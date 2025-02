Ideální scénář, liboval si po postupu Koubek. Slavia? Nejdřív radši štamprličku

Plzeň zvládla otočit jednobrankovou ztrátu z prvního utkání díky skvělému výkonu v první půli. V další fázi soutěže ji čeká Athletic Bilbao, nebo Lazio Řím. Rozhodne o tom páteční los ve 13.00 v Nyonu.

Koho by radši Koubek?

„Tady už si nevyberete, to je top kvalita. Když si ale představím, že finále je v Bilbau, tak vidím, že má Athletic obrovskou touhu tam hrát. Kvůli tomu by byl možná o něco obtížnější, i když budou hyperobtížné obě mise,“ pravil třiasedmdesátiletý stratég.

Vyvíjel se zápas s Ferencvárosem tak, jak jste si přáli?

Určitě bylo lepší vsadit na vysokou aktivitu a tlakovou hru a neztrácet čas. Po nějakých pěti deseti minutách se nám to začalo dařit, dostávali jsme soupeře do úzkých a vytvářeli si příležitosti po velmi dobrých kombinačních tazích. Dostávali jsme se do šancí, byli jsme produktivní a dali jsme tři branky.

Ve druhé půli jste pak mohli zvolnit.

Náš výkon byl založený na enormní dřině. Stálo to obrovské síly, které nám pak ve druhé půli chyběly, takže jsme to dohráli v bloku. Tam se projevila taktická stránka hájení výsledku, abychom soupeři nedovolili skórovat. Byl to ideální scénář, otočit ještě v prvním poločase. Pak nám hrozila Csaplárova past, protože kdyby soupeř snížil, tak bychom určitě znervózněli. Takže hlavním pokynem bylo udržet nulu.

Spadl vám po závěrečném hvizdu kámen ze srdce?

Já to neměl postavené jako otázku života a smrti a padání kamene ze srdce. Je to sport, mnohokrát jsme už prohrávali 0:1 a zvládli jsme to otočit. Věděli jsme, že buď se to podaří a budeme se plácat po zádech, ale kdyby to nevyšlo, tak se hroutit nebudeme.

Loni jste došli do čtvrtfinále Konferenční ligy, teď do osmifinále té Evropské. Jaký úspěch řadíte výš?

V Evropské lize jsme potkali řetězově špičková mužstva, takže tenhle postup řadím výš. V minulém ročníku jsme měli těžké soupeře, ale tady jsme narazili na Frankfurt, Sociedad, Bilbao, Manchester United a teď Ferencváros, což taky nejsou žádní nazdárci. Nebylo jednoduché je skolit. Ono sice žádného soupeře není jednoduché skolit, ale tenhle postup řadím výš.

V útoku jste vedle Vydry a Šulce vsadil na Durosinmiho, který se odvděčil dvěma góly. Co na něj po návratu ze zranění říkáte?

Zatím je dobrý ve vápně. Jeho přínos je v gólovosti a čichu dostat se k balonu, ať už po centru nebo standardní situaci. Dlouhé manko je vidět v mezihře a v pohybové stránce. Ale pokud dá pokaždé dva góly za 60 minut, tak se zlobit nebudeme. Ale ještě není zcela zpátky.

V obraně jste zase možná poněkud překvapivě vsadil na Memiče.

On to není žádný zajíc, ale zkušený ligový hráč. Stavíme ho díky obrovské rychlosti, on je torpédo. Pak měl samozřejmě křeče a došly mu síly, ale má skvělou dynamiku na křídle a je zodpovědný dozadu, v čemž mu pomáhá i ta rychlost. Začíná si tady budovat nějakou pozici, je dobrej.

Prince Adu, který naskočil až ve druhé půli, měl v závěru zdravotní problémy. Jak je na tom?

Je to otázka břicha a třísla, v posledních dnech to cítí a v nějakém souboji tam na něj soupeř šlápl, když byl na zemi. Nevím přesně, jestli to je břišní sval, nebo tříslo, ale má s tím problémy.

Možná se projevuje i ten náročný program, kdy hrajete pravidelně dvakrát týdně.

My takhle chceme hrát. Vážíme si, že jsme v Evropě a nespekulujeme třeba směrem k lize. Chceme pokaždé udělat co nejlepší výsledek, o tom ten fotbal je. Pleteme si na sebe těžký bič, ale pleteme si ho rádi.

Obránce Ferencvárose Ibrahim Cisse musí skousnout oslavy plzeňských hráčů hned za svými zády.

Neodpočinete si ani o víkendu, jelikož vás čeká ligový lídr Slavia.

Začnu na to myslet až od pátku, teď si užijeme pár hodin radosti a pak přijdou myšlenkové úvahy, co s tím. Jsme vycucaní jako citron, ale psychicky nám postup určitě pomůže. Hlavní bude dát mužstvo do kupy po tělesné stránce. Máme dva dny.

Bude to těžší než zápas s Ferencvárosem?

Myslím, že jo. Slavia se připravuje celý týden a přijede napumpovaná.

Už víte, koho postavíte?

Fakt nevím, budeme příští dva dny intenzivně přemýšlet. Pořád mě tlačíte do Slavie, nechte nás si dát štamprličku a pak budeme přemýšlet.