Vaclík může být devátým českým vítězem Evropské ligy. Sevilla vyzve Inter

Před rokem Sevilla nepřešla osmifinále Evropské ligy, kde ji překvapivě srazila nadšeně hrající Slavia. Vaclík inkasoval rozhodující gól v závěru prodloužení.

Sevilla - Inter Milán V pátek od 21.00 hodin sledujte online.

Inter Milán si vylepšuje náladu po podzimu, kdy nepostoupil do vyřazovací fáze Ligy mistrů. A chyběly mu i body, které mu ve skupině Champions League sebrala Slavia.

Sevilla a Inter jsou nejúspěšnějšími kluby pohárové soutěže číslo dvě. Sevilla je s pěti triumfy rekordmanem, Inter Milán může dosáhnout na čtvrté prvenství.

Je pikantní, že zrovna finále je jejich prvním vzájemným soubojem v pohárech.

„Donutí nás odehrát mimořádný zápas. Inter je na ohromné úrovni, kvalifikoval se do Ligy mistrů a v Serii A skončil jen bod za mistrovským Juventusem. Mají skvostné hráče a zkušeného trenéra. Uvědomujeme si, jakému soupeři budeme čelit. Musíme se dobře připravit,“ řekl Julen Lopetegui, kouč čtvrtého celku posledního ročníku španělské ligy.

Čeští finalisté Evropské ligy (Poháru UEFA) 1990 - Luboš Kubík (AC Fiorentina - Juventus 1:3 a 0:0) 1997 - Jiří Němec a Radoslav Látal (Schalke 04 - Inter 1:0, 0:1, 4:1 pen.) 1998 - Pavel Nedvěd (Lazio Řím - Inter 0:3) 2001 - Patrik Berger a Vladimír Šmicer (FC Liverpool - Alavés 5:4 po prod.) 2002 - Tomáš Rosický a Jan Koller (Borussia Dortmund - Feyenoord 2:3) 2004 - Štěpán Vachoušek, Rudolf Skácel (Olympique Marseille/oba nenastoupili - Valencie 0:2) 2008 - Radek Šírl (Zenit Petrohrad - Rangers 2:0) 2009 - Tomáš Hübschman (Šachtar Doněck/nenastoupil - Brémy 2:1 prod.) 2010 - Tomáš Ujfaluši (Atlético Madrid - Fulham 2:1) 2013 - Petr Čech (FC Chelsea - Benfica 2:1) 2015 - Jan Laštůvka, Ondřej Mazuch (Dněpr Dněpropetrovsk/nenastoupili - Sevilla 2:3) 2019 - Petr Čech (FC Arsenal - Chelsea 1:4) 2020 - Tomáš Vaclík (FC Sevilla)

Sevilla, za niž v Evropské lize chytá místo klubové jedničky Vaclíka marocký gólman Bono, porazila v semifinále Manchester United 2:1, zatímco Inter deklasoval Šachtar Doněck 5:0.

Andalusané ovládli soutěž, dříve známou jako Pohár UEFA, pětkrát mezi lety 2006 až 2016 a žádné finále neprohráli.

Inter, který je ve finále této soutěže po 22 letech, se radoval v letech 1991, 1994 a 1998. Ve finále neuspěl pouze v roce 1997. Tři primáty si v Evropské lize připsaly rovněž Atlético Madrid, Juventus Turín a Liverpool.

Stejně jako Lopetegui i jeho protějšek Antonio Conte postoupil do finále v premiérové sezoně na lavičce svého mužstva.

„Sevilla má hromadu zkušeností. My zase disponujeme nadšením, hladem a touhou ohromit lidi. Pokusíme se potěšit fanoušky, kteří podle mě musejí být na hráče pyšní, protože do toho dávají srdce a duši,“ řekl Antonio Conte, kouč Interu, pro Sky Sport Italia.

„Nejdůležitější je neodejít ze hřiště s tím, že jsme neudělali dost pro vítězství. Musíme mít pocit, že jsme do toho dali všechno a udělali jsme, co jsme mohli. Když prohrajeme, bude to kvůli tomu, že byl soupeř lepší,“ prohlásil bývalý kouč Juventusu, italského národního týmu nebo Chelsea.

Spolehnout se může na produktivní útočnou dvojici Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, kteří v semifinále proti Šachtaru vstřelili po dvou gólech. Lukaku skóroval v soutěži v rekordních deseti zápasech po sobě, do nichž nastoupil.

„Je pěkné pokořit rekordy, ale jsme tu od toho, abychom vyhráli. Sevilla je favoritem,“ řekl pro BT Sport sedmadvacetiletý Belgičan Lukaku.

Z italských celků soutěž naposledy vyhrála Parma v roce 1999, ze španělských před dvěma lety Atlético Madrid.