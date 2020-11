Francouzský tisk kritizuje Nice: Tým propadl, je to nesmírně smutné

„Kde se zastaví úpadek francouzského fotbalu na kontinentální scéně? Po porážkách Marseille, Rennes a PSG v Lize mistrů ve čtvrtek Nice vybouchla na trávníku Slavie Praha v Evropské lize. Čeho chce Nice ve skupině C dosáhnout, když prohraje s českým týmem zdecimovaným koronavirem?“ píše francouzský list L’Equipe.



„Začátek zápasu nasvědčoval jinému výsledku, pokud by se Nice povedlo využít příležitosti, které nachystal Kasper Dolberg v sedmé a desáté minutě. Ale francouzský klub vyměkl a zjistil, že je pro něj nesmírně těžké uhájit neprůstřelnost bez svého zraněného kapitána Danteho,“ dodal L’Equipe. Podle něj Nice bez Danteho „zažívá peklo“, má neskutečně slabou obranu a mělo by rychle najít nějaké řešení.

„Co lze říci, až na to, že je to nesmírně smutné... Nice, ochromená bez Danteho, propadla na trávníku Slavie Praha,“ napsal zpravodajský server France Football. „Čtyři porážky za poslední týden - francouzský ‚festival‘ pokračuje,“ dodal.

France Football připomíná problémy obrany Nice bez kapitána Danteho a kritizuje výkon Dolberga, jehož „vstup do druhého poločasu byl katastrofální“. „Po přestávce neměla Nice jedinou šanci až na krásný útok Dana Ndoyeho v nastaveném čase. Ale to už bylo příliš pozdě. Vsadíme se, že samotná Slavia byla překvapená, jak snadno dokázala vyhrát,“ dodal France Football.



„Můžeme minout přihrávky, kopy, ale když jdeme do zápasu, musíme mít větší touhu po vítězství,“ prohlásil po utkání záložník Morgan Schneiderlin, kterého citoval France Football.

„Řekl nám to trenér. Řekli jsme si to mezi sebou. Uvidíme, jestli to teď dokážeme změnit. Slova jsou dobrá, ale musíte vědět, jak je proměnit v činy. Nevím, jestli je právě tohle francouzská potíž. Výsledky v tomto týdnu nejsou pro francouzský fotbal nijak slavné. Nemůžu mluvit za ostatní. Nemůžeme počítat slepice, dokud nejsou v kurníku. Musíme se soustředit. Namluvili jsme toho už dost, teď musíme pokročit dál,“ dodal.