Znovuzrozený Provod, nejlepší hráč ligy? Ve čtvrtek nehrajeme o život, tvrdí

Střih, současnost. Provod se po operaci – a téměř celém roce v rekonvalescenci – vrátil k fotbalu a minulý víkend se sešívanými znovu přicestoval do Olomouce. Jako nejlepší slávista zavelel k obratu, připsal si asistenci a gól, Slavia otočila špatně vyvíjející se zápas a po zisku třech bodů si vytvořila desetibodový náskok na čele Chance Ligy.

A Provod komfortnímu odstupu od rivalů dopomáhá velkou měrou. „Pro mě je to nejlepší hráč ligy. V mých očích absolutně odstřelený hráč, českou ligu přerostl. Je radost se na něho dívat, má nesmírnou kvalitu,“ vyzdvihl jeho kvality i trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Osmadvacetiletý křídelník letos v lize zaznamenal tři góly a osm asistencí. Jeho kvalita na míči a dynamika je do očí bijící. Viděli jste, jak před vstřeleným gólem Olomouci přesprintoval celou obranu řadu Sigmy, byť měl o dobré dva tři metry hroší výchozí pozici?

Je až obdivuhodné, jak se Provod dokázal vrátit. Nejen do české ligy, ale ještě mezi ty nejlepší. „Nerad na dobu před třemi roky vzpomínám, zranění se mi stalo právě tady. Už jsem ale odehrál od té doby spoustu zápasů, proto jsem vděčný, kam jsem se dostal a že mi drží zdraví,“ rozpovídal se Provod po nedělním zápase na Moravě.

Bilanci 3+8, kterou má teď v polovině prosince, měl i v sezoně 2020/21, kdy se zranil. Slavia tehdy závěr soutěže i bez Provoda zvládla a bez jediné porážky získala ligový titul. Zopakuje to i letos?

„Já už sezonu bez porážky prožil, takže to nepotřebuju. Úplně mi stačí titul,“ laškoval Provod. „Ale ne, je to hodně daleko, nad tím vůbec nepřemýšlíme. Soustředíme se jen na tři body z každého duelu. Bylo by to samozřejmě hezké, ale ne nutné. Máme ještě druhou polovinu před námi, nadstavbu… Musíme být pozorní až do konce,“ uvědomuje si.

Je to tichý lídr, kterého potřebujeme, ví kouč

Už ve čtvrtek jej čeká klíčový zápas v Evropské lize proti belgickému Anderlechtu. Sám slávistický trenér Jindřich Trpišovský připouští, že chtěli mít v aktuální fázi evropské soutěže více bodů. Případná nevýhra by pro Pražany byla velká komplikace směrem k zamýšlenému postupu do vyřazovací fáze.

„Určitě to neberu jako zápas o všechno. Pak máme v Evropě další dva zápasy. Samozřejmě víme, v jaké jsme situaci, sami jsme si to zavařili. Ale teď nemáme nůž na krku. Nicméně chceme určitě získat tři body,“ velí Provod, který už pomalu vyhlíží vánoční přestávku.

Slavia - Anderlecht výkop: čtvrtek 21.00 rozhodčí: Papapetrou - Petropoulos, Aptosoglou. VAR: Evangelou (vš. Řecko)

„Chceme si odfrknout. Už je to fakt o tom, kdo chce víc, o tom, vydat se na sto procent. Je to na morál, hlava je unavenější než tělo. Ale máme poslední dva zápasy, pak si oddychneme,“ cítí slávista. „Chci ještě zmínit jednu věc, o které se tolik nemluví. Musím pochválit náš realizační tým, maséry, kondičáky, doktory. Nebýt jich, neodehrajeme tolik zápasů ve zdraví. Neskutečně makají, jsou s námi bez rodin, ale jenom díky nim jsme schopni zvládat všechnu tu zápasovou zátěž,“ dodal Provod.

I z těchto slov je patrné, že se rodák z Plzně vrátil v plné parádě. Pro úspěch dře jako málokdo, ostatně to byl on sám, kdo zavolal Trpišovskému, aby se slávisté po čtvrtečním zápase v Ostravě nevraceli do Prahy, ale zůstali čtyři dny na Moravě a měli tak stoprocentní komfort a přípravu před důležitým zápasem v Olomouci.

Ve 28 letech je Provod možná ve své nejlepší formě a je dost blízko k tomu, aby zastínil onoho Lukáše Provoda před zraněním. Důvod?

„Nechci mluvit za něj, ale je v nejlepším věku. Podle mě jsou hráči ve věku od 24 do 28 na fyzickém topu. On měl vždycky všechno, je zdravý, sebevědomý, tým ho nesmírně uznává. I zahraniční hráči k němu vzhlíží, vyprofiloval se v přirozeného lídra, trošku jiného než je Bořil. Provi je takový tichý lídr, potřebujete ho na hřišti, tým se s ním cítí dobře. I to rozestavení, které hrajeme, mu sedí, má důležitou pozici, což nás sráží, když není na hřišti, těžko se nahrazuje. Ale tohle mu pomáhá. Je hlavou i jinak nastavený, tím, že se mu daří. Zlomem bylo i letošní mistrovství Evropy, které mu vyšlo skvěle,“ má jasno Trpišovský.