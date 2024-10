Máme šanci vyhrát, ale stejně uvažuje i soupeř, míní Koubek před Razgradem

Plzeňští přivezli před týdnem trochu senzačně bod z Frankfurtu, když v samotném závěru po trefách Adua a Jemelky smazali dvoubrankové manko. Naopak Ludogorec vyšel v úvodním duelu naprázdno, když v domácím prostředí podlehl pražské Slavii 0:2.

Důsledek porážky na sebe nenechal dlouho čekat a jen pár hodin po utkání byl odvolán trenér Sirakov, kterého nahradil Chorvat Igor Jovičevič. Ten v minulosti koučoval Dinamo Záhřeb nebo Šachtar Doněck.

„Viděli jsme jejich víkendové utkání v lize, Ludogorec měl slabšího soupeře a vyhrál 2:0. Žádné zásadní změny v mužstvu nenastaly, trenér nasadil jen více bulharských fotbalistů. Ale možná proto, aby šetřil jiné hráče právě na utkání v Plzni,“ uvažoval na tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Nemyslí si, že angažování nového trenéra se může nějak zásadně projevit. „Soupeř má velkou kvalitu na míči, ofenzivní sílu v podobě brazilských hráčů a také Švýcara Duaha. Dobře kombinují, mění pozice a na to si musíme dát pozor,“ varoval.

Že právě domácí duel s Ludogorcem může být pro Viktorii klíčový s ohledem na případný postup ze skupiny, si trenér uvědomuje. „Klukům jsem řekl, že tady je šance na body možná největší. Ale podobně určitě uvažuje i Ludogorec, proto nás určitě nečeká lehký zápas,“ zdůraznil plzeňský kouč.

Souhlasil s ním i záložník Pavel Šulc. „Když porovnáme naše soupeře, tak největší šance by měla být asi právě doma s Ludogorcem,“ mínil nedávný reprezentační střelec. „Ale všechny pohárové zápasy budou těžké, soupeři jsou kvalitní. Musíme mít dobrou organizaci hry, tak jako v předchozích evropských duelech. Pak můžeme pomýšlet na úspěch,“ doplnil Šulc.

Radost Pavla Šulce po brance v utkání s Olomoucí.

Trenérský štáb Plzně sledoval předchozí duel Razgradu proti Slavii, ale přípravu s tím příliš nespojoval. „Rozhodli jsme se, že ukážeme hráčům jiný materiál. Slavie má jinou typologii mužstva, prezentuje se jinak než my. Museli jsme nabídnout hráčům to, co je naším stylem. Ale jakým způsobem do utkání půjdeme, prozrazovat nebudu, to by nebylo moudré,“ pousmál se Koubek.

Nicméně díky tomu, že má Viktoria v soutěži se Slavií pět shodných soupeřů, nabízí se dostatek studijního materiálu. „Někdy se to může hodit víc než pro tento duel. My musíme předvést organizovanou, kvalitní a pevnou defenzivu s dobrým přechodem do protiútoku. Určitě to nebude o nějakém dobývání, na to je Ludogorec příliš silný,“ prohlásil Koubek.