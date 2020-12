Slávista Sima a liberecký Kačaraba jsou v sestavě kola Evropské ligy

Devatenáctiletý Sima, který Slavii pomohl k postupu do vyřazovací části soutěže, se v Evropské lize trefil ve třech zápasech po sobě. V součtu s českou ligou skóroval v pěti z posledních šesti soutěžních utkání.

„Říkal jsem teď ze srandy po zápase v kabině, že ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám tady vydržel na jaro. Jeho progres je neuvěřitelný, neumím ani odhadnout, kde je časem nějaký jeho výkonnostní strop. Ani neumím říct, co dělá špatně, co neumí nebo kde se musí zlepšit, protože je to komplexní hráč,“ pochválil Simu po zápase s Beer Ševou trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

O šest let starší Kačaraba vstřelil v Gentu v 55. minutě gól na 2:0, po zápase se však přel s Jusúfem Hilálem, kdo vlastně míč do odkryté brány dotlačil. „Taras a Hilál sedí vedle sebe a ani oni se nebyli schopni dohodnout, kdo to dal. Takže je to 50 na 50. Jestli je to připsané Kačarabovi, tak asi 51 procent Kačaraba a 49 procent Hilál,“ řekl trenér Liberce Pavel Hoftych.