina – Hrošovský, Bangoura, Heynen (C) – Steuckers, O Hjon-gju.
Náhradníci:
Kelly, Wright – Rothwell, Barron, Djiga, Antman, Rice, Miovski, Curtis, Danilo, Gentles, McCallion.
Náhradníci:
Mounganga – Itō, Karetsas, Bibout, Nkuba, Sattlberger, Jokojama, Adedeji-Sternberg, Palacios, Kongolo, Erabi, Mirisola.
Červené karty:
41. Diomande
Červené karty:

Rozhodčí: Jug – Žunić, Vidali (SVN)

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 18:45
Lille Lille : Brann Bergen Brann Bergen 2:1 (0:0)
Góly:
54. Ikamán
80. Giroud
Góly:
60. Magnússon
Sestavy:
Özer – Santos (87. Mándí), Mbemba, Goffi, Verdonk – Mukau, Haraldsson (87. Diaoune), bin Tálib (77. Bouaddi) – Sahraoui (68. Correia), Ikamán (68. Giroud), Fernandez-Pardo.
Sestavy:
Dyngeland – Pedersen (46. De Roeve), Knudsen, Helland, Dragsnes – Kornvig (87. Sande), Sørensen, Myhre – Magnússon (87. Finne), N. Holm (72. Mathisen), N. Castro (55. Gudmundsson).
Náhradníci:
Bodart – Ngoy, Broholm, Costarelli.
Náhradníci:
Bramel, Klausen – N. Boakye, Hansen.
Žluté karty:
90+2. Mukau
Žluté karty:
17. N. Castro, 69. Magnússon
Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 18:45
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles : FCSB FCSB 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
13. Miculescu
Sestavy:
De Busser – Deijl (C), Nauber (46. Smit), Kramer, James – Meulensteen (90+1. Weijenberg), Linthorst (61. Twigt) – Goudmijn (61. Margaret), Breum, Suray (76. Stokkers) – Edvardsen.
Sestavy:
Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki (46. Radunović) – Alhassan, Edjouma (46. Tănase) – Miculescu, Olaru (C) (77. Thiam), Cisotti – Alibec (46. Bîrligea).
Náhradníci:
Jansen, Plogmann, Verdoni – Adelgaard, Dirksen, van Zwam, Rahmouni.
Náhradníci:
Zima – Pantea, Politic, O. Popescu, Toma.
Žluté karty:
40. Nauber
Žluté karty:
62. Tănase, 68. Olaru, 80. Miculescu, 81. Cisotti, 84. Alhassan

Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Stuttgart Stuttgart : Celta Vigo Celta Vigo 0:0 (0:0)
Sestavy:
Nübel – Assignon, Jeltsch (25. Jaquez), Hendriks, Mittelstädt – Andrés, Stiller – Búanání, el-Chanús, Leweling – Demirović (C).
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso – El Abdellaoui, Moriba, Beltrán, Mingueza – Aspas (C), P. Durán, Jutglà.
Náhradníci:
Bredlow – Vagnoman, Tomás, Führich, Karazor, Zagadou, Chabot, Ćatović, Jovanović.
Náhradníci:
I. Villar – Iglesias, Fernández, D. Rodríguez, Zaragoza, Román, Rueda, Swedberg, Sotelo, H. Álvarez, C. Domínguez, Lago.
Žluté karty:
35. Demirović
Žluté karty:

Rozhodčí: Walsh – Connor, Macleod (SCO)

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Young Boys Bern Young Boys Bern : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 1:3 (1:3)
Góly:
25. Janko
Góly:
10. Świderski
13. Zarúrí
19. Zarúrí
Sestavy:
Keller – Janko, Zoukrou, Benito (C), Hadjam – Males, Gigović, Fernandes, Monteiro – Bedia, Fassnacht.
Sestavy:
Lafont – Kotsiras, Ingason, Touba, Mladenović – Bakasetas (C), Siopis, Sanches – Tetê, Świderski, Zarúrí.
Náhradníci:
Lindner, Marzino – Andrews, Colley, Córdova, Lauper, Pech, Raveloson, Tsimba, Mambwa.
Náhradníci:
Drągowski, Kotsaris – Bregou, Calabria, Chirivella, Dessers, Djuričić, Fikaj, Gnezda Čerin, Kyriakopoulos, Palmer-Brown, Taborda.

Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Rodriguez Moreno (všichni ESP)

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Boloňa Boloňa 1:0 (1:0)
Góly:
13. McGinn
Góly:
Sestavy:
Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Guessand, McGinn (C), Kamara, Rogers – Buendía, Malen.
Sestavy:
Skorupski – Zortea, Vitík, Lucumi, Lykogiannis – L. Ferguson (C), Freuler, Odgaard – Bernardeschi, S. Castro, Cambiaghi.
Náhradníci:
Proctor, Oakley – Bogarde, Burrowes, Digne, Elliott, A. García, Lindelöf, Mings, Sancho, Watkins.
Náhradníci:
Pessina, Ravaglia – Dallinga, Fabbian, Heggem, E. Holm, Miranda, Moro, Orsolini, J. Rowe.
Žluté karty:
42. Cash
Žluté karty:

Rozhodčí: Manzano – Nevado, Porras Ayuso

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
FC Utrecht FC Utrecht : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:0 (0:0)
Sestavy:
Barkas – Horemans, van der Hoorn, Viergever (C), al-Karúání – Vesterlund, Zechiël, Engwanda – Rodríguez, Haller, Murkin.
Sestavy:
Greif – Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico (C) – de Carvalho, Morton – Karabec, Šulc, Fofana – Satriano.
Náhradníci:
Brouwer, Gadellaa – Bozdogan, Min, Iqbal, Blake, Jonathans, Didden, Eerdhuijzen, van Ommeren.
Náhradníci:
L. Diarra, Konan – Tessmann, Moreira, Ghezzal, Molébé, Alejandro Gomes, T. Barišić, Merah, Maitland-Niles.
Žluté karty:
32. Jans (trenér)
Žluté karty:
32. Fonseca (trenér)

Rozhodčí: Feșnic – Avram, Cerei (vš. ROU)

Evropská liga
1. kolo 25. 9. 2025 21:00
zápas probíhá
Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk : FC Porto FC Porto 0:0 (0:0)
Sestavy:
Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Yeo, Bidstrup (C), Diabaté, Alajbegović – Baidoo, Ratkov.
Sestavy:
D. Costa (C) – Rosario, Bednarek, Kiwior, Sanusi – Froholdt, Varela, Veiga – Cossa, Aghehowa, Sainz.
Náhradníci:
Zawieschitzky, Hamzić – Kitano, Onisiwo, Vertessen, Krätzig, Kjærgaard, Diambou, Gourna-Douath, Trummer, Aguilar, Živković.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Gomes, A. Costa, Prpić, Gül, Fernandes, Moura, Mora, Teixeira, Brás, Alarcón.
Žluté karty:
16. Yeo
Žluté karty:

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
2. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
3. Ludogorec RazgradLudogorec 1 1 0 0 2:1 3
4. AS ŘímAS Řím 1 1 0 0 2:1 3
5. LilleLille 1 1 0 0 2:1 3
6. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 2:1 3
7. FCSBFCSB 1 1 0 0 1:0 3
8. SC BragaBraga 1 1 0 0 1:0 3
9. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
10. Real BetisBetis 1 0 1 0 2:2 1
11. Celtic GlasgowCeltic 1 0 1 0 1:1 1
12. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
13. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
14. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
15. Aston VillaAston Villa 0 0 0 0 0:0 0
15. FC PortoPorto 0 0 0 0 0:0 0
15. Glasgow RangersRangers 0 0 0 0 0:0 0
15. StuttgartStuttgart 0 0 0 0 0:0 0
15. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
15. FC UtrechtUtrecht 0 0 0 0 0:0 0
15. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
15. Young Boys BernYoung Boys 0 0 0 0 0:0 0
15. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
15. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
15. BoloňaBoloňa 0 0 0 0 0:0 0
15. KRC GenkGenk 0 0 0 0 0:0 0
15. Panathinaikos AtényPanathinaikos 0 0 0 0 0:0 0
15. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
29. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
30. Brann BergenBrann 1 0 0 1 1:2 0
31. OGC NiceNice 1 0 0 1 1:2 0
32. Malmö FFMalmö 1 0 0 1 1:2 0
33. Go Ahead EaglesGA Eagles 1 0 0 1 0:1 0
34. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
35. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
36. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0
Zobrazit více
Sbalit

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  21:48

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

Ve středu ráno se fotbalisté Nových Sadů ze čtvrté ligy místo cesty do práce sešli na svém maličkém stadionku na předměstí Olomouce, aby mohli rychle smontovat v noci přivezené mobilní tribuny. Poté...

25. září 2025  9:44

Ferencváros - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně vstupují do ligové fáze Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem je maďarský mistr Ferencváros. Zápas v Budapešti se hraje ve čtvrtek 25. září od 21:00. Kde můžete utkání sledovat,...

25. září 2025  9:23

