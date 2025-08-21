ONLINE: Malmö - Olomouc, hosty čeká první zápas v Evropě po sedmi letech

Olomouc jde do dvojzápasu s Malmö s tím, že nemá co ztratit. Pokud postoupí, zahraje si hlavní fázi Evropské ligy, a pokud prohraje, bude na podzim hrát Konferenční ligu.
Postup přímo do play off si zajistila loňským triumfem v domácím poháru, kdy ve finále zdolala Spartu. V play off stejné soutěže mimochodem Olomouc před sedmi lety odehrála svůj dosud poslední evropský zápas – se Sevillou padla 0:1 a 0:3.
To Malmö začínalo už v prvním předkole Ligy mistrů. Zvládlo postupně vyřadit gruzínskou Iberii i lotyšské RFS, ale pak nestačilo na Kodaň, s níž nejprve uhrálo nadějnou remízu 0:0, ale v odvetě schytalo debakl 0:5.
S českými týmy se v uplynulém ročníku utkalo hned dvakrát – v play off Ligy mistrů ho vyřadila Sparta, v hlavní fázi Evropské ligy pak letos v lednu uhrálo remízu 2:2 na Slavii.
Jak si proti Malmö povede Olomouc?
Olsen – Stryger, Jansson (C), Rosler, Busanello – Ali, Rosengren, Skogmar, Bolin – Hakšabanovič, Gudjohnsen.
Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Spáčil, Breite (C) – Navrátil, Langer, Tkáč – Vašulín.
Ellborg – Berg, Busuladzic, Christiansen, Djurič, Ekong, Holmquist, Johnsen, Karlsson, Olsson, Sigurdsson, Soumah.
Hruška, Stoppen – Dolžnikov, Dumitrescu, Hadaš, Huk, Janošek, Kostadinov, Mikulenka, Růsek, Šíp, Tijani.
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (GER)Přejít na online reportáž