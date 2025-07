Moldavské mužstvo se na domácím trávníku ujalo vedení, gól vstřelil Ademo. Ještě do přestávky vyrovnal Jensen. Po přestávce obrat skóre završili Viergever a Blake. Čtvrtý tým minulé sezony nizozemské ligy si tak do odvety odvezl velice nadějný dvoubrankový náskok.

Západočeši se nevzdávají naděje, že ve 2. předkole Ligy mistrů uspějí a Servette Ženeva vyřadí. Pokud by se jim to v odvetě na soupeřově půdě nepovedlo, přešli by do kvalifikace Evropské ligy. Úřadující vicemistři by začali 7. srpna doma, odvety jsou na programu o týden později.

Šeriff Tiraspol Šeriff Tiraspol : FC Utrecht 1:3 (1:1) Góly:

24. Ademo Góly:

33. Jensen

54. Viergever

70. Blake Sestavy:

Dyulgerov – Swen, Boakye, Magassouba – Serobjan (76. Mija), Ademo (C), Soumah, Raí Lopes – Diarra (59. Odede), Gjoni (68. Bessala), Yade (76. Loukou). Sestavy:

Barkas – Horemans, Viergever (C) (85. Didden), Van Der Hoorn, El Karúaní (85. Murkin) – Engwanda-Ongena (80. Van Ommeren), Zechiel, Jensen, Blake – Cathline (62. de Wit), Min (80. Ohio). Náhradníci:

Straistari, Obiscalov – Átila, Fernando Neto, Forov, Cozma, Corotcov. Náhradníci:

Brouwer, Gadellaa – Finnsson, Demircan, Vesterlund, Jonathans. Žluté karty:

69. Bessala, 70. Soumah, 88. Loukou Žluté karty:

62. Jensen Rozhodčí: Farrugia – Sultana, Spencer (vš. MLT)

NK Celje NK Celje : AEK Larnaka AEK Larnaka 1:1 (1:0) Góly:

28. Kovačevič Góly:

53. Miličevič Sestavy:

Leban – Juanjo Nieto, Karničnik, Vukliševič, Tutyskinas – Zabukovnik, Kvesič, Kotnik – Iosifov, Šturm, Kovačevič Sestavy:

Alomerovič – Ekpolo, Miličevič, Roberge, Garcia – Rohden, Ledes Gustavo, Pons – Chacon – Rubio, Angielski Náhradníci:

Kolár – Avdyli, Bejger, Chidi, Dzevahirič, Hirka, Jevsenak, Vidovič, Vodeb Náhradníci:

Demetrious, Paraskevas – Danny Henriques, Evripidou, Geresimou, Ioannou, Jimmy Suarez, Loukaidis, Mathias Gonzalez, Miramon Thoma Žluté karty:

21. Karničnik, 62. Kvesič Žluté karty:

40. Chacan Rozhodčí: Dechepy – Le Tellier, Haulbert (FRA)

Anderlecht Brusel Anderlecht Brusel : BK Häcken BK Häcken 1:0 (1:0) Góly:

35. Dolberg Góly:

Sestavy:

Coosemans /K/ – Angulo, N'Diaye, Hey, Maamar, Liansana, Kana, Stroeykens, Degreef, Verschaeren, Dolberg Sestavy:

Berisha, Lundkvist, Samuelsson, Lode, Lindberg, Gustafson /K/, Leach, Nioule, Rygaard, Layouni, Svanbäck Náhradníci:

Augustinsson, Cvetkovič, De Cat, Engwanda, Hazard, Kanate, Kikkenborg, Rits, Saliba, Tajaouart, Vázquez, Vroninks Náhradníci:

Brusberhg, Dahbo, Dembe, Engdahl, Hilvenius, Hestič, O. Jansson, S. Jansson, Linde, Madsen, Ngabo, Zečevič Žluté karty:

27. Maamar, 45+1. Angulo Žluté karty:

45+2. Rygaard, 49. Lindberg Rozhodčí: Hamiti – Tartaraj, Kociaj

FC Lugano FC Lugano : CFR Kluž CFR Kluž 0:0 (0:0) Sestavy:

Saipi – Zanotti, Papadopoulos, Mai, El Wafi – Grcic – Steffen (C), Bislami, Dos Santos, Alioski – Koutsais. Sestavy:

Hindrich – Bosec, Sinyan, Illie, Camora (C) – Muhar, Đoković, Fica – Nkololo, Munteanu, Korenica. Náhradníci:

Pseftis, Mina – Brault, Kelvin, Bottani, Doumbia, Cimignani, Mahmoud, Sbai, Maslarov, Behrens, Duville-Parsemain. Náhradníci:

Gal, Micai – Abeid, Bolgado, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Mensah, Dumbrăvanu, Kun, Grigor. Rozhodčí: England – Greenhalgh, Hussin (vš. ENG)

Levski Sofia Levski Sofia : SC Braga SC Braga 0:0 (0:0) Sestavy:

Vucov – A. Neves (61. Kamdem), Dimitrov, Makoun, Maicon – Trdin (74. Fabien), Rildo (61. Everton Bala), Kostadinov – Petkov (C) (86. Rupanov), Sangaré, Kirilov (74. Ohene). Sestavy:

Horníček – Lagerbielke (69. Niakaté), V. Carvalho, P. Oliveira, Arrey-Mbi – Moutinho, Gorby, Dorgeles (82. Gharbi) – Zalazar (79. D. Rodrigues), Navarro (69. El Uazzaní), Horta (C). Náhradníci:

Vladimirov, Lukov – Tsunami, Fábio Lima, Mitkov, Myslovič. Náhradníci:

Tiago Sá, Balarúš – V. Gómez, Lelo, R. Fernandes, Moscardo, Da Rocha, Vidigal. Žluté karty:

34. Dimitrov, 50. Neves Žluté karty:

23. Lagerbielke, 43. Navarro, 88. P. Oliveira Rozhodčí: Marchetti – Bindoni, Colarossi (ITA).

Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 1:3 (1:2) Góly:

40. Abraham Góly:

7. Santana

28. Eguinaldo

67. Kevin Sestavy:

Mert Günok (C) – Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurásek – Tiknaz, Kökcü (60. Muci) – Rashica (60. Yilmaz), Rafa Silva, Fernandes – Abraham (71. Joao Mário). Sestavy:

Riznyk – Konoplia (56. Tobías), Bondar, Matviyenko (C), Pedro Henrique – Marlon (56. Pedrinho) – Alisson Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo Náhradníci:

Destanoglu – Hadžiahmetovič, Ucan, Arroyo, Sanuc, Topcu, Bingöl, Terzi, Kilicsoy. Náhradníci:

Fesiun – Traoré, Shved, Gocholeishvili, Azarov, Ghram, Kaua Elias, Bondarenko, Nazaryna, Newertton. Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (všichni BUL)