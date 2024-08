Osmičku soupeřů se dozví v pátek. Slavia bude v Evropské lize mezi nejlepšími

Vysněná milionářská soutěž to nakonec není, i tak ale fotbalisté Slavie mohou narazit na zvučné soupeře. V osudí Evropské ligy, kam po nezvládnutém dvojzápase s Lille červenobílí míří, najdete například Manchester United, Tottenham, AS Řím, Lazio nebo Frankfurt. Dohromady dostanou díky reformovanému formátu osm soupeřů a pohárovou dávku trvající až do ledna.