Plzeňští hráči slaví s Rafiem Durosinmim první gól do brány Ferencvárose. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Kde sledovat zápas Plzeň – Lazio?

Úvodní zápas osmifinále Evropské ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel na stadionu ve Štruncových sadech se hraje ve čtvrtek 6.3. od 21:00. Zápas Plzeň – Lazio můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Kanál Nova Sport 5 najdete u těchto poskytovatelů:

freeSAT

Magenta TV

O2 TV

Skylink

Telly

Vodafone TV

Plzeň v Evropské lize 2024/25

Plzeň - Lazio Výkop: čtvrtek 21:00 Rozhodčí: Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všichni Lit.) - Brand (video, Něm.) Pravděpodobné sestavy:

Plzeň: Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Memič, Červ, Kalvach, Cadu - Šulc - Vydra, Durosinmi.

Lazio: Mandas - Lazzari, Gigot, Gila, Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dia, Zaccagni - Tchaouna. Absence Plzně: Souaré (zranění), Kabongo (rekonvalescence + není na soupisce), Séne (není na soupisce).

Západočeši napřed hladce prošli kvalifikací a výborně si vedli i v základní skupině, kde zaskočili soky zvučných jmen.

Hned v úvodním kole remizovali 3:3 ve Frankfurtu, dalším skvělým výsledkem je domácí výhra 2:1 nad Realem Sociedad ze 4. kola.

Plzeň nakonec v základní části Evropské ligy obsadila 16. místo. Nasbírala 12 bodů za tři vítězství, tři remízy a dvě porážky.

V souboji o postup do osmifinále narazila na Ferencváros a po úvodním utkání (0:1) její šance klesly. V odvetě pak přišla domácí smršť, když maďarský šampion dostal tři branky už do poločasu a skóre vydrželo až do konce zápasu.

Lazio – vítěz základní části

Lazio ovládlo ligovou fázi soutěže o skóre před Bilbaem. Na podzim a v lednu vyhrálo šest z osmi pohárových zápasů, jednou remizovalo a jednou prohrálo. Daří se mu i v italské lize. Po pětadvaceti kolech je na pátém místě, na první Inter ztrácí osm bodů.

Vítěz dvojzápasu Plzeň – Lazio narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Bodö/Glimt a Olympiakos.

Lazio v základní skupině Evropské ligy 30.1. 2024 Braga – Lazio 1:0 23.1. 2024 Lazio – Real Sociead 3:1 12. 12. 2024 Ajax – Lazio 1:3 28. 11. 2024 Lazio – Ludogorec 0:0 7. 11. 2024 Lazio – Porto 2:1 24. 10. 2024 Twente – Lazio 0:2 3. 10. 2024 Lazio – Nice 4:1 25. 9. 2024 Dynamo – Kyjev 0:3

Lazio vede jednašedesátiletý trenér Marco Baroni, který v létě dorazil z Verony.

Na hřišti i v sedmatřiceti válí španělský mistr světa Pedro, autor devíti gólů v aktuálním ročníku. Produktivní je také senegalský útočník Boulaye Dia, kapitán Mattia Zacagni či aktuálně zraněný argentinský fotbalista Taty Castellanos. Uprostřed hřiště řádí vlasáč Mattéo Guendouzi, někdejší talent Arsenalu a francouzský reprezentant, oporou defenzivy je španělský mládežnický reprezentant Mario Gila.