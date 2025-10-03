Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Ervín Schulz
  6:59
Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách očekáváme miminko, nad fotbalem teď zase tolik nepřemýšlím,“ omlouval se pětadvacetiletý Valenta po výhře 3:0 v duelu druhého kola Evropské ligy nad švédským Malmö.
Matěj Valenta (32) sleduje práci svého plzeňského kolegy Karla Spáčila.

Matěj Valenta (32) sleduje práci svého plzeňského kolegy Karla Spáčila. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Anes Mravac, kouč Malmö (vpravo), po prohře v Plzni.
Cheick Souaré a Oliver Berg v souboji o míč.
Marek Bakoš slaví vítězství Plzně nad Malmö.
Prince Adu brání míč před hráči Malmö.
35 fotografií

I tak zářil spokojeností. V základní sestavě Viktorie nastoupil poprvé od duelu domácího poháru v Lanžhotě v polovině září. Dočasný hlavní kouč Marek Bakoš, který od pondělí zaskakuje za odvolaného Miroslava Koubka, jej postavil do středu záložní řady po boku Lukáše Červa.

Na hřišti Valenta vydržel do 64. minuty, kdy jej po ostrém zákroku soupeře nahradil slovinský mladík Zeljkovič.

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Cítil jste po změně na trenérském postu novou šanci?
Když tolik nenastupujete a po změně trenéra dostanete šanci, dodá vám to sebevědomí. To mluvím obecně, nechci tím říci vůbec nic proti trenéru Koubkovi. Ale určitě jsem cítil motivaci ukázat se Marku Bakošovi a snad jsem to trošku chytil za pačesy.

Ale také jste ze hřiště odkulhal s bolavou nohou po faulu soupeře. Jak to vypadá?
Kotník je jako tenisák, uvidíme po pořádném vyšetření.

Anders Christiansen z Malmö se snaží prodrat plzeňskou obranou.

K výhře nad Malmö vás prvním gólem nasměroval kapitán Matěj Vydra. Odehrál výborný zápas, jak jeho přínos týmu hodnotíte?
Vydryse vnímám jako obrovského hráče, který je v Česku až nedoceněný. Jeho zkušenosti, herní kvality a energie, kterou přináší, jsou pro nás nepostradatelné. A k tomu je úžasný po lidské stránce. Patří podle mě do reprezentace, ale tohle je spíš téma pro něj.

Po druhém gólu, na kterém jste se podílel přihrávkou právě na Vydru a odražený míč poslal do sítě Durosinmi, na vás byla vidět velká euforie.
To ano. Udělalo mi radost, že jsem našel Vydryse samotného. Škoda, že neproměnil hned on. Pro mě to bylo důležité i s ohledem na to, co jsem zatím v Plzni prožil. Je to nahoru dolů, spousta zranění. Tohle mi doufám pomůže k většímu sebevědomí.

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Jak jste se cítil ve středu zálohy po boku Lukáše Červa?
Hráli jsme takhle spolu už v Liberci, známe se z jednadvacítky. To bylo úplně bez problémů. Vím, co od něj očekávat a opačně.

Budete takhle pokračovat i v dalších zápasech?
To nevím, to je otázka na jiné. Já jsem do toho chtěl vnést víc běhavosti. A tím, že jsme pak hráli proti oslabenému soupeři, jsem se snažil být co nejvíc nahoře. S výsledkem určitě můžeme být spokojení.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ústí n. L. vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 12. kolo - 3. 10. 2025:Ústí n. L. vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
3. 10. 17:30
  • 4.12
  • 3.92
  • 1.70
Č. Budějovice vs. PříbramFotbal - 12. kolo - 3. 10. 2025:Č. Budějovice vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
3. 10. 18:00
  • 2.00
  • 3.30
  • 3.54
Hranice vs. Start BrnoFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2025:Hranice vs. Start Brno //www.idnes.cz/sport
3. 10. 18:00
  • 2.25
  • 3.00
  • 2.60
Hoffenheim vs. Kolín nad RýnemFotbal - 6. kolo - 3. 10. 2025:Hoffenheim vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:30
  • 1.93
  • 4.13
  • 3.75
Paris FC vs. LorientFotbal - 7. kolo - 3. 10. 2025:Paris FC vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 1.87
  • 3.90
  • 4.19
Hellas vs. SassuoloFotbal - 6. kolo - 3. 10. 2025:Hellas vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
3. 10. 20:45
  • 2.65
  • 3.14
  • 2.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Valenta pomohl Plzni k výhře a pak sledoval mobil. Čekáme miminko, hlásil

Měl radost z výsledku i z povedeného zápasu. Ale hned po něm záložník plzeňských fotbalistů Matěj Valenta ladil mobilní telefon a netrpělivě čekal na zprávy z porodnice. „V nejbližších hodinách...

3. října 2025  6:59

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

Fiorentina - Olomouc 2:0, domácí si zápas pohlídali, pojistku ale přidali až v závěru

Poprvé v klubové historii hráli ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté v úvodním duelu Konferenční ligy padli 0:2 na Fiorentině. S nulou vydrželi půl hodiny, než skóre...

2. října 2025  23:17

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný....

2. října 2025  23:12

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

2. října 2025  22:48,  aktualizováno 

Rijeka před zápasem se Spartou prohrála v Konferenční lize v Arménii

Fotbalisté Rijeky na úvod Konferenční ligy prohráli na hřišti arménského Noahu 0:1. Příští soupeř pražské Sparty hrál hodinu bez vyloučeného záložníka Nika Jankoviče, který dostal přímo červenou...

2. října 2025  21:25

Karabec dvakrát asistoval při výhře Lyonu, Šulc nedal penaltu. Horníček opět s nulou

Fotbalisté Sportingu Braga vyhráli v Evropské lize na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a jsou jedním ze sedmi týmů, které mají po dvou kolech stoprocentní bodový zisk. Lukáš Horníček udržel i podruhé v...

2. října 2025  21:17

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

2. října 2025  20:59

Karvinský Bužek dostal stop na dva zápasy, Sparta a Zlín zaplatí za pyrotechniku

Karvinský fotbalista Alexandr Bužek dostal od disciplinární komise trest na dva zápasy za vyloučení v utkání 10. kola první ligy na Slovácku. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace...

2. října 2025  17:53

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

2. října 2025  16:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Florentské Lužánky, Džeko stále při chuti. Proč jste v krizi? ptají se Italové Sigmy

Od našeho zpravodaje v Itálii Když přicházíte na kolosální betonový stadion Artemio Franchi ve Florencii, dýchne na vás závan historie. Polovina ochozů není osazená sedačkami, na protilehlé tribuně chybí střecha. Pro fotbalisty...

2. října 2025  14:20

Smrž už zase trénuje s Bohemians, trest za doping mu byl zmírněn

Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a ve čtvrtek se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905....

2. října 2025  14:16

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.