ONLINE: Sparta - Bröndby, o jaro v Evropě, domácím stačí remíza

Hraje se o jaro v Konferenční lize, evropské soutěži číslo tři. Do vyřazovací fáze Evropské ligy už postoupily týmy Lyonu a Rangers.

ONLINE: AC Sparta Praha - Bröndby Kodaň Utkání sledujeme minutu po minutě

Třetí Sparta má čtyři body a poslední Bröndby dva. Pražanům tedy stačí zopakovat výsledek z Kodaně, kde utkání skončilo bezbrankovou remízou.

„Je to jako play off. Kdo zápas zvládne, jde dál. Ukáže se na hřišti, kdo na to bude mít,“ podotkl sparťanský kouč Pavel Vrba.

Sparťané poslední dva ligové zápasy vyhráli shodně 2:1. Vyzráli na Liberec i Karvinou. Bröndby v dánské lize porazilo Randers, v poháru pak ale podlehlo 0:2 Midtjyllandu.