Horníček a Gabriel slaví výhry v předkole Evropské ligy, Pavlenka vychytal nulu

Gabriel, který nedávno prodloužil s dánským klubem smlouvu do roku 2029, byl v norském Fredrikstadu poprvé v této sezoně Evropské ligy v základní sestavě. Na pravé straně obrany odehrál celý zápas a domů si odvezl vítězství 3:1.
|
Žabí záchranář Gabriel: Fotbal není jen kulička a tráva. Chtěl by budovat rezervaci
Brankář české jednadvacítky Horníček v předchozím předkole proti Levski Sofia udržel v obou zápasech čisté konto. Tentokrát sice v Kluži inkasoval, ale Francouz Gorby dvěma góly vývoj zápasu otočil.
Pavlenka byl v minulé sezoně po přestupu z Brém v Řecku většinou jen na lavičce, teď je ale v Soluni brankářskou jedničkou.
V utkání s rakouským Wolfsbergem chytal v pohárové Evropě poprvé od podzimu 2016, kdy se Slavií vypadl v předkole Evropské ligy s Anderlechtem. Gól nedostal, ale ani jeho spoluhráči se střelecky neprosadili.
77. Bjartalíð
14. Franculino
32. Gogorza
79. Castillo
Børsheim – Woldezi, Fredriksen, Rafn (C) – Eid (57. S. Owusu), Sørløkk (57. Bjartalíð), L. Owusu, Metcalfe, Molde – Øhlenschlæger, Holten.
Ólafsson – Gabriel, I Han-pom, Bech (C), Paulinho (63. V. Jensen) – Osorio, Sørensen, Bravo, Gorgoza (63. Simsir) – Franculino (83. Etim), Brumado (63. Castillo).
Øvretveit, Langbråten – Okpaleke, Skaret, Kvile, Begby, Shein, Skogvold, Solberg, Granaas.
Lössl, Selin – Erlić, Chilufya, Andreasen, Bjerge, Mbabu, D. Silva.
82. I Han-pom
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO).
45+9. De Barr
9. Eteki
Santana – Rutjens, Lopes (C), Ayew, Nano – Mandi (78. Pozo), Torrilla, Toni – Villacañas (70. Gómez), De Barr, Britto (45+3. Dabo).
Čančarević (C) – Boakye, Silva, Muraďan, Thórarinsson – Manveljan (59. Omar), Eteki, Sangaré (87. Dašjan) – Ferreira (70. Mulahusejnović), Aiás (46. Jakoliš ́), Grgić (59. Pinson).
Hankins – Toscano, Pozo, Gómes, Argüez, Muñoz, Carrington, Clinton, Joe, Chipolina, Peacock, Dabo.
Ploščadnyj – Dašjan, Omar, Hambardzumjan, Chudaverdjan, Mulahusejnović, Sualehe, Zolotić, Jakoliš, Pinson, Haruťunjan.
28. Mandi, 79. Silva
61. Muraďan, 84. Sangaré, 87. Omar, 90+10. Mulahusejnović
Rozhodčí: Glova – Poláček, Bednár (SVK)
16. Pons
48. Angielski
78. Chacon
85. Rajović (vla.)
18. Nsame
Alomerović – Ekpolo, Roberge (27. Miramon), García (C), Gnali (63. Suárez) – Pons, Miličevič, Ledes Gustavo – Ivanovič (90. Amyn), Angielski (63. Cabrera), Chacon.
Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Kapuadi, Rúben Vinagre – Kapustka (C), Augustyniak, Goncalves (70. Chodyna) – Bichačkjan (70. Morišita), Nsame (79. Rajović), Stojanovič (54. Alfarela).
Paraskevas, Demetriou – Ioannou, Bajić, Henriques, Loukaidis, Gerasimou, González.
Kobylak – Burch, Pankov, Reca, Schurin, Żewłakow, Urbański, Jedrzejczyk.
61. Ekpolo
45+1. Bichačkjan, 89. Kapustka, 90+4. Ziółkowski
90+8. Kapustka
Rozhodčí: Fesnic – Avram, Corb (vš. ROU)
29. Sinyan
17. Gorby
50. Gorby
Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora (C) (85. Rocha) – Fică, Đoković (63. Keïta), Korenica (85. Cordea) – Nkololo, Munteanu (89. Gjorgjievski), Postolachi (63. Bolgado)
Horníček – Gómez, Oliveira, Niakaté, Lagerbielke – Moutinho, Horta (C) (82. Rodrigues), Gorby – Dorgeles (82. Víctor), Navarro (74. El Ouazzani), Zalazar (74. Fernandes)
Micai – Abeid, Deac, Badamosi, Krešić, Kun, Gligor
Tiago Sá, Bellaarouch – Lelo, Vitor Carvalho, Gharbi, Moscardo, Arrey-Mbi, Vidigal
7. Korenica, 77. Bolgado
Rozhodčí: Elčin Masijev (AZE). Asistenti: Elšad Abdullajev (AZE), Parvin Talibov (AZE). Čtvrtý rozhodčí: Farid Hadžijev (AZE). VAR: Cesar Soto Grado (ESP). AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)
28. Magnússon
57. Magnússon
Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist (87. Jansson) – Andersen (74. Ngabo), Leach (58. Rygaard) – Svanbäck (87. Hrstić), Gustafson (C), Layouni – Brusberg (58. Dembe).
Dyngeland – Pedersen (76. De Roeve), Helland, Sery Larsen (61. Knudsen)), Soltvedt – Myhre (C), Sørensen, Kornvig – Mathisen (61. Finne), Magnusson (76. Haaland), Gudmundsson (89. Castro).
Linde – Ngabo, Hrstić, Rygaard, Jansson, Dahbo, Al Saed, Dembe, Zecević, Öhman, Madsen, Hilvenius.
Klausen – Knudsen, Hansen, Castro, Finne, De Roeve, Sande, Haaland, Remmen, Holten.
14. Lode
7. Magnússon, 26. Sørensen, 49. Pedersen
Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (BUL)
Pavlenka – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Camara, Meite – Živkovič (C), Konstantelias, Taison – Chalov,
Polster – Wimmer, Diabate, Baumgartner (C) – Renner, Schopf, Plesinger, Matič – Agyeman – Ballo, Avdijaj (67.),
Bataoulas, Chatsidis, Gugeshashvili, Ivanušec, Lovren, Mythou, Ozdoev, Pelkas, Sastre, Shoretire, Taylor, Tsopouroglou
Atanga, Gattermayer (67.), Gruber, Gutlbauer, Hajdini, Pink, Skubl, Sulzner, Wohlmuth, Zukič
3. Konstantelias, 50. Meite, 77. Ivanušec, 90+5. Ozdoev
39. Baumgartner
Rozhodčí: Krogh – Wollenberg Rasmussen, Bramsen (DEN)
Dragowski – Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos (55. Mladenovič) – N. Maksimovič, Tete (68. Zaroury), Chirivella (55. Siopis) – Pellistri, Swiderski (81. Jeremejeff), Duričič (55. Gnezda Čerin)
Riznyk – Tobías, Bondar, Mitvijenko, Pedro Henrique – Ocheretko, Marlon (46. Bondarenko) – Alisson Santana (73. Pedrinho), Sudakov, Newertton, Kaua Elias (73. Šved)
Lafont, Kotsaris – Siopis, Zaroury, Ingason, G. Čerin, Mancini, Jedvaj, Mladenovič, Fikaj, Jeremejeff, Bregou
Fesiun, Tvardovskij- – Eguinaldo, Šved, Azarov, Ghram, Hluščenko, Bondarenko, Konoplia, Nazaryna, Pedrino, Faryna
16. Marlon, 20. Chirivella, 47. Kiriakopoulos
Rozhodčí: Lambrechts – Weirdt, Monteny (BEL)
72. Bilbija
18. Gunnlaugsson
Karačić – Memija (46. Sušić, 75. Abramović), Šunjić, Mašić, Mamić – Savić, Surdanović (68. Filipović) – Mikić, Ivančić (46. Kiš), Pranjić (75. Šakota) – Bilbija /C/
A. Einarsson – Orrason, Muminović, Margeirsson, K. Jónsson (66. Ingvarsson) – Valgeirsson, Gunnlaugsson /C/, V. Einarsson – Þorsteinsson, Thomsen (83. Kristinsson), Steindórsson (66. Ómarsson)
Šutković, Ljubić – Barišić, Sušak, Jakovljević, Dujmović, Ševa
Bragason – Snæhólm, A. Jónsson, Bjarnason, Gautason, Hallsson, Lúðvíksson, Ulfarsson
15. Mašić
Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)
7. Tusha
50. Manaj
Tarnovanu – Cretu, Graovac, Popescu, Pantea – Chiricheș, Sut – Miculescu, Popescu, Cisotti – Birligea.
Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Krasniqi, Manaj.
Zima, Udrea – Alhassan, Edjouma, Kiki, Lixandru, Politic, Stoian, Toma.
Behluli, Rexhepi – Abazaj, Bonsu, Ibrahim, Morina, Mustafa, Sheji.
Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (POL)
12. Guillemenot
Mall – Srdanovič, Bronn, Baron, Mazikou – Fomba, Cognat – Stevanovič, Morandi, Varela – Guillemenot
Barkas – van der Hoorn, Horemans, El Karouani, Viergever – Jensen, Engwanda, Zechiel – Blake, Cathline, Min
Aubert, Frick – Atangana, Jallow, Magnin, Njoh, Ondoua, Ouattara, Zuka
Brouwer, Gadellaa – Bozdogan, de Wit, Didden, Finnsson, Jonathans, Murkin, Ohio, Rodriguez, van Ommerren, Vesterlund
27. Srdanovič
11. Viergever