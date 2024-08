Vydřená výhra. I v odvetě musíme být aktivní, velí plzeňský trenér Koubek

„Jet do Skotska bez náskoku by nebylo optimální. Ale ani takto to nebude jednoduché, víme, že nás čeká peklo a soupeř bude mít doma velkou sílu,“ varoval dvaasedmdesátiletý kouč.

Odveta se odehraje v Edinburghu příští čtvrtek.

Ulevilo se vám po závěrečném hvizdu?

Možná jsme si to mohli ulehčit, kdybychom byli efektivnější. Šancí, a nutno zdůraznit, že po dobré hře, jsme si v prvních pětatřiceti minutách vytvořili dost. Bohužel jsme je neproměnili, soupeř tam odkopával míč z prázdné branky, bylo tam i hodně zblokovaných střel. Poslední minuty úvodního poločasu jsme naopak my přežili několik velkých možností soupeře. Za tenhle úsek se trochu zlobím, ale jinak musím hráče pochválit.

Tušili jste, že Hearts přijedou s jasnou defenzivní taktikou?

Ano, tušili. Nastoupili se třemi stopery, většinou hrají na čtyři obránce. Bránili v bloku, čekali na brejky. Ty jsme až na ten zmíněný výpadek dokázali eliminovat. Postupně jsme zkusili poslat na hřiště jinou typologii hráčů, za Vašulína tam šli ti brejkoví, kteří se snažili po kolmých přihrávkách dostat za obranu. To se úplně nepodařilo, ale z poslední akce jsme dokázali skórovat. Je to těsný náskok, jsme v poločase a uděláme všechno proto, abychom to na hřišti soupeře.

Byl gól v samotném závěru i odměnou za trpělivost?

Je pravda, že soupeř záměrně hru brzdil. I jejich gólman natahoval, co se dalo. Nastavilo se šest minut, možná se mohlo přidat i víc. Hráče jsme nabádali, aby nepanikařili a byli trpěliví. Měli jsme převahu, nakonec to vyústilo ve šťastnou branku. Ano, byli jsme odměněni.

Potvrdil soupeř kvalitu, kterou jste očekávali?

Rozhodně, musím je pochválit. Hearts jsou kvalitní mužstvo, odvedli tady poctivé řemeslo. Je to těžký a fotbalový soupeř.

U vítězné branky sehrál po centru Cadua klíčovou roli Mosquera, který donutil obránce Oyegokeho k vlastní brance. Je to pro vás stále důležitý hráč?

Jhon je smířený se svou rolí v týmu. A je odhodlaný mu co nejvíce pomoci. Jeho prostor je na levé straně, z podobných pozic jako dnes dal už v kariéře spoustu branek. Vyvinul tlak na soupeře, který si dal vlastňák. Jeho přínos týmu je stále cenný a účinný.

Stoper Hearts Oyegoke (vlevo) si střílí vlastní gól v utkání s Plzní.

Skvělý výkon odvedl i záložník Šulc. Nemáte obavy, že na sebe v Evropě ještě víc upozornil?

Pavel byl skvělý, první poločas famózní. Dominantní hráč na hřišti, to až bilo do očí. Odvedl vynikající výkon, i ve druhé půli tam měl velmi dobré věci. Je to skvělý hráč, který pomůže týmu směrem dozadu a je účinný dopředu. Běžecky fantastický, balon ho poslouchá. S Robinem Hranáčem jsou to pilíře mužstva, samozřejmě jsou zajímaví i pro jiné kluby. Co víc k tomu říci...

Ve druhém poločase si velkou premiéru odbyl devatenáctiletý nigerijský útočník James Bello. Dali jste mu přednost i před Matějem Vydrou, který má s ostrovním fotbalem zkušenosti.

Takhle jsme určili pořadí. Zpočátku i pro zachování rozestavení. Pak šel na hřiště i Matěj Vydra, změnili jsme to na 3-5-2, kdy se měli pokusit dostávat za obranu nebo do úniku. James se na tréninku ukazuje skvěle a my jsme mu šanci chtěli dát.

Co čekáte od odvety? Asi nebude správnou cestou jen bránit těsný náskok, souhlasíte?

Určitě. Musíme být aktivní, mít za cíl vstřelit nějakou branku. V kotli tam bude dvacet tisíc lidí, kteří poženou svůj tým dopředu. Takticky by bylo nesprávné soustředit se jen na bránění náskoku. Musíme mít dobrou organizaci hry vzadu, ale být zároveň dostatečně nebezpeční vpředu a hrát co nejvíc aktivně.

Vítáte, že máte v domácí lize volný víkend a můžete se soustředit na příští čtvrtek v Edinburghu?

Je to dobré rozhodnutí, jsem rád, že to regule FAČR umožňují a podporuje se takto účinkování českých klubů v evropských pohárech. Aby mohly pomoci i českému koeficientu, je potřeba, aby se na tyto klíčové zápasy mohly dobře připravit.