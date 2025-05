Fotbalistky Slavie získaly počtvrté v řadě domácí pohár. Ve finále zdolaly Spartu Počtvrté v řadě získaly fotbalistky Slavie domácí pohár. Ve čtvrtečním finále v pražském Radotíně zdolaly před zhruba tisícovkou diváků Spartu 2:1. Po gólu Emy Paljevičové prohrávaly 0:1, ale ještě... 8. května 2025 21:01

Zloba fanoušků za stěhování a prohra. Naše přání nevyšlo, hlesl kouč Vyškova Téměř až do konce hnali fanoušci Vyškova ve středečním druholigovém derby proti Líšni svůj celek dopředu, když ale spěl duel k prohře 0:1, obrátili svoji pozornost k chystanému stěhování klubu do... 8. května 2025 19:29

Parádní gól z půlky hřiště? Už jsem nechtěl běžet, smál se brněnský střelec Gólový skvost završil ve středu výhru fotbalistů Zbrojovky v druholigovém utkání s Žižkovem. Skóre na konečných 4:1 pro brněnský tým uzavřel Denis Granečný v 90. minutě dalekonosnou ranou až ze... 8. května 2025 16:05

Radost u kapitána reprezentace. Tomáš Souček má syna Daniela Fotbalista Tomáš Souček je trojnásobným otcem. Kapitán české fotbalové reprezentace a hráč londýnského West Hamu má syna Daniela. S manželkou Natálií už vychovávají dvě dcery. 8. května 2025 12:13

Premiéra pro sudího, který se omlouval za chyby. Derby odřídí mladý Beneš V premiérové sezoně mezi českou elitou má za sebou dvanáct zápasů fotbalové ligy, teď k nim přibude rovnou ten největší. Sobotní nadstavbové derby mezi Slavií a Spartou odpíská teprve... 8. května 2025 11:48

Zase ten Donnarumma. Byl nejlepší, ale dál jsme si zasloužili jít my, hlesl Arteta Po vyřazení Realu Madrid, obhájců trofeje, by se rádi viděli ve finále. Jenže pařížský kat anglických týmů Gianluigi Donnarumma opět sťal všechny naděje. O Ligu mistrů tak v Mnichově nezabojují ani... 8. května 2025 10:52

Zlínský Poznar po postupu: Liga šla nahoru. Věřím, že nebudeme za ořezávátka Když před deseti lety postupoval se Zlínem do nejvyšší soutěže, bylo to ze třetího místa. Rok předtím, než klub vyhrál Český pohár, přestoupil do Plzně. O to více si útočník Tomáš Poznar cení... 8. května 2025 8:44

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamíří na Slovensko. Hrát se bude od 11. do 28. června. Turnaj se poprvé koná výhradně v jedné hostitelské zemi. A o úspěch budou bojovat i... 8. května 2025 8:07

PSG - Arsenal 2:1, Liga mistrů zná druhého finalistu, hosté se vzepjali až příliš pozdě Před týdnem k němu vykročili, před vlastními fanoušky postup dokonali. Fotbalisté Paris St. Germain zvládli v semifinále s Arsenalem také odvetu, po vítězství 2:1 si zajistili účast ve finále Ligy... 7. května 2025 22:56, aktualizováno 23:17

Zlín se po roční pauze vrací do nejvyšší soutěže. Brnu dál prospívá léčba Svědíkem Zlínští fotbalisté porazili ve 27. kole druhé ligy Opavu 1:0, v příští sezoně si opět zahrají nejvyšší soutěž, kam se vrací po roční odmlce. Tři kola před koncem mají nedostižný náskok 13 bodů na... 7. května 2025 19:14, aktualizováno 20:07

Může se stát fotbal podnětem k míru? Trump netušil, že Rusko nesmí hrát na MS Při dotazu reportérky, která zmínila, že Rusko nesmí hrát na příštím mistrovství světa ve fotbale, se americký prezident Donald Trump zarazil a obrátil zrak na vedle sedícího Gianniho Infantina, šéfa... 7. května 2025 17:59