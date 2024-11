Snad se to už nebude opakovat. Provod o bídné produktivitě i o další porážce

Po jeho akci padl už v sedmé minutě gól, o který se postaral Tomáš Chorý. Pak slávisté svoje další šance nedali, soupeř ještě do poločasu srovnal a v samotném závěru rozhodl. „Kvalita hráčů Fenerbahce je velká, stačí jedna situace, do které je pustíme a oni dají gól,“ krčil rameny Provod.

Slávisté tak prohráli třetí utkání v řadě a se čtyřmi body se nadále propadají tabulkou.

„Těžko se mi hledají slova, podle mě jsme ve třetím zápase po sobě nehráli vůbec špatně, ukázali jsme náš styl fotbalu, ale musíme se z toho poučit. To už není možné, abychom nezískávali body,“ láteřil Provod.

Přitom zvlášť v první půli jste dominovali.

První poločas měl skončit dva nebo tři nula. Bohužel se nám to nepovedlo a potom to dopadne takhle špatně. Jsou to pro nás obrovské zkušenosti a snad se to nebude opakovat.

Do sítě jste nicméně míč ještě jednou dostali, váš gól ale neplatil. Jak ta situace vypadala z vašeho pohledu?

Vůbec nevím, soustředil jsem se jenom na balon, ale pak kluci o poločase říkali, že Choras (Tomáš Chorý) vybíhal z ofsajdu. Mám trochu smůlu, protože tohle už je asi můj čtvrtý neuznaný gól za půl roku.

Hlavní rozhodčí Sascha Stegemann komunikuje s asistentem u videa během zápasu Slavie s Fenerbahce.

Vstřelili jste jediný regulérní gól, v posledních čtyřech pohárových zápasech máte na kontě pouhé dva. Čím to je, že se v Evropě takhle střelecky trápíte?

Nevím, asi bych nehledal konkrétní důvod. Prostě v těch zápasech ty šance neproměňujeme, ale mnohem horší by bylo, kdybychom si je vůbec nevytvářeli. Musí nám to tam v jednom zápase napadat a chytneme se.

Dvacet minut před koncem jste střídal. Měl jste toho dost?

Necítil jsem se unavený, trenérovi to asi přišlo. Máme širokou lavičku, střídající hráči nám vždycky pomůžou a je jasné, že když má trenér pocit, že jsem unavený, tak to protočí. Ivan Schranz navíc zahrál výborně. Já se cítil dobře, ale podle trenéra jsem vypadal unaveně.

Co jste říkal tomu, jak se zápas postupně vyostřoval?

My jsme to čekali. Zápasy s Turky takové jsou, bavili jsme se před zápasem, že nechceme, aby to do toho sklouzlo, protože oni si pak můžou odpočinout při každém přerušení. My naopak potřebujeme hrát ve vysoké intenzitě, abychom je utahali. Ale už to tak dopadlo, těch žlutých karet mohlo být míň a možná by pak ten zápas k tomu nesklouzl.

Čekají vás ještě tři utkání. Pořád věříte v postup?

Ambice jsou pořád stejné, do každého zápasu, který nás čeká, půjdeme stejně, akorát musíme být víc produktivní a rozhodnout dřív.