Liberecký gólman Knobloch: Nemáme se za co stydět, Evropu chceme znovu

„Je to super, jsem rád, že jsem mohl v Evropské lize naskočit. Během podzimu se to povedlo celému kádru, i některým klukům z béčka. Všichni na to budeme vzpomínat v dobrém,“ řekl Knobloch po remíze 0:0.

„Za čisté konto taky musím pochválit obranu a celkově všechny hráče za to, jak mi pomohli,“ pokračoval.

Liberec do vyřazovací fáze nepostoupil, ale zanechal dobrý dojem. Tým, který se do hlavní soutěže musel probít přes tři předkola, v tabulce skupiny L získal 7 bodů a obsadil třetí místo za Hoffenheimem a Crvenou zvezdou.

Jak hodnotíte poslední evropský zápas?

Jsem rád, že nám to vyšlo a doma jsme neprohráli. Crvena zvezda přijela v podstatě v plné sestavě a remízy si velice vážíme. Hráli jsme dobře, co se týká obranné fáze. Že by se na nás valily útoky jako v prvním zápase v Bělehradu, to vůbec ne. Naopak jsme měli dost šancí a mohli jsme pomýšlet i na vítězství. Bylo na nás vidět, že chceme vyhrát. Škoda, že jsme žádnou příležitost nedokázali proměnit.

Kdy vám bylo v zápase nejhůř?

Asi v situaci, kdy soupeř trefil tyčku. Tam mi výborně pomohl Kuba Jugas, který míč špičkou posunul na tyč, jinak by to byl gól.

Jak moc jste si všímal záložníka Kangy, který hrál donedávna za Spartu a v létě vám dal rozhodující gól ve finále poháru?

Na něj je potřeba si dávat speciální pozor. Zvezda má hodně kvalitních hráčů, ale on má nepříjemnou střelu z dálky. Když se pohybuje kolem vápna, může kdykoliv vystřelit.

Jak se ohlížíte za vystoupením Liberce ve skupině?

Když podíváme na sedm bodů, které jsme vybojovali, tak se nemáme za co stydět. Sice nám to nestačilo na postup, ale je to slušný bodový zisk. My teď ale musíme rychle přepnout na ligu a do konce prosince získat co nejvíc bodů, abychom v Evropě mohli hrát i za rok.