Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc

  23:12
Ke konci už mu v poli zbylo po dvou červených kartách jen devět svěřenců. Dva musel navíc vynuceně střídat už v úvodu. Není divu, že byl kouč švédského Malmö po porážce 0:3 v Plzni rozladěný. „Všechny situace v první půli, které byly padesát na padesát, šly ve prospěch domácích,“ nechápal Anes Mravac na tiskové konferenci výkon albánského sudího Eney Jorgjiho v Evropské lize.
V úvodu ho skutečně nešlo přehlédnout.

Už v desáté minutě se nebál vytáhnout žlutou kartu za simulování, když hostující kapitán Christiansen sprintoval za parádní přihrávkou do vápna a upadl poté, co mu plzeňský brankář Jedlička skočil pod nohy. Švédský záložník se odrážel, aby na soupeře nešlápl, a přepadl přes něj.

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Albánský sudí rovnou zvedl ruku, nařídil nepřímý volný kop a o případné penaltě nechtěl ani slyšet.

„Měli jsme možnost zahrávat pokutový kop, ale nic z toho nebylo. Po zápase jsme se dívali na záběry a podle nás to byla celkem jasná situace. Viděl jsem tam jasný kontakt,“ mínil Mravac.

Plzeňský brankář Martin Jedlička maří šanci Anderse Christiansena z Malmö.

„Vůbec nerozumím tomu, proč videorozhodčí neřekl sudímu, aby se šel podívat. Je absolutně neuvěřitelné, že Anders ještě dostane žlutou kartu,“ poznamenal šestatřicetiletý kouč, který dočasně převzal mužstvo po odvolání Henrika Rydströma z minulého týdne.

Mravac musel řešit další problémy, když ze hřiště postupně odešli zranění Jansson a právě Christiansen. Toho totiž nepříjemně dojel Dweh, načež rozhodčí nechal hru bez další signalizace plynout. Pak se ale k zákroku vrátil a domácímu stoperovi dal žlutou kartu, už třetí za velmi krátkou dobu. Tím nastavil poměrně jasný metr.

Lasse Berg Johnsen z Malmö fauluje plzeňského obránce Sampsona Dweha.

Rozhodčí Enea Jorgji ukazuje červenou kartu Lasse Bergovi Johnsenovi v utkání s Plzní.

Malmö v Plzni ve 34. minutě inkasovalo první gól, za chvíli pak byl po druhé žluté kartě vyloučen za ostrý faul Lasse Johnsen a favorit přidal v přesilovce ještě dva góly. Červenou kartu poté inkasovali ještě domácí Merchas Doski a v nastavení hostující Daníel Gudjohnsen.

„Začali jsme dobře, dali jsme i tyčku. Pak přišlo několik situací, které pro nás byly velmi nešťastné. Druhá žlutá karta, vyloučení a to je pak těžké si něco vytvořit. V druhém poločase jsme ukázali velkou morálku, ale šance jsme neproměnili,“ přemítal Mravac v úvodním hodnocení, k dalším odpovědím už ho týmová mluvčí nepustila s tím, že mužstvo spěchá na letiště.

