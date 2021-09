Evropská liga: West Ham se Součkem vyhrál v Záhřebu, slaví i Leverkusen

Dalších osm utkání se hraje od 21 hodin. Sledujte online vývoj skóre.

Svěřenci trenéra Davida Moyese se ujali díky lepšímu skóre vedení ve skupině H. Hned za nimi je Genk, který díky brance Paula Onuachaa z 92. minuty zvítězil na hřišti Rapidu Vídeň 1:0.

Úspěšný vstup do soutěže zaznamenal i Leverkusen, jenž otočil doma duel s maďarským mistrem Ferencvárosem Budapešť a zvítězil 2:1. Hosté šli do vedení po osmi minutách zásluhou Ryana Mmaeeho. Do přestávky však vyrovnal Exequiel Palacios a v 69. minutě rozhodl Florian Wirtz. Tou dobou byl už na hřišti i český útočník Patrik Schick, jenž tři minuty předtím vystřídal Lucase Alaria. Leverkusenu patří 2. místo ve skupině B za Betisem Sevilla, jenž přestřílel Celtic Glasgow 4:3.

Porážku si naopak připsala Braga, která podlehla na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad 1:2. Český brankář Lukáš Horníček do utkání nezasáhl. Neuspělo ani Lazio Řím, které podlehlo na hřišti Galatasaraye Istanbul po vlastní brance gólmana Thomase Strakoshi 0:1. Byl to první vlastní gól, který italský celek v 71 zápasech v Evropské lize dostal.

Skupina A

Rangers FC : Olympique Lyon 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

23. Toko Ekambi Sestavy:

McGregor – Tavernier (C), Goldson, Balogun, Barišić – Lundstram, S. Davis, Kamara – Aribo, Morelos, Kent. Sestavy:

A. Lopes – Gusto, Denayer, J. Boateng, Emerson – Guimarães, Paquetá, Caqueret – Toko Ekambi, Slímání, Aouar (C). Náhradníci:

Robby McCrorie, McLaughlin – Patterson, Bassey, Bacuna, Roofe, S. Wright, Arfield, Kelly, F. Sakala, McClelland. Náhradníci:

Pollersbeck, Bonnevie – Diomande, Lukeba, Henrique, Cherki, Da Silva, Keita, Shaqiri, B. Barcola. Žluté karty:

14. Goldson Žluté karty:

30. Slímání Rozhodčí: Ekberg – Culum, Hallberg (SWE)

Skupina B

AS Monaco FC : SK Sturm Graz 0:0 (0:0) Sestavy:

Nübel – Aguilar, Pavlović, Maripán, Jakobs (46. Caio Henrique) – G. Martins (46. Golovin), Tchouaméni (C), Matazo, Diatta – Isidor (46. Fàbregas), Volland. Sestavy:

Siebenhandl – Gazibegović, Affengruber, G. Wüthrich, Dante – Hierländer (C), Stankovič, Kitejšvili – Yeboah, Ljubic, Jantscher. Náhradníci:

Mannone, Majecki – Fàbregas, Badiashile, Disasi, Ben Yedder, Jean Lucas, Golovin, Caio Henrique, Y. Fofana, Matsima, Diop. Náhradníci:

Schützenauer, Marič – Borkovic, Komposch, Sarkaria, Niangbo, Schendl, Jäger, Kuen, Geyrhofer, Prass, Lang. Žluté karty:

32. Jakobs Žluté karty:

Rozhodčí: Rumšas (LTU) – Radius (LTU), Sužiedėlis (LTU)

PSV Eindhoven : Real Sociedad San Sebastian 1:2 (1:2) Góly:

33. M. Götze Góly:

35. Januzaj

40. Isak Sestavy:

Drommel – Mwene, Ramalho, Obispo, Max – van Ginkel, M. Götze, Boscagli – Madueke, Zahavi, Gakpo. Sestavy:

Remiro – Zaldúa, A. Elustondo, Le Normand, Muñoz – Januzaj, Zubimendi, Merino, D. Silva – Oyarzabal, Isak. Náhradníci:

