ONLINE: Olomouc - Malmö 0:0, domácí se pokusí o zázrak, dohání třígólové manko

Olomouc si účast v play off druhé nejprestižnější evropské pohárové soutěže zajistila výhrou v domácím poháru a do dvojutkání s Malmö šla s tím, že má jistotu podzimu v pohárech.
Po prvním zápase to však vypadá, že se bude muset spokojit s Konferenční ligou.
Proti Malmö předvedla sympatický výkon, ale švédský soupeř nemilosrdně trestal její chyby a má nakročeno k postupu.
Hruška – Hadaš, Sylla, Huk, Dumitrescu – Breite, Langer – Mikulenka, Janošek, Michez – Tijani
Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Djurič – Hakšabanovič, Rosengren, Skogmar, Busanello – Ali, Gudjohnsen
Koutný – Šíp, Spáčil, Kostadinov, Sláma, Růsek, Vašulín, Slavíček, Chvátal, Král, Navrátil, Dolžnikov
Ellborg, Persson – Karlsson, Lewicki, Christiansen, Ekong, Soumah, Berg, Vecchia, Johnsen, Busuladžič, Palsson
Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Grigoriu (ROU)