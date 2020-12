Hoftych hodnotí: Předčili jsme očekávání hodně lidí, je to krásný příběh

„Při vstupu do skupiny jsem říkal řediteli Kleiblovi, že když jsme s Radkem Látalem v Trnavě před dvěma lety postoupili do Evropské ligy a udělali tam sedm bodů, tak jsme určitě neměli lepší mužstvo, než má Slovan,“ vzpomínal Hoftych.

„Říkal jsem, že doma jsme schopni něco uhrát a zvenku něco málo přivézt. Že mezi pěti sedmi body se můžeme pohybovat,“ pokračoval po remíze s Crvenou zvezdou Bělehrad (0:0) v závěrečném šestém utkání skupiny.

Slovan skončil v tabulace třetí. Dvakrát porazil Gent, dvakrát prohrál s vítězným Hoffenheimem a jednou s Crvenou zvezdou.

„Myslím, že je to na Liberec krásný počin. Asi to předčilo očekávání hodně lidí. Jsme rádi, že jsme přispěli do koeficientu českých mužstev, protože to teď potřebujeme. Jsem rád, že jsme dobře prezentovali Slovan Liberec a udělali radost hodně lidem,“ uvedl Hoftych.

Severočeši, kteří prošli do základní skupiny přes tři předkola, uhráli v této sezoně do národního koeficientu 9,5 bodu. To je zatím o bod více než Slavia, která jako jediná z českých klubů postoupila do jarní fáze.

„Je to krásné. Jsme klub, který tam šel trnitou cestou. Až na poslední pokus z ligy, když jsme v kvalifikačním utkání porazili Mladou Boleslav. Čekali nás tři těžcí soupeři v kvalifikaci a nakonec jsme udělali sedm bodů a nejlepší koeficient. Je to krásný příběh, docení to asi až budoucnost,“ poznamenal Hoftych.

Nechtěl spekulovat, zda by Slovan hrál do poslední chvíle o postup, pokud by ho v druhém a třetím zápase nezasáhl koronavirus. Kvůli nákaze vypadla většina hráčů a tým prohrál 1:5 v Bělehradě a 0:5 na hřišti Hoffenheimu.

„To by byla čistá spekulace. Pro nás je důležité, že v zápasech, v nichž jsme byli ready, jsme byli schopni soupeřům nedělat komparz, ale zdatného protivníka. Hoffenheim a Crvena zvezda byly nejlepší mančafty ve skupině a postupují zaslouženě,“ uvedl Hoftych.



Jeho svěřenci zároveň vydělali klubu částku, která dosahuje výše ročního rozpočtu. Za postup do skupiny si připsali prémii 2,92 milionu eur (77 milionů korun), dalších 1,33 milionu eur (35 milionů korun) si uhráli díky sedmi bodům a ještě dostanou finance za klubový koeficient.

„Když jsem loni přicházel, debata o financích byla na začátku taková, že se spíš bude muset klub dostat do spoření. Pokud se nepodaří prodat hráče nebo eventuálně v budoucnu přivést klub do Evropy. V takovém případě by se snižovaly stavy a klub by se trochu redukoval. Momentálně se nám podařilo prodat dostatečný počet hráčů za slušné peníze, udělat Evropu. Je to důležité, aby klub jako Slovan byl stabilní, aby byl majitel spokojený,“ poznamenal Hoftych.

„Zároveň aby třeba někteří lidé nepřišli o práci a mohli pokračovat v tom, co je baví. Zároveň vím, že jsou tu nějaké investice, co se týče umělé trávy pro mládež i dalších věcí. Věřím, že to pomůže stabilizovat a rozvíjet klub. Jsme rád, že jsme k tomu mohli pomoci,“ dodal.