Mvogo – Bruma, Vinícius, Doan, É Gutiérrez, Mauro Júnior, D. Pröpper, Romero, Teze, Thomas, Vertessen. Náhradníci:

Ayesa, Ryan – Gorosabel, Guevara, Navarro, Lobete, Portu, J. Pacheco, Sörloth, Turrientes, Zubeldia. Žluté karty:

Žluté karty:

44. Muñoz Rozhodčí: Collum – Connor, McGeachie

Skupina C

Leicester City : SSC Neapol 1:0 (1:0) Góly:

9. Ayoze Pérez Góly:

Sestavy:

Schmeichel (C) – Castagne, Vestergaard, J. Evans (46. Söyüncü), Bertrand – Ayoze Pérez (46. Tielemans), Ndidi, Soumaré – Daka, Iheanacho, H. Barnes. Sestavy:

Ospina – Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Malcuit – P. Zieliński, Ruiz, Anguissa – L. Insigne (C), Lozano, Osimhen. Náhradníci:

D. Ward – Söyüncü, Tielemans, Vardy, Maddison, Albrighton, Amartey, Choudhury, R. Pereira, Dewsbury-Hall, Thomas, Lookman. Náhradníci:

Idasiak, Boffelli – Juan Jesus, Elmas, Politano, Únás, Petagna, Manolas, Zanoli. Žluté karty:

21. Ndidi, 32. Soumaré Žluté karty:

33. Di Lorenzo Rozhodčí: T. Martins – L. Campos, B. Alves Jesus (všichni POR)

Skupina D

Olympiakos FC : Royal Antverpy FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Vaclík – Karbownik, Papastathopoulos, Cissé, Reabciuk – Bouchalakis (C), M. Camara, M'Vila – A. Camara, El Arabi, Onyekuru. Sestavy:

Butez – Bataille, De Laet (C), Almeida, Buta – B. Verstraete, Nainggolan – Fischer, Samatta, Mijoši – Frey. Náhradníci:

Tzolakis – Kunde Malong, Rony Lopes, Androutsos, Vrousai, Ba, Marković, Lala, Valbuena, Tiquinho Soares, Papadopoulos, Sourlis. Náhradníci:

De Wolf – J. Eggestein, Benson, Gerkens, Quirynen, Dessoleil, Van Den Bosch, Dwomoh. Žluté karty:

49. Cissé Žluté karty:

4. B. Verstraete Rozhodčí: Bognár (HUN) – Buzás (HUN), Kóbor (HUN)

Eintracht Frankfurt : Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0) Góly:

41. S. Lammers Góly:

10. Özil Sestavy:

Trapp – D. da Costa, Hinteregger (C), Ndicka, Durm – Kamada, Sow, Jakić, Kostić – Borré, S. Lammers. Sestavy:

Bayındır – Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai – Osayi-Samuel, Yandaş, Gustavo (C), Kadioglu – Rossi, E. Valencia, Özil. Náhradníci:

Ramaj – Ilsanker, Hrustic, A. Touré, Hasebe, Chandler, Hauge, Barkok, Lindström, Tuta, Paciência. Náhradníci:

Çetin, Özer – Meyer, M. Berisha, Pelkas, Gümüşkaya, Güler, Novák, Şanlıtürk. Rozhodčí: Maurizio Mariani (ITA) – Matteo Passeri (ITA), Alessandro Costanzo (ITA)

Skupina D

Galatasaray Istanbul : S. S. Lazio 1:0 (0:0) Góly:

67. Strakoša (vla.) Góly:

Sestavy:

Muslera (C) – Yedlin, Marcão, Nelsson, van Aanholt – Kutlu, Antalyalı (78. Kılınç) – Moruțan (85. Fígúlí), Cicâldău (90. Luyindama), Aktürkoğlu (79. Babel) – Dervişoğlu (90+1. Mohamed). Sestavy:

Strakoša – Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj – Akpa-Akpro (56. S. Milinković-Savić), Lucas Leiva (83. Cataldi), Alberto (66. Bašić) – Anderson (66. Pedro), Immobile (C) (56. Muriqi), Zaccagni. Náhradníci:

Çipe – Arslan, Ö. Bayram, Babacan, Fígúlí, Kılınç, Luyindama, Öztürk, Babel, Diagne, Mohamed. Náhradníci:

Reina, Furlanetto – S. Radu, Patric, Escalante, Pedro, S. Milinković-Savić, Cataldi, Marušić, Bašić, Moro, Muriqi. Žluté karty:

8. Muslera Žluté karty:

43. Akpa-Akpro, 88. Muriqi, 90+4. Zaccagni Rozhodčí: M. Jug – M. Žunič, M. Vidali (všichni SVN)

FK Lokomotiv Moskva : Olympique Marseille 1:1 (0:0) Góly:

89. Kerk Góly:

60. Ünder Sestavy:

Guilherme – Cerqueira, Magkejev, Jedvaj, Tiknizjan – Žemaletdinov (65. Anjorin), Barinov, Kulikov (58. Maradišvili), Beka Beka (65. Siljanov) – Smolov (76. V. Lisakovič), Kamano (76. Kerk). Sestavy:

Pau López – Rongier, Saliba, Álvaro González, Peres – Kamara, Guendouzi (84. Lirola) – Ünder, Gerson (84. Gueye), Dieng (84. Henrique) – Harít (58. de la Fuente). Náhradníci:

Savin – Anjorin, Babkin, Kerk, V. Lisakovič, Maradišvili, Nenachov, Pablo, Petrov, Siljanov, Živogljadov. Náhradníci:

Mandanda, Ngapandouetnbu – Amavi, Balerdi, Ćaleta-Car, de la Fuente, Lirola, Gueye, Henrique, Payet, Sciortino. Žluté karty:

24. Beka Beka, 35. Tiknizjan Žluté karty:

38. Kamara, 64. Rongier Červené karty:

59. Tiknizjan Červené karty:



Skupina F

FK Crvena Zvezda Bělehrad : SC Braga 2:1 (0:0) Góly:

74. Rodić

85. Katai Góly:

76. Galeno Sestavy:

Borjan /C/ – Gobeljić, Degenek, Dragović, Rodić – Sanogo (87. Pankov), Ivanić – Ben Nabouhane (39. Diony), Kanga, Katai (87. Srnić) – Živković (65. Krstičić). Sestavy:

Magalhães – Souza (86. Couto), Tormena, P. Oliveira (86. Sequeira), Leite – Mineiro (79. A. Horta), Musrátí, Galeno – Piazón (79. Martins), Ruiz (70. González), R. Horta /C/. Náhradníci:

Popović – Gajić, Falco, Petrović, Stanić, Nikolić, Eraković. Náhradníci:

Sá, Horníček – Machado, Moura, Rodrigues, V. Oliveira, Gorby. Žluté karty:

78. Krstičić Žluté karty:

68. Mineiro Rozhodčí: Beaton – McFarlane, Potter (SCO)

FC Midtjylland : PFC Ludogorec Razgrad PFC Ludogorec Razgrad 1:1 (1:1) Góly:

3. Isaksen Góly:

32. Despodov Sestavy:

E. Ólafsson – Dalsgaard, Sviatchenko (C), Juninho – Andersson, Onyedika, Evander, Paulinho (85. D. Cools) – Isaksen (75. Lind), Brumado (75. Mabil), Sisto (85. Charles). Sestavy:

Kahlina – Cicinho, Josué Sá, Plastun, Nedjalkov (C) (54. Pinas) – C. Gonçalves, Badji, Santana (74. Jankov) – Tekpetey (74. Verdon), Manu (54. Sotiriou), Despodov (60. Tchibota). Náhradníci:

Thompson – D. Cools, Höegh, Mabil, Charles, Dyhr, Hansen, Lind, Simsir, Sörensen, Fraulo. Náhradníci:

Padt, Christov – Terziev, Pinas, Tchibota, Sotiriou, Verdon, Mitkov, Jankov. Žluté karty:

84. Onyedika Žluté karty:

35. Badji, 46. Santana, 90+8. Cicinho Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (všichni Ázerbájdžán).

Skupina G

Real Betis : Celtic FC 4:3 (2:2) Góly:

32. Miranda

35. Juanmi

50. Iglesias

53. Juanmi Góly:

15. Al. Ajeti

27. Juranović

87. Ralston Sestavy:

Bravo – Montoya, González, V. Ruiz, Miranda (70. Moreno) – Guardado (69. W. Carvalho), Canales (81. Rober) – Joaquín (C) (54. Ruibal), Fékir (68. G. Rodríguez), Juanmi – Iglesias. Sestavy:

Hart (C) – Starfelt, Carter-Vickers, Juranović, Ralston – Soro (56. James McCarthy), Rogic, Turnbull – Jota, Al. Ajeti, Montgomery. Náhradníci:

Rui Silva – Bellerín, Akouokou, Tello, Ruibal, Pezzella, Moreno, W. Carvalho, Rodri, G. Rodríguez, Rober, José. Náhradníci:

Bain, Barkas – Welsh, Urhoghide, Shaw, Scales, Henderson, Murray, James McCarthy. Žluté karty:

20. Guardado, 33. Fékir, 90+2. Moreno Žluté karty:

9. Soro, 40. Carter-Vickers Rozhodčí: Jović (CRO) – Radić (CRO), Pušić (CRO)

Bayer Leverkusen : Ferencvárosi TC 2:1 (1:1) Góly:

37. Palacios

69. Wirtz Góly:

8. R. Mmaee Sestavy:

Hrádecký (C) – Frimpong, Kossounou, Tah, Sinkgraven (67. Hincapié) – Palacios (50. Ch. Aránguiz), Demirbay – Adli (67. Bellarabi), Wirtz (81. Amiri), Diaby – Alario (67. Schick). Sestavy:

Dibusz (C) – Wingo, Blažič, S. Mmaee, Ćivić – Vécsei (67. Uzuni), Stjepan Lončar (76. Gavrić) – Nguen, Zachariassen, Zubkov (87. Čabraja) – R. Mmaee. Náhradníci:

Luňov – P. Retsos, Bakker, Paulinho, Andrich, Amiri, Schick, Ch. Aránguiz, Hincapié, Bellarabi. Náhradníci:

Bogdán – A. Kovačević, Čabraja, Csontos, Uzuni, Gavrić. Žluté karty:

10. Demirbay Žluté karty:

Rozhodčí: Treimanis (LAT) – Gudermanis (LAT), Spasjoņņikovs (LAT)

Skupina H

SK Rapid Vídeň : KRC Genk 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

90+2. Onuachu Sestavy:

Gartler – Ullmann (74. Auer), M. Hofmann (C), Greiml (83. Wimmer), Stojković – Grüll, Grahovać (58. Petrovič), Aiwu, Arase (58. Schick) – Kara, Fountas (73. Knasmüllner). Sestavy:

Vandevoordt – Arteaga, Lucumi, Cuesta, D. Muñoz – Heynen (C), Eiting (90+3. McKenzie), Thorstvedt – Ito, Onuachu, Bongonda (46. Ndayishimiye). Náhradníci:

Unger, Hedl – Auer, Ballo, Kitagawa, Knasmüllner, Petrovič, Schick, Sulzbacher, Wimmer. Náhradníci:

Leysen, Chambaere – Hrošovský, Jukleröd, McKenzie, Oyen, Paintsil, An. Preciado, Sadick, Toma, Ndayishimiye, Ugbo. Žluté karty:

26. Ullmann, 29. Aiwu, 81. Greiml, 86. Knasmüllner, 89. Schick Žluté karty:

57. D. Muñoz, 80. Onuachu Rozhodčí: Tohver – Koiv, Klaasen – Frischer (všichni EST). VAR: Stegemann, Borsch (oba GER).