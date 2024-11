Tyhle zápasy musíme zvládat, ví slávista Chorý. Pošťuchovačky k tomu patří

Slávisty produktivita v Evropě trápí dlouhodobě. Vždyť ze 78 (!) střeleckých pokusů dali v posledních čtyřech pohárových utkáních jen dva góly.

Právě Chorý byl navzdory vstřelenému gólu zároveň smolařem večera. Kvůli jeho ofsajdovému postavení totiž neplatil v závěru první půle Provodův gól.

„Ještě jsem se na to nedíval, ale byl tam odražený balon, já jsem vybíhal a měl jsem tam kopačku, takže pár centimetrů a to jsou maličkosti, které zápas můžou rozhodnout,“ popsal Chorý.

Právě Lukáš Provod vám připravil první gól.

Dal mi skvělý balon do kapsy, už jsem se pak soustředil jen na to, abych to čistě trefil. Před zápasem jsem se bavil s trenérem gólmanů ať to dávám po zemi a jsem rád, že to tam spadlo.

Jenže to byla vaše jediná branka v utkání.

V prvním poločase by se nikdo nedivil, kdyby to bylo 3:1. Pustili jsme je do jedné šance a Edin Džeko ji krásně proměnil. My tam měli asi čtyři stoprocentní příležitosti a několik dalších.

Když mluvíte o osmatřicetiletém Džekovi, co jeho výkonu říkáte?

Super hráč. Jak jsme viděli, tak v noze to furt má. Bohužel jsme mu dali za celý zápas jednou prostor a on toho využil. Tak se pozná kvalita útočníka.

Útočník Fenerbahce Edin Džeko střílí zpoza vápna gól Slavii v Evropské lize.

Ve druhé půli jste už byli o něco méně nebezpeční. Čím to bylo?

Zbytečně jsme ztráceli míče, ale přesto jsme měli třeba šanci Douděry po autu. Je to škoda, takové zápasy, zvlášť doma, se musí zvládat. Je to o tom, kdo víc chce a ke komu se víc otočí štěstí.

Zápas byl s ubíhajícími minutami hodně vypjatý, což vám úplně nepomáhalo. Souhlasíte?

To je logické. Hrajete o tři body, Evropskou ligu. Kdo to nikdy nezažil tak neví, ale kdo ano, tak to chápe. Hraje se o hodně a nebojujete jenom za sebe, ale za Slavii a chcete na hřišti nechat všechno. I za cenu žluté karty. Nějaké pošťuchovačky k tomu patří.

Nepřišlo vám, že se utkání zvrtlo až příliš?

Fenerbahce to na tom má asi postavený, Mourinho je hodně emotivní trenér, dává emoce najevo a chtěl ten zápas trochu zbláznit, což se mu povedlo. Druhý poločas jsme na to bohužel nedokázali zareagovat.

Po remíze s Ajaxem (1:1) jste říkal, že jste měl chuť soupeře odnášet ze hřiště na zádech. Zažíval jste podobné pocity?

Určitě, ale musíte to trochu krotit. Ta moje karta byla hodně přísná, udělal jsem takový basketbalový pohyb a břichem jsem soupeře odhodil, ani jsem nepoužil ruce nebo na něj nešlápl. Byl to asi můj první faul a hned jsem dostal žlutou. To samé Malick na začátku druhé půle obdržel kartu hodně rychle. Trošku se asi projevil ten tlak lavičky Fenerbahce, vyhrotilo se to a začaly padat žluté karty.

Vy jste pak už se žlutou kartou tvrdě dohrál souboj a hned jste běžel protihráči vyčinit. Nebál jste se, že budete vyloučen?

Nebál jsem se, normálně jsem za ním běžel, chtěl jsem ho poplácat a zvednout, ale nechtěl se mnou mluvit, tak jsem odešel. Normální souboj, který nevypustíte, srazili jsme se a spadli jsme.