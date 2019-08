Velký test. Sparta na prázdné Letné. A jak si poradí Plzeň s Boleslaví?

Všechny čeká třetí předkolo a v boji o postup do play off asi i pořádná makačka. Každý totiž řeší vlastní trable.

Plzeň je proti belgickým Antverpám podle bookmakerů favoritem. Jenže už dva zápasy v řadě nejen že nedala gól, ale dokonce ani netrefila branku. A při odvetě předkola Ligy mistrů v Pireu schytala zaslouženě čtyřgólovou nálož.

Mladá Boleslav se chystá na FCSB, silný rumunský tým, který je nástupcem slavné Steauy Bukurešť. Ale pozornost teď poutá i hemžení kolem útočníka Komličenka - hlavní hvězdu celé léto vábí zájemci v čele s Lokomotivem Moskva, což jí na klidu nepřidává.

A Sparta? V lize se po hororovém začátku jakž takž oklepala, ale utkání s tureckým Trabzonsporem musí doma zvládnout před prázdným stadionem, protože je v trestu za loňské rasistické chování fanoušků v zápase proti Subotici.

„Pro mě to bude nemilá a nechtěná premiéra,“ mrzí trenéra Václava Jílka. „Je pravda, že moje pokyny se dostanou k hráčům dřív, ale fotbal se hraje pro lidi a je o emocích. Bude to pro nás velká nevýhoda.“

Sparta – Trabzonspor Hraje se ve čtvrtek od 18.00 v Praze.

Přímý přenos vysílá ČT sport, online přenos sledujte na idnes.cz/sport.

Rozhodčí: : Montero - De Cerain, Espejo (všichni Šp.).

Předpokládaná sestava Sparty: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Krejčí - Hložek, Kanga, Trávník, Plavšič - Kozák.

Odveta se hraje příští čtvrtek od 19.30 v Trabzonu.

Aby ne! Zaplněná a bouřící Letná mohla být trumfem, místo toho bude na stadionu slyšet každé slovo i ruch z hlavní ulice, takže atmosféra bude hodně nefotbalová. Na tribuny se usadí pár VIP hostů, zaměstnanců klubu a novinářů, pak už budou na stadionu jen podavači míčů, pořadatelé a zdravotníci.

Dostat hráčům do hlav, aby ze sebe v chrámu ticha vymáčkli maximum, to bude pro Jílka a spol. možná ještě větší oříšek než příprava na nečitelného tureckého soupeře. „Tempo to neovlivní. Půjdeme do všeho naplno,“ slíbil za celý tým obránce Michal Sáček.

A cíl? „Výhra s nulou vzadu. Hlavně neinkasovat,“ vytyčil Jílek.

Dvakrát v řadě už Sparta na cestě do skupiny Evropské ligy vylétla z trati v první zatáčce. I proto je proti Trabzonsporu ve složité situaci: není favoritem, přesto cítí tlak na postup. Vždyť návrat do Evropy je pro klub v naplánované cestě vzhůru jednou z vytyčených priorit.

Poháry potřebujeme, zní z Plzně

Plzeňský Jan Kopic slaví svůj gól proti Spartě.

A co teprve Plzeň! Umíte si představit, že by se na hlavní evropskou scénu nedostala? Od roku 2011 se jí to přihodilo jen jednou, když v létě 2014 ztroskotala v předkole Evropské ligy na rumunské Ploješti.

Antverpy – Plzeň Hraje se ve čtvrtek od 19.30 v Bruselu.

Přímý přenos vysílá ČT sport, online přenos sledujte na idnes.cz/sport.

Rozhodčí: Maae - Dahl, Skytte (všichni Dán.).

Předpokládaná sestava Plzně: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Hrošovský - Mihálik, Janošek, Kopic - Krmenčík.

Odveta se hraje příští čtvrtek od 20.00 v Plzni.

Jinak si klub na pohárový lesk zvykl, třikrát si užil Ligu mistrů, a když se do ní neprokousal, dělal si jméno v Evropské lize. S penězi z pohárů se počítá v rozpočtu, a i když by případné vyřazení Viktorii nepoložilo, zabolelo by určitě.

„Hodně důležitý zápas. Evropské poháry potřebujeme,“ kývl záložník Jan Kopic, než nastoupil do letadla směr Brusel, kde se zápas odehraje - antverpský stadion totiž evropským požadavkům nevyhovuje.

Porazí se FCSB sám?

Zdánlivě největší klid na práci má Boleslav. Její postup do play off by překvapil, přitom není vyloučený: FCSB, řízený bláznivým majitelem Becalim, si vytváří problémy sám.

FCSB – Mladá Boleslav Hraje se dnes od 20.30 v Giurgiu.

Online přenos sledujte na idnes.cz/sport.

Rozhodčí: Jaccottet - Jobin, Erni (všichni Švýc.).

Předpokládaná sestava Boleslavi: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič.

Odveta se hraje příští čtvrtek od 19.00 v Mladé Boleslavi.

Neomezený vládce klubu plní téměř každý den noviny bizarními hláškami i činy. Po vydřeném postupu přes arménský Alaškert zkritizoval hráče i trenéra Andoneho tak tvrdě, že kouč po pouhých sedmi zápasech sám odstoupil. V následujícím ligovém utkání zase do vysílačky z tribuny radil dočasným trenérům, koho kdy vystřídat.

I proto tým z Bukurešti těžce hledá nového kouče a do zápasu s Boleslaví jde rozhozený. Navíc ho musí odehrát v sedmdesát kilometrů vzdáleném Giurgiu, protože národní stadion, kde je doma, se chystá na koncert kapely Metallica.

To zvyšuje naději, že by velký čtvrtek přes všechny nesnáze nemusel dopadnout špatně.