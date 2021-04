Start semifinále EL: Arsenal čeká souboj s bývalým koučem, United vyzvou AS Řím

Oba duely se hrají ve čtvrtek od 21 hodin.



United v anglické lize drží druhé místo a mají téměř jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Naopak AS je v Serii A až sedmý mimo pohárové příčky. „Cítíme, že nás čeká ta správná pohárová bitva, protože Řím je klub s velkou historií. V minulosti se nám proti italským soupeřům dařilo. Zakončit sezonu s trofejí by bylo skvělé,“ řekl trenér manchesterského týmu Ole Gunnar Solskjaer.

Zápasy s Manchesterem United budou speciální pro útočníka Římanů Edina Džeka, jenž oblékal dres městského rivala City. „Bude to pro mě jako derby. United určitě začínají jako favorit, ale už jsme postoupili do semifinále, takže si věříme,“ prohlásil bosenský bývalý fotbalista Teplic.

Také pro Arsenal je triumf v Evropské lize, znamenající účast ve skupině elitní Ligy mistrů, jedinou reálnou šancí, jak v příštím ročníku nepřijít o poháry. V Premier League je totiž londýnské mužstvo až na desáté příčce. Sedmý tým španělské ligy Villarreal je v aktuálním ročníku EL neporažen a ve vyřazovací části vyhrál všech šest duelů.

„Ve hře Villarrealu jsem viděl jasné myšlenky, jak pracují s míčem a bez něj, jak přecházejí do útoku nebo jak zahrávají standardní situace. Mezi jejich hráči je výborná synergie, dokážou utkání kdykoliv rozhodnout,“ upozornil španělský trenér přemožitele Slavie Mikel Arteta.

Jeho protějšek a krajan Emery v Arsenalu působil v letech 2018 až 2019 a mužstvo pod ním prohrálo ve finále Evropské ligy s Chelsea. „To, co cítím k Arsenalu, budu muset dát stranou. Vložím všechnu energii do toho, abych zajistil, že Villarreal bude ve dvojzápase lepší. Očekávám skvělý souboj bez ohledu na to, že jsem tam nedávno trénoval,“ uvedl Emery, který Evropskou ligu třikrát vyhrál se Sevillou.