Plzeň nepřítelem a gólman politý slivovicí. Dres chce pořádně vyprat, líčil Jedlička

Nebude to ale v tak nepříjemné, místy až svíravě ohlušující atmosféře, jakou maďarské publikum v budapešťské Groupama Areně pro 22 tisíc diváků vytvořilo.

Jakmile strmý blok za bránou, před kterou se v první půli právě Jedlička potil, spustil jako jeden muž, hurónský křik se od obloukovité střechy a okolních tribun ostře odrazil. A znovu. Jako dunivý hrom. „Fradi!“

„Nebylo to vůbec jednoduché, týmu se snažím pomoct, být stále správně nastavený. Navíc vás támhle polévají pivem, tuhle na vás letí slivovice... Dres asi bude chtít pořádně vyprat, ale takový je fotbal,“ pousmál se Jedlička.

GÓLOVÝ SKOK. Mohammad Abu Fani svou střelou do plzeňské brány rozparádil sám sebe i fanoušky Ferencvárose. Fanoušci Ferencvárose před domácím duelem s Plzní.

Domácí fanoušky, kteří stadion v devátém okrsku hlavního města do posledního místečka ani nenaplnili, si poštval hlavně ke konci zápasu. To už postával před protější řidší tribunou, ale když čímsi vynadal neochotnému podavači míčů, slyšel od skupinky místních ráznou odpověď, včetně nevhodných gest.

„Prohráváte, potřebujete rychle hrát a jeden z nich odchází úplně do rohu a dělá, že mě neslyší. Tak jsem trošku zařval, ale tím bych se spíš tady chtěl omluvit, protože to v zápalu boje ujelo,“ líčil sedmadvacetiletý brankář.

Možná nejvíc ho vyděsil brejkový úprk hbitého Adamy Traorého, který si z úhlu nemohl přát lepší pozici, ale v zakončení selhal a kolem padajícího obránce Václava Jemelky se míč vykutálel vedle tyče. „Já ani očima nic netlačil, kdyby to letělo do brány, asi bych to měl,“ opakoval Jedlička.

A záhy si z výsledku těžkou hlavu nedělal: „Věděli jsme, že nás zatlačí a z toho v prvních dvaceti minutách vyústil i jejich gól. Ale 0:1 je pořád dobrý výsledek. Otevřený a věřím, že s fanoušky to dotlačíme, abychom postoupili dál.“

Ohrožovat už Jedličku nebude vykartovaný Barnabas Varga, maďarský reprezentační útočník, nejlepší střelec soutěže a suverénně největší hrozba týmu. „Ale jestli je to výhoda? Nekoukám na to, že je to Varga nebo Abu Fani. Prostě se chceme semknout, dojít dál a postoupit.“

To si po konci zápasu přáli i skandující hostující fanoušci, kterých do Budapešti přijelo kolem tisícovky. „Patří jim poděkování a musíme doufat, že v Plzni stadion vyprodají a poženou nás.“

A jestli to Viktoria zvládne?

„Ukázali jsme, že těch 70 minut jsme byli lepší, tak jsem to já z brány viděl, a věřím, že prostě postoupíme!“