Ztracený král nahradil prince. Ukaž, co umíš! slyšel Durosinmi a vystřelil postup

Tedy, gól s jistotou vstřelil nejspíš jen jeden.

Když dorážkou na přední tyči zvýšil v závěru první půle na 3:0, s rukama ležérně svěšenýma se proběhl za bránou a pak si před nejvěrnějšími fandy napnul jmenovku na dresu: „Durosinmi je zpátky!“

Ten úvodní zásah mu ještě možná kontroloři seberou, protože balonu se ve skrumáži po rohovém kopu jako poslední dotkl stoper Jemelka. Každopádně to byl Durosinmi, který nebezpečí rozjel prudkou hlavičkou.

A i kdyby nakonec nebyl dvougólový, lze jednoznačně říct, že postup zařídil právě šťastný navrátilec. Vždyť i Šulcův gól rozjel důležitým presinkem.

„V takových zápasech musíme hrát jako tým a my jsme to dokázali,“ líčil pak do kamer televize Nova Sport.

Že má tenhle stále ještě dvaadvacetiletý talent zase hlad, ukázal už o víkendu dvougólovým spektáklem v Teplicích (2:0). Jenže doma – a navíc v evropských pohárech – to chutná ještě víc.

„Co mi před výkopem říkal trenér? Ať ukážu, co umím. Podržím balon, pomůžu týmu před bránou soupeře i v defenzivě,“ vykládal Durosinmi.

Plzeňští hráči slaví s Rafiem Durosinmim první gól do brány Ferencvárose.

Podruhé v jednom týdnu hrál od začátku.

„A ty dva zápasy pro mě nebyly vůbec jednoduché, dlouho jsem chyběl, vracím se pozvolna. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ culil se borec s neuvěřitelným švihem v rukou. Jen se příště pořádně dívejte, kam balon dohodí, když hází aut!

Noční můra místo snu o Lize mistrů

Jakmile naposledy zazněla píšťalka rozhodčího, nabalený v bundě a v modrých rukavicích si spokojeně plácal se spoluhráči a realizačním týmem. Ty ostatní v dresech na trávníku pak utíkal pořádně obejmout. Stihl i Prince Adua, který ho brzy po začátku druhé půle střídal.

Vyměnili si role. Postup ze základní fáze proti Anderlechtu ještě jistil Adu, stejně jako základ v Budapešti. Tentokrát ale princ musel ustoupit králi.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi slaví vedoucí gól do sítě maďarského Ferencvárose v domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy.

Abyste alegorii rozuměli: celým jménem Rafiu Adekunle Durosinmi je doma v Nigérii urozeného původu. „Adekunle je královské jméno,“ svěřil se před dvěma lety v jednom z prvních rozhovorů pro klubový web.

Tehdy na začátku února do Plzně přicházel z Karviné. Svůj první gól po přestupu dal dokonce na Spartě, jenže ze snu o Lize mistrů byla během prvního půlroku náhle šestnáctiměsíční noční můra.

„Bylo to fakt těžké období. Musím poděkovat lékařům, fyzioterapeutům, rodině, spoluhráčům, agentuře. Prostě všem, kdo mi pomohli, abych se vrátil zpátky.“

Na podzim 2023 si v utkání s Libercem pochroumal koleno. Léčba probíhala dobře, jeho talent nikterak neztrácel na lesku. Když už se v lednu viděl na bundesligových trávnících v bílo-červeném dresu frankfurtského Eintrachtu, což by byla přestupová bomba, dostal další ránu: neprošel zdravotní prohlídkou.

Musel tak na plastiku kolenních vazů. A ztratil další rok.

Teprve teď se pořádně rozkoukává. Na rozehřátí mu ale stačily jen tři hluché zápasy. Od té doby je zase nezastavitelný: čtyři góly za 113 odehraných minut.

„Pokud dá pokaždé dva góly za 60 minut, tak se zlobit nebudeme,“ usmíval se trenér Miroslav Koubek.

Třeba proti Laziu, nebo Bilbau?

„Možná radši Bilbao, s kterým jsme už jednou hráli. Máme jim co vracet!“ prohlásil Durosinmi.