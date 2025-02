Zahozené šance? Střel jsem měl asi nejvíc v životě. A gól beru na sebe! kál se Červ

Zároveň se neschovával, nevymlouval. Věděl, že se některé situace daly řešit lépe. Krátce před tečovanou gólovou střelou Abu Faniho to byl právě Červ, který laxním odkopem nešikovně nabil protihráčům za vápnem.

„Střetly se mi tam myšlenky ještě na poslední chvíli a trefil jsem v podstatě jejich druhého hráče, což je prostě blbě. Takže to trošku beru na sebe,“ uznal.

Atmosféra nebyla úplně příjemná. Bylo vám zvlášť v prvních dvaceti minutách hodně úzko?

Jo, tak oni tady bouřej. To ještě ten stadion a taky, jak do zápasu nastoupili líp a tlačili. Kdybychom my nastoupili líp, tak tolik nebouřej. V prvních deseti minutách měli asi pět rohů, tak to se jim bouří. A ještě pod jejich kotlem, to je nádhera.

Pak už jste se celkem srovnali.

Ta atmoška byla výborná, ale i pro nás. Mně se v tom hraje dobře, i naši fanoušci byli slyšet. Škoda, že jsme se s tím nevypořádali líp, hlavně v té první půli.

Gólman Jedlička nám říkal, že to občas schytal i slivovicí.

Tak ten to tam dostává vždycky určitě. Ale já jsem to od nikoho nedostal.

Překvapil vás něčím soupeř? Trenér Koubek mluvil o tom, že zvolili až „ostrovní“ nepříjemnou hru.

Oni hrají většinou čtyřku vzadu, ale věděli jsme, že můžou vyjít i ve třech. Když vyšel zápis, tak jsme věděli, že to je trojice. Spíš jsme úplně nechytli začátek, zatlačili nás těch třicet minut, což vyústilo i tím gólem. Škoda, že nám tam něco nepadlo.

Třeba ta vaše poslední prudká střela.

Škoda, že jich tam nezapadlo víc, měl jsem jich asi nejvíc v životě, ale nelítalo to. Aspoň jednu jsem trefit líp mohl.

Lukáš Červ dostává míč z dosahu hráčů Ferencvárose Mohammada Abu Faniho a Barnabase Vargy.

Ve zmateném závěru jste tam reklamovali ruku. Co se tam stalo?

Úplně jsem se o nic nehlásil, spíš jsem říkal rozhodčímu, že to mohl nechat dohrát. Odražený balon na vápně na střelu... Ale on už předtím říkal kapitánovi, že je to poslední míč do hry a pak odpíská konec.

Jak těžké bylo to za stavu 0:1 příliš neotevřít? Druhý gól by byla velká komplikace a protiútoky přicházely.

Samozřejmě remíza by byla lepší, ale prohra o gól z venku je hratelná. Zvládnout jsme to mohli, kdybychom přežili ještě o kousek dýl a neudělal jsem tam tu chybu, situaci aspoň na remízu jsme tam měli.

Nyní vás čekají složité Teplice, pak odveta s Ferencvárosem, Slavia. Může se teď lámat sezona?

Musíme to zvládnout, jít zápas od zápasu, zvládli jsme to i s Libercem, i když to nebylo nejjednodušší. Prostě musíme hrát, nekoukat na to, že pak hrajem s Ferencvárosem. Teď koukáme na Teplice, ty budou navíc venku a v Česku teď není úplně krásné počasí, což je tam vždycky nepříjemný. My tam musíme jít s pozitivní hlavou a správným nastavením.

Je teď výhodou, že odveta bude doma?

Tam jsme silnější, doma nám to svědčí a uděláme všechno, abychom to zvládli.