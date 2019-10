Se čtyřmi body v čele. Jsme ve hře o postup, říká kouč Slovanu Bratislava

Je třeba uznat, že kliku jeho svěřenci opravdu mají - stačí si vzpomenout na úvodní vítězství nad Besiktasem (4:2) a kiksy gólmana Lorise Kariuse.

Na druhou stranu: štěstí přeje připraveným a Slovan dělá slovenskému fotbalu solidní reklamu.

V Braze prohrával 0:1 i 1:2, přesto na konci dokázal vyrovnat, když si Bruno Viana srazil do vlastní sítě ostrý centr z pravého křídla. Nicméně kdyby do dráhy balonu nesáhl, pravděpodobně by hostující Andraž Šporar dával do prázdné svůj druhý gól v zápase.

Slovan remizoval v Braze, United ztratili body v Alkmaaru přehled čtvrtečních duelů Evropské ligy

„Nejvíc mě potěšil celkový přístup. Hráči zápas odmakali, šli za gólem. Už několikrát jsme skórovali v závěru zápasu, ačkoliv netvrdím, že tentokrát to bylo zasloužené,“ podotkl Kozák, strůjce možná nečekaného vzmachu bratislavského klubu.

Trapas s neznámou Sutjeskou Nikšič v předkole Ligy mistrů je dávno zapomenutý, stejně jako čachry s trenéry. Kozák je v sezoně třetím koučem (po odvolaném Ševelovi a provizorním Radenkovičovi), který mužstvo vede - a dokázal jej nakopnout.

Pod Kozákem, který tým oficiálně převzal na konci srpna, Slovan válí. V sedmnácti utkáních prohrál jen dvakrát a po zázračném postupu do skupiny přes favorizovaný řecký PAOK Soluň se mu daří i v Evropské lize.

„Snažíme se každý den pracovat co nejlépe. Stále však tvrdím, že toto mužstvo má ještě větší potenciál,“ řekl Kozák webu Šport.sk a vzpomněl si na krásné období ve své aktivní fotbalové kariéře.

Před čtrnácti lety se s Artmedií Petržalka nečekaně probojoval do hlavní fáze Ligy mistrů, dal gól Portu i Glasgow Rangers a pomohl outsiderovi ke třetí příčce ve skupině.

„Do poslední chvíle jsme hráli s Portem o osmifinále. Získali jsme pět bodů, teď se Slovanem máme čtyři. Takže nyní musíme být ambicióznější, nicméně o velkých cílech hovořit nechci. Ale jsme ve hře o postup,“ pochvaluje si Kozák.

V příštím domácím zápase s anglickým Wolverhamptonem k němu Slovan může udělat další krok.