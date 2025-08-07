Horníček a Gabriel slaví výhry v předkole Evropské ligy, Pavlenka vychytal nulu

Autor: ,
  21:39
Lukáš Horníček v brance z Bragy a obránce Adam Gabriel v dresu Midtjyllandu pomohli svým klubům k výhrám v úvodních zápasech 3. předkola Evropské ligy. Brankář Jiří Pavlenka byl u bezbrankové domácí remízy PAOKu Soluň.

Český gólman Lukáš Horníček v dresu portugalské Bragy. | foto: Profimedia.cz

Gabriel, který nedávno prodloužil s dánským klubem smlouvu do roku 2029, byl v norském Fredrikstadu poprvé v této sezoně Evropské ligy v základní sestavě. Na pravé straně obrany odehrál celý zápas a domů si odvezl vítězství 3:1.

Žabí záchranář Gabriel: Fotbal není jen kulička a tráva. Chtěl by budovat rezervaci

Brankář české jednadvacítky Horníček v předchozím předkole proti Levski Sofia udržel v obou zápasech čisté konto. Tentokrát sice v Kluži inkasoval, ale Francouz Gorby dvěma góly vývoj zápasu otočil.

Pavlenka byl v minulé sezoně po přestupu z Brém v Řecku většinou jen na lavičce, teď je ale v Soluni brankářskou jedničkou.

V utkání s rakouským Wolfsbergem chytal v pohárové Evropě poprvé od podzimu 2016, kdy se Slavií vypadl v předkole Evropské ligy s Anderlechtem. Gól nedostal, ale ani jeho spoluhráči se střelecky neprosadili.

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 18:00
Fredrikstad FK : FC Midtjylland FC Midtjylland 1:3 (0:2)
Góly:
77. Bjartalíð
Góly:
14. Franculino
32. Gogorza
79. Castillo
Sestavy:
Børsheim – Woldezi, Fredriksen, Rafn (C) – Eid (57. S. Owusu), Sørløkk (57. Bjartalíð), L. Owusu, Metcalfe, Molde – Øhlenschlæger, Holten.
Sestavy:
Ólafsson – Gabriel, I Han-pom, Bech (C), Paulinho (63. V. Jensen) – Osorio, Sørensen, Bravo, Gorgoza (63. Simsir) – Franculino (83. Etim), Brumado (63. Castillo).
Náhradníci:
Øvretveit, Langbråten – Okpaleke, Skaret, Kvile, Begby, Shein, Skogvold, Solberg, Granaas.
Náhradníci:
Lössl, Selin – Erlić, Chilufya, Andreasen, Bjerge, Mbabu, D. Silva.
Žluté karty:
Žluté karty:
82. I Han-pom

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO).

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 18:00
Lincoln Red Imps Lincoln Red Imps : Noah Armavir Noah Armavir 1:1 (1:1)
Góly:
45+9. De Barr
Góly:
9. Eteki
Sestavy:
Santana – Rutjens, Lopes (C), Ayew, Nano – Mandi (78. Pozo), Torrilla, Toni – Villacañas (70. Gómez), De Barr, Britto (45+3. Dabo).
Sestavy:
Čančarević (C) – Boakye, Silva, Muraďan, Thórarinsson – Manveljan (59. Omar), Eteki, Sangaré (87. Dašjan) – Ferreira (70. Mulahusejnović), Aiás (46. Jakoliš ́), Grgić (59. Pinson).
Náhradníci:
Hankins – Toscano, Pozo, Gómes, Argüez, Muñoz, Carrington, Clinton, Joe, Chipolina, Peacock, Dabo.
Náhradníci:
Ploščadnyj – Dašjan, Omar, Hambardzumjan, Chudaverdjan, Mulahusejnović, Sualehe, Zolotić, Jakoliš, Pinson, Haruťunjan.
Žluté karty:
28. Mandi, 79. Silva
Žluté karty:
61. Muraďan, 84. Sangaré, 87. Omar, 90+10. Mulahusejnović

Rozhodčí: Glova – Poláček, Bednár (SVK)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 18:30
AEK Larnaka AEK Larnaka : Legia Varšava Legia Varšava 4:1 (1:1)
Góly:
16. Pons
48. Angielski
78. Chacon
85. Rajović (vla.)
Góly:
18. Nsame
Sestavy:
Alomerović – Ekpolo, Roberge (27. Miramon), García (C), Gnali (63. Suárez) – Pons, Miličevič, Ledes Gustavo – Ivanovič (90. Amyn), Angielski (63. Cabrera), Chacon.
Sestavy:
Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Rúben Vinagre – Kapustka (C), Augustyniak, Goncalves (70. Chodyna) – Bichačkjan (70. Morišita), Nsame (79. Rajović), Stojanovič (54. Alfarela).
Náhradníci:
Paraskevas, Demetriou – Ioannou, Bajić, Henriques, Loukaidis, Gerasimou, González.
Náhradníci:
Kobylak – Burch, Pankov, Reca, Schurin, Żewłakow, Urbański, Jedrzejczyk.
Žluté karty:
61. Ekpolo
Žluté karty:
45+1. Bichačkjan, 89. Kapustka, 90+4. Ziółkowski
Červené karty:
Červené karty:
90+8. Kapustka

Rozhodčí: Fesnic – Avram, Corb (vš. ROU)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 18:30
CFR Kluž CFR Kluž : SC Braga SC Braga 1:2 (1:1)
Góly:
29. Sinyan
Góly:
17. Gorby
50. Gorby
Sestavy:
Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora (C) (85. Rocha) – Fică, Đoković (63. Keïta), Korenica (85. Cordea) – Nkololo, Munteanu (89. Gjorgjievski), Postolachi (63. Bolgado)
Sestavy:
Horníček – Gómez, Oliveira, Niakaté, Lagerbielke – Moutinho, Horta (C) (82. Rodrigues), Gorby – Dorgeles (82. Víctor), Navarro (74. El Ouazzani), Zalazar (74. Fernandes)
Náhradníci:
Micai – Abeid, Deac, Badamosi, Krešić, Kun, Gligor
Náhradníci:
Tiago Sá, Bellaarouch – Lelo, Vitor Carvalho, Gharbi, Moscardo, Arrey-Mbi, Vidigal
Žluté karty:
7. Korenica, 77. Bolgado
Žluté karty:

Rozhodčí: Elčin Masijev (AZE). Asistenti: Elšad Abdullajev (AZE), Parvin Talibov (AZE). Čtvrtý rozhodčí: Farid Hadžijev (AZE). VAR: Cesar Soto Grado (ESP). AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 19:00
BK Häcken BK Häcken : Brann Bergen Brann Bergen 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
28. Magnússon
57. Magnússon
Sestavy:
Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist (87. Jansson) – Andersen (74. Ngabo), Leach (58. Rygaard) – Svanbäck (87. Hrstić), Gustafson (C), Layouni – Brusberg (58. Dembe).
Sestavy:
Dyngeland – Pedersen (76. De Roeve), Helland, Sery Larsen (61. Knudsen)), Soltvedt – Myhre (C), Sørensen, Kornvig – Mathisen (61. Finne), Magnusson (76. Haaland), Gudmundsson (89. Castro).
Náhradníci:
Linde – Ngabo, Hrstić, Rygaard, Jansson, Dahbo, Al Saed, Dembe, Zecević, Öhman, Madsen, Hilvenius.
Náhradníci:
Klausen – Knudsen, Hansen, Castro, Finne, De Roeve, Sande, Haaland, Remmen, Holten.
Žluté karty:
14. Lode
Žluté karty:
7. Magnússon, 26. Sørensen, 49. Pedersen

Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (BUL)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 19:30
PAOK Soluň PAOK Soluň : RZ Pellets Wolfsberger AC 0:0 (0:0)
Sestavy:
Pavlenka – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Camara, Meite – Živkovič (C), Konstantelias, Taison – Chalov,
Sestavy:
Polster – Wimmer, Diabate, Baumgartner (C) – Renner, Schopf, Plesinger, Matič – Agyeman – Ballo, Avdijaj (67.),
Náhradníci:
Bataoulas, Chatsidis, Gugeshashvili, Ivanušec, Lovren, Mythou, Ozdoev, Pelkas, Sastre, Shoretire, Taylor, Tsopouroglou
Náhradníci:
Atanga, Gattermayer (67.), Gruber, Gutlbauer, Hajdini, Pink, Skubl, Sulzner, Wohlmuth, Zukič
Žluté karty:
3. Konstantelias, 50. Meite, 77. Ivanušec, 90+5. Ozdoev
Žluté karty:
39. Baumgartner

Rozhodčí: Krogh – Wollenberg Rasmussen, Bramsen (DEN)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 20:00
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 0:0 (0:0)
Sestavy:
Dragowski – Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos (55. Mladenovič) – N. Maksimovič, Tete (68. Zaroury), Chirivella (55. Siopis) – Pellistri, Swiderski (81. Jeremejeff), Duričič (55. Gnezda Čerin)
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar, Mitvijenko, Pedro Henrique – Ocheretko, Marlon (46. Bondarenko) – Alisson Santana (73. Pedrinho), Sudakov, Newertton, Kaua Elias (73. Šved)
Náhradníci:
Lafont, Kotsaris – Siopis, Zaroury, Ingason, G. Čerin, Mancini, Jedvaj, Mladenovič, Fikaj, Jeremejeff, Bregou
Náhradníci:
Fesiun, Tvardovskij- – Eguinaldo, Šved, Azarov, Ghram, Hluščenko, Bondarenko, Konoplia, Nazaryna, Pedrino, Faryna
Žluté karty:
16. Marlon, 20. Chirivella, 47. Kiriakopoulos
Žluté karty:

Rozhodčí: Lambrechts – Weirdt, Monteny (BEL)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 20:00
HŠK Zrinjski Mostar HŠK Zrinjski Mostar : Breidablik Breidablik 1:1 (0:1)
Góly:
72. Bilbija
Góly:
18. Gunnlaugsson
Sestavy:
Karačić – Memija (46. Sušić, 75. Abramović), Šunjić, Mašić, Mamić – Savić, Surdanović (68. Filipović) – Mikić, Ivančić (46. Kiš), Pranjić (75. Šakota) – Bilbija /C/
Sestavy:
A. Einarsson – Orrason, Muminović, Margeirsson, K. Jónsson (66. Ingvarsson) – Valgeirsson, Gunnlaugsson /C/, V. Einarsson – Þorsteinsson, Thomsen (83. Kristinsson), Steindórsson (66. Ómarsson)
Náhradníci:
Šutković, Ljubić – Barišić, Sušak, Jakovljević, Dujmović, Ševa
Náhradníci:
Bragason – Snæhólm, A. Jónsson, Bjarnason, Gautason, Hallsson, Lúðvíksson, Ulfarsson
Žluté karty:
15. Mašić
Žluté karty:

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 20:30
zápas probíhá
FCSB FCSB : KF Drita KF Drita 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
7. Tusha
50. Manaj
Sestavy:
Tarnovanu – Cretu, Graovac, Popescu, Pantea – Chiricheș, Sut – Miculescu, Popescu, Cisotti – Birligea.
Sestavy:
Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Krasniqi, Manaj.
Náhradníci:
Zima, Udrea – Alhassan, Edjouma, Kiki, Lixandru, Politic, Stoian, Toma.
Náhradníci:
Behluli, Rexhepi – Abazaj, Bonsu, Ibrahim, Morina, Mustafa, Sheji.

Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (POL)

Evropská liga
3. předkolo 7. 8. 2025 20:30
zápas probíhá
Servette Ženeva Servette Ženeva : FC Utrecht FC Utrecht 1:0 (1:0)
Góly:
12. Guillemenot
Góly:
Sestavy:
Mall – Srdanovič, Bronn, Baron, Mazikou – Fomba, Cognat – Stevanovič, Morandi, Varela – Guillemenot
Sestavy:
Barkas – van der Hoorn, Horemans, El Karouani, Viergever – Jensen, Engwanda, Zechiel – Blake, Cathline, Min
Náhradníci:
Aubert, Frick – Atangana, Jallow, Magnin, Njoh, Ondoua, Ouattara, Zuka
Náhradníci:
Brouwer, Gadellaa – Bozdogan, de Wit, Didden, Finnsson, Jonathans, Murkin, Ohio, Rodriguez, van Ommerren, Vesterlund
Žluté karty:
27. Srdanovič
Žluté karty:
11. Viergever
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. předkolo

Shelbourne FC vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:45
  • 4.56
  • 3.81
  • 1.72
Kuopion Palloseura vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
14.8. 17:00
  • 2.07
  • 3.69
  • 3.22
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

2. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Sparta - Ararat 4:1, domácí prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Aktualizujeme

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy po šesti minutách inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

7. srpna 2025  18:52,  aktualizováno 

Horníček a Gabriel slaví výhry v předkole Evropské ligy, Pavlenka vychytal nulu

Lukáš Horníček v brance z Bragy a obránce Adam Gabriel v dresu Midtjyllandu pomohli svým klubům k výhrám v úvodních zápasech 3. předkola Evropské ligy. Brankář Jiří Pavlenka byl u bezbrankové domácí...

7. srpna 2025  21:39

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

7. srpna 2025  17:20,  aktualizováno  20:38

Manchester United dál investuje do přestavby, z Lipska přivedl útočníka Šeška

Slovinský reprezentační útočník Benjamin Šeško bude novou akvizicí fotbalistů Manchesteru United. Dvaadvacetiletý hráč míří do anglického klubu z bundesligového Lipska. Podle britských médií se kluby...

7. srpna 2025  18:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Dúbravka míří za Hladkým, Šeško novou posilou United

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

7. srpna 2025  17:55

Dusno v Barceloně. Ter Stegen nesouhlasí s lékařskou zprávou, klub mu sebral pásku

Barcelona dočasně odebrala brankáři Marcu-Andrému Ter Stegenovi kapitánskou pásku. Dál tak graduje spor mezi klubem a německým gólmanem, který odmítá odsouhlasit lékařskou zprávu o svém zranění....

7. srpna 2025  17:47

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

7. srpna 2025  16:09,  aktualizováno  16:54

Devět hráčů z PSG, Messi i Ronaldo opět chybí. Jak vypadá nominace na Zlatý míč

V nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa podruhé za sebou není ani jedna z hvězd a rekordmanů ankety Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ve finálové třicítce figuruje devět hráčů z týmu...

7. srpna 2025  16:13

Spartu čeká odveta s Araratem na menším stadionu. Kvůli koncertu Jennifer Lopez

Nikoli Stadion republiky Vathena Sargsjana pro 14 tisíc diváků, ale skromný areál pro patnáct stovek fanoušků, který je součástí jerevanské fotbalové akademie. Odveta Sparty s Araratem-Armenie se...

7. srpna 2025  15:22

Před lety se sešli v Liberci. A teď znovu v Burnley. Dúbravka v týmu doplní Hladkého

Český brankář Václav Hladký má v anglickém Burnley nového konkurenta. Do týmu nováčka Premier League přichází slovenský gólman Martin Dúbravka. Oba se před devíti lety sešli v jednom týmu Slovanu...

7. srpna 2025  14:37

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

7. srpna 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.