Lille po jarním účinkování v osmifinále Ligy mistrů začalo ve druhé evropské soutěži vítězně a připravilo Bergenu první porážku po sedmi zápasech napříč soutěžemi. Vedení domácím zajistil jeden z dvojice Maročanů Ikamán, ale Islanďan Magnússon střelou odraženou od tyče vyrovnal.
Trenér Génésio pak poslal na trávník osmatřicetiletého Girouda a střelecký rekordman francouzské reprezentace se deset minut před koncem postaral o vítězný gól.
Deventer se kvalifikoval do hlavní soutěže přímo jako vítěz Nizozemského poháru, ale při své premiéře neuspěl. Zkušenější rumunský tým se prosadil už po třinácti minutách, kdy se trefil Miculescu. Hosté těsný náskok ubránili i za cenu pěti žlutých karet, které dostali většinou za zdržování a nesportovní chování.
Butland – Tavernier (C), Souttar, Cornelius, Meghoma – Diomande, Aasgaard, Raskin – Moore, Chermiti, Gassama.
Van Crombrugge – el-Wáhdí, Smets, Sadick, Kayembe, Medina – Hrošovský, Bangoura, Heynen (C) – Steuckers, O Hjon-gju.
Kelly, Wright – Rothwell, Barron, Djiga, Antman, Rice, Miovski, Curtis, Danilo, Gentles, McCallion.
Mounganga – Itō, Karetsas, Bibout, Nkuba, Sattlberger, Jokojama, Adedeji-Sternberg, Palacios, Kongolo, Erabi, Mirisola.
41. Diomande
Rozhodčí: Jug – Žunić, Vidali (SVN)
54. Ikamán
80. Giroud
60. Magnússon
Özer – Santos (87. Mándí), Mbemba, Goffi, Verdonk – Mukau, Haraldsson (87. Diaoune), bin Tálib (77. Bouaddi) – Sahraoui (68. Correia), Ikamán (68. Giroud), Fernandez-Pardo.
Dyngeland – Pedersen (46. De Roeve), Knudsen, Helland, Dragsnes – Kornvig (87. Sande), Sørensen, Myhre – Magnússon (87. Finne), N. Holm (72. Mathisen), N. Castro (55. Gudmundsson).
Bodart – Ngoy, Broholm, Costarelli.
Bramel, Klausen – N. Boakye, Hansen.
90+2. Mukau
17. N. Castro, 69. Magnússon
13. Miculescu
De Busser – Deijl (C), Nauber (46. Smit), Kramer, James – Meulensteen (90+1. Weijenberg), Linthorst (61. Twigt) – Goudmijn (61. Margaret), Breum, Suray (76. Stokkers) – Edvardsen.
Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki (46. Radunović) – Alhassan, Edjouma (46. Tănase) – Miculescu, Olaru (C) (77. Thiam), Cisotti – Alibec (46. Bîrligea).
Jansen, Plogmann, Verdoni – Adelgaard, Dirksen, van Zwam, Rahmouni.
Zima – Pantea, Politic, O. Popescu, Toma.
40. Nauber
62. Tănase, 68. Olaru, 80. Miculescu, 81. Cisotti, 84. Alhassan
Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)
Nübel – Assignon, Jeltsch (25. Jaquez), Hendriks, Mittelstädt – Andrés, Stiller – Búanání, el-Chanús, Leweling – Demirović (C).
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso – El Abdellaoui, Moriba, Beltrán, Mingueza – Aspas (C), P. Durán, Jutglà.
Bredlow – Vagnoman, Tomás, Führich, Karazor, Zagadou, Chabot, Ćatović, Jovanović.
I. Villar – Iglesias, Fernández, D. Rodríguez, Zaragoza, Román, Rueda, Swedberg, Sotelo, H. Álvarez, C. Domínguez, Lago.
35. Demirović
Rozhodčí: Walsh – Connor, Macleod (SCO)
25. Janko
10. Świderski
13. Zarúrí
19. Zarúrí
Keller – Janko, Zoukrou, Benito (C), Hadjam – Males, Gigović, Fernandes, Monteiro – Bedia, Fassnacht.
Lafont – Kotsiras, Ingason, Touba, Mladenović – Bakasetas (C), Siopis, Sanches – Tetê, Świderski, Zarúrí.
Lindner, Marzino – Andrews, Colley, Córdova, Lauper, Pech, Raveloson, Tsimba, Mambwa.
Drągowski, Kotsaris – Bregou, Calabria, Chirivella, Dessers, Djuričić, Fikaj, Gnezda Čerin, Kyriakopoulos, Palmer-Brown, Taborda.
Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Rodriguez Moreno (všichni ESP)
13. McGinn
Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Guessand, McGinn (C), Kamara, Rogers – Buendía, Malen.
Skorupski – Zortea, Vitík, Lucumi, Lykogiannis – L. Ferguson (C), Freuler, Odgaard – Bernardeschi, S. Castro, Cambiaghi.
Proctor, Oakley – Bogarde, Burrowes, Digne, Elliott, A. García, Lindelöf, Mings, Sancho, Watkins.
Pessina, Ravaglia – Dallinga, Fabbian, Heggem, E. Holm, Miranda, Moro, Orsolini, J. Rowe.
42. Cash
Rozhodčí: Manzano – Nevado, Porras Ayuso
Barkas – Horemans, van der Hoorn, Viergever (C), al-Karúání – Vesterlund, Zechiël, Engwanda – Rodríguez, Haller, Murkin.
Greif – Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico (C) – de Carvalho, Morton – Karabec, Šulc, Fofana – Satriano.
Brouwer, Gadellaa – Bozdogan, Min, Iqbal, Blake, Jonathans, Didden, Eerdhuijzen, van Ommeren.
L. Diarra, Konan – Tessmann, Moreira, Ghezzal, Molébé, Alejandro Gomes, T. Barišić, Merah, Maitland-Niles.
32. Jans (trenér)
32. Fonseca (trenér)
Rozhodčí: Feșnic – Avram, Cerei (vš. ROU)
Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić – Yeo, Bidstrup (C), Diabaté, Alajbegović – Baidoo, Ratkov.
D. Costa (C) – Rosario, Bednarek, Kiwior, Sanusi – Froholdt, Varela, Veiga – Cossa, Aghehowa, Sainz.
Zawieschitzky, Hamzić – Kitano, Onisiwo, Vertessen, Krätzig, Kjærgaard, Diambou, Gourna-Douath, Trummer, Aguilar, Živković.
Ramos, J. Costa – Gomes, A. Costa, Prpić, Gül, Fernandes, Moura, Mora, Teixeira, Brás, Alarcón.
16. Yeo
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)