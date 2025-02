Úvod se mi nelíbil. Šance do odvety? Kluci si věří, dokážeme to otočit, řekl Koubek

Tisková konference po úvodním zápase předkola play off Evropské ligy se nesla v pozitivní atmosféře.

„Výsledek dává naději do odvety, dá se s ním žít, ale nebude to lehké. Cílem je to překlopit na naši stranu. Domnívám se, že šance je. Hrajeme doma. Já to tak cítím a mužstvo taky. V kabině kluci říkali, že to dokážeme otočit,“ pronesl Koubek.

Plzeň nezachytila především úvod. Několikrát chybovala, hrála bojácně, nechala se zatlačit a zaslouženě inkasovala.

„Úvodu lituju. Ferencváros se nás pokusil překvapit jiným způsobem hry, než je zvyklý. Takovým ostrovním fotbalem. Vyhodnotili si, že to na nás může platit. Vsadili na dva silné útočníky, hru zjednodušili a měli tam dobré kombinace. Začali jsme špatně, byli jsme všude pozdě a 25 minut to zkrátka nebylo v pořádku,“ pokračoval Koubek.

Pak jste se ale do hry dokázali dostat.

Mávnutím proutku se to změnilo. Možná jsme se rozběhali, to si ještě musíme vyhodnotit. Potom už to bylo o tom, zda dokážeme vyrovnat. To se nám nepodařilo, i když příležitostí bylo dost. Hlavně ve druhé půli.

V závěru jste hráli na riziko. Nebyl jste z toho na nervy?

Kluci nechtějí prohrát, takže na nějakou taktiku a počty nemyslí. Chtějí vyrovnat a ano, bylo to otevřené. Nějaké protiútoky mohly soupeři vyjít a moc jim nechybělo. Naštěstí druhý gól nepadl.

Neriskovali jste ale přece jenom příliš? Druhý inkasovaný gól by vám situaci hodně zkomplikoval.

Zdůrazňovali jsme si o poločase, že se hlavně nesmíme zbláznit a dostat druhý gól. Tušili jsme, že budou hrát na brejky, protože jsme cítili, že jsme schopní je zatlačit. A víceméně se nám to, až na jednu situaci po chybě Doskiho, dařilo chytat, což bylo důležité.

Plzeňský brankář Martin Jedlička se chystá na střelu domácího Adamy Traoréa.

Hru jste oživil nasazením několika útočných hráčů včetně Memiče či Durosinmiho. Jste s jejich výkonem spokojený?

Kluci z lavičky si to taky musí osahat. Začínáte s hráči, kteří toho absolvovali nejvíc, ale náhradníci se do toho dostali rychle a jejich vklad byl pozitivní.

Dolů šli i Matěj Vydra s Lukášem Kalvachem, bylo to z taktických důvodů nebo jste je chtěl pošetřit?

To je zase opakující se téma. Když nevystřídám, tak se ptáte, proč Koubek nestřídá a točí jen deset hráčů. Pořád dokola. Matