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Věčná sláva generálovi! Srbové v Plzni připomněli válečného zločince Mladiće

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  7:56
Fotbalisté Crvene zvezdy po porážce s Plzní.

Fotbalisté Crvene zvezdy po porážce s Plzní. | foto: ČTK

Plzeňští hráči slaví gól proti Crvene zvezdě Bělehrad.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví postup přes Crvenou zvezdu Bělehrad do...
Plzeňský brankář Florian Wiegele slaví postup přes Crvenou zvezdu Bělehrad do...
Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase s Crvenou zvezdou Bělehrad.
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Její hráči prohospodařili tříbrankový náskok, fanoušci fotbalové Crvené zvezdy Bělehrad na sebe pro změnu upozornili transparentem, jenž oslavoval zesnulého válečného zločince Ratka Mladiće. V plzeňské Doosan Areně ho vytáhli během odvety závěrečného předkola Evropské ligy, kterou Západočeši vyhráli 5:1 a postoupili do hlavní fáze.

„Generále, věčná sláva a chvála Vám,“ stálo na transparentu, který se objevil v hostujícím kotli.

Ten pak ještě sborově spustil chorál: „Ratko Mladić! Ratko Mladić!“

Někdejší velitel bosenskosrbské armády Mladić zemřel ve čtvrtek několik hodin před zápasem ve vězení v nizozemském Haagu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.

Bylo mu 84 let, byť okolo jeho věku panují nejasnosti, a v posledních měsících prodělal několik mrtvic.

Srbskému klubu může hrozit pokuta, pokud UEFA chování fanoušků vyhodnotí jako nevhodné. Transparent i chorál může považovat za politické gesto, která jsou zakázaná.

Zemřel bosenskosrbský válečný zločinec Mladić. Za genocidu si odpykával doživotí

Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo nuceno je opustit.

Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku „bosenský řezník“. Mnoho Srbů ho nicméně nepřestalo chovat v úctě.

To fanoušci bělehradského klubu v Plzni potvrdili.

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