Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

I tak zářil spokojeností. V základní sestavě Viktorie nastoupil poprvé od duelu domácího poháru v Lanžhotě v polovině září. Dočasný hlavní kouč Marek Bakoš, který od pondělí zaskakuje za odvolaného Miroslava Koubka, jej postavil do středu záložní řady po boku Lukáše Červa.
Na hřišti Valenta vydržel do 64. minuty, kdy jej po ostrém zákroku soupeře nahradil slovinský mladík Zeljkovič.
Cítil jste po změně na trenérském postu novou šanci?
Když tolik nenastupujete a po změně trenéra dostanete šanci, dodá vám to sebevědomí. To mluvím obecně, nechci tím říci vůbec nic proti trenéru Koubkovi. Ale určitě jsem cítil motivaci ukázat se Marku Bakošovi a snad jsem to trošku chytil za pačesy.
Ale také jste ze hřiště odkulhal s bolavou nohou po faulu soupeře. Jak to vypadá?
Kotník je jako tenisák, uvidíme po pořádném vyšetření.
K výhře nad Malmö vás prvním gólem nasměroval kapitán Matěj Vydra. Odehrál výborný zápas, jak jeho přínos týmu hodnotíte?
Vydryse vnímám jako obrovského hráče, který je v Česku až nedoceněný. Jeho zkušenosti, herní kvality a energie, kterou přináší, jsou pro nás nepostradatelné. A k tomu je úžasný po lidské stránce. Patří podle mě do reprezentace, ale tohle je spíš téma pro něj.
Po druhém gólu, na kterém jste se podílel přihrávkou právě na Vydru a odražený míč poslal do sítě Durosinmi, na vás byla vidět velká euforie.
To ano. Udělalo mi radost, že jsem našel Vydryse samotného. Škoda, že neproměnil hned on. Pro mě to bylo důležité i s ohledem na to, co jsem zatím v Plzni prožil. Je to nahoru dolů, spousta zranění. Tohle mi doufám pomůže k většímu sebevědomí.
Jak jste se cítil ve středu zálohy po boku Lukáše Červa?
Hráli jsme takhle spolu už v Liberci, známe se z jednadvacítky. To bylo úplně bez problémů. Vím, co od něj očekávat a opačně.
Budete takhle pokračovat i v dalších zápasech?
To nevím, to je otázka na jiné. Já jsem do toho chtěl vnést víc běhavosti. A tím, že jsme pak hráli proti oslabenému soupeři, jsem se snažil být co nejvíc nahoře. S výsledkem určitě můžeme být spokojení.