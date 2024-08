ONLINE: Plzeň hájí náskok, Baník hraje s Kodaní, Boleslav proti týmu z Izraele

Plzeň si už může zajistit účast v podzimní účinkování evropských pohárů. Pokud proti Kryvbasu uhájí těsný náskok z prvního utkání v Košicích (2:1), postoupí do závěrečného play off Evropské ligy. A pokud by pak následně se skotskými Hearts vypadla, přesune se do základní fáze Konferenční ligy.

Před týdnem v úvodním vzájemném duelu v azylu Kryvbasu v Košicích v poločase po slabém výkonu prohrávala, ale po změně stran otočila skóre. O vyrovnávací gól se postaral teprve šestnáctiletý Jiří Panoš, který se stal nejmladším českým střelcem v pohárech.

Ostrava má naopak z venkovního duelu drobné manko, v Kodani gólem z nastavení podlehla 0:1. Z českého pohledu je její odvetný souboj šlágrem. FC Kodaň je sice osmifinalistou poslední sezony Ligy mistrů, ale momentálně loňské úrovně nedosahuje.

Mladá Boleslav uhrála před týdnem v atraktivním útočném utkání proti Beer Ševě remízu 1:1, odveta se hraje na neutrálním stadionu v bulharském Loveči.

Skóre otevřel v 39. minutě z penalty Patrik Vydra, v 50. minutě srovnal tečovanou střelou Tomer Yosefi.