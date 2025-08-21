ONLINE: Malmö - Olomouc, hosty čeká první zápas v Evropě po sedmi letech

Olomoučtí fotbalisté hrají svůj první zápas v evropských pohárech po sedmi letech. V úvodním utkání play off Evropské ligy je jejich soupeřem Malmö. Duel ve Švédsku má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Eleda Stadion pojme přes dvacet tisíc diváků. Sigma na něm sehraje předkolo Evropské ligy proti domácímu Malmö. | foto: MAFRA

Olomouc jde do dvojzápasu s Malmö s tím, že nemá co ztratit. Pokud postoupí, zahraje si hlavní fázi Evropské ligy, a pokud prohraje, bude na podzim hrát Konferenční ligu.

Postup přímo do play off si zajistila loňským triumfem v domácím poháru, kdy ve finále zdolala Spartu. V play off stejné soutěže mimochodem Olomouc před sedmi lety odehrála svůj dosud poslední evropský zápas – se Sevillou padla 0:1 a 0:3.

To Malmö začínalo už v prvním předkole Ligy mistrů. Zvládlo postupně vyřadit gruzínskou Iberii i lotyšské RFS, ale pak nestačilo na Kodaň, s níž nejprve uhrálo nadějnou remízu 0:0, ale v odvetě schytalo debakl 0:5.

S českými týmy se v uplynulém ročníku utkalo hned dvakrát – v play off Ligy mistrů ho vyřadila Sparta, v hlavní fázi Evropské ligy pak letos v lednu uhrálo remízu 2:2 na Slavii.

Jak si proti Malmö povede Olomouc?

Evropská liga
Play-off 21. 8. 2025 19:00
Malmö FF Malmö FF : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Sestavy:
Olsen – Stryger, Jansson (C), Rosler, Busanello – Ali, Rosengren, Skogmar, Bolin – Hakšabanovič, Gudjohnsen.
Sestavy:
Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Spáčil, Breite (C) – Navrátil, Langer, Tkáč – Vašulín.
Náhradníci:
Ellborg – Berg, Busuladzic, Christiansen, Djurič, Ekong, Holmquist, Johnsen, Karlsson, Olsson, Sigurdsson, Soumah.
Náhradníci:
Hruška, Stoppen – Dolžnikov, Dumitrescu, Hadaš, Huk, Janošek, Kostadinov, Mikulenka, Růsek, Šíp, Tijani.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)

