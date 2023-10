Slávistický kouč o soupeři i dávném vyřazení: Tenkrát jsem fandil na tribuně

V roce 2009, kdy se Slavia utkala se Šeriffem Tiraspol naposledy, trénoval dorost na pražském Xaverově. „A (obránce) Matej Krajčík mi sháněl lístky, jinak bych se do Edenu nepodíval,“ dodal.

Zkušenému kouči bylo tenkrát teprve třiatřicet. „A na tribuně jsem seděl jako fanoušek, byl jsem na jihu, takže ten gól jsem měl přímo před sebou.“

Vyrovnávací trefa Nadsona zhatila slávistické naděje na Ligu mistrů, ale o tom už bylo napsáno dost. „Teď je všechno úplně jinak, navíc my si to ani nepamatujeme,“ dodal Chytil.

Jaký je Tiraspol vlastně teď?

Je to úplně jiný tým, než hrál loni v Plzni. V sestavě z těch zápasů zbyl jen jeden fotbalista. Mají tým doplněný o Jihoameričany a další zahraniční hráče. Co jsem viděl jejich duel s AS Řím (1:2), tak bych vůbec netvrdil, že jsou outsider. Moc se mi líbil, včera jsme se dívali na sestřihy z předkol a minulého utkání, které bylo velmi vyrovnané. Jsou zajímaví s míčem, hodně si věří, mají dvojici typologicky odlišných útočníků. Umějí pak vyhodnotit, kdy podržet balon, a kdy naopak využít dynamické útočníky. Mají dobře rozehrávajícího gólmana a také klasického tvůrce hry. V následujících zápasech určitě přesvědčí o tom, že žádný outsider nejsou.

Máte to těžší se skládáním sestavy, když se vám nedaří zejména v ofenzivní fázi?

Záleží vždy na typologii a vývoji daného zápasu, o vstupu do něj a o tom, jak pokračuje, když uděláte určité tahy. V Teplicích jsme moc šancí neměli, ty tři vyložené bohužel gólem neskončily. Po zápase jsme si vyhodnotili, že máme spoustu vstupů do vápna, byl tam třeba centr, který se dostane až do vápna na zem, hráč ho má v dobré pozici, ale není z toho gól. Jde o to, abychom postupně dostávali do takových pozic víc hráčů, pomohli si třeba standardní situací a dostali se do soupeře, kterému navíc vyhovuje, když nedáme brzký gól. Je potřeba si je víc otevřít, přestože ten zítřejší zápas bude úplně jiný.

Kapitán slávistických fotbalistů Tomáš Holeš na středečním tréninku před utkáním s Šeriffem Tiraspol.

Může být třeba rozhodující? Doma jste neprohráli třiadvacetkrát v řadě.

Nekoukáme na to. Bereme každé utkání zvlášť, bez ohledu na pořadí ve skupině ho chceme zvládnout a vyhrát. Vůbec neřešíme, jaký to bude mít dopad na tabulku a pořadí ve skupině. I kdyby druhý zápas v Říme dopadl jakkoliv, budeme chtít podat co nejlepší výkon a koukat na něj nebudeme.

Můžeme čekat změnu rozestavení? Třeba opuštění tříobráncového systému?

Může se to stát. My musíme počítat s tím, že soupeř může nastoupit taky jinak, protože využívá dvě různá rozestavení a točí je. Jsou velmi hybridní, kdy Ademo a Tovar jsou schopní alternovat na více postech. Je možné, že budou přecházet z jednoho stylu do druhého i během zápasu. Celé je to ale o výsledcích a efektivitě. V posledních utkáních jsme dostali jen jeden gól z penalty, takže do defenzivy nám tým šlape dobře. Kdyby to tam útočníkům spadlo, tak se taky bavíme jinak.

A co záložníci?

Samozřejmě víme, že by tři středoví hráči lépe tvořili hru a možná to i někdy pomůže, ale my musíme být silní hlavně v křídelních prostorech. I v Teplicích byla spousta věcí povedených, jen rozhoduje pozice v pokutovém území, kde musíme být kreativnější, abychom hráče dostali do vyložených šancí. Je možné, že dojde k nějaké změně, připravujeme se na dva způsoby hry, záleží, jak se ten zápas bude vyvíjet a jak do něj vstoupíme.

Slávistický obránce Jan Bořil během středečního tréninku před utkáním se Šeriffem Tiraspol.

Už jste prozradil, že na hrotu nastoupí Mojmír Chytil, proč?

Máme jasno dlouho, bylo tam více adeptů, ale předpokládáme, že ten zápas bude velmi náročný a čekáme určitý vývoj, takže budeme chtít postupně prostřídat. Potřebujeme tlak na soupeře a velkou energii s míčem i bez něj.

Využijete třeba Jana Bořila, jemuž se do Evropské ligy nepřenáší trest?

Bude připravený do zápasu, to určitě ano. Trénoval s námi, od začátku ale nepůjde. Je možné, že se do utkání podívá v průběhu. A ještě bych se chtěl vrátit k těm útočníkům.

Povídejte.

Potřebujeme hlavně, aby nám pomohli hráči z ostatních postů a také dávali góly. Není to jen o těch nahoře. V tom jsme vždycky ve Slavii byli silní, že jsme udeřili z druhé vlny. Ta výzva je spíše pro celý tým, abychom se do boxu dostávali všemi hráči, zkrátka aby v nebezpečných situacích mohlo být více lidí, kteří pak rozptýlí pozornost, a útočníkům tím vypomůžou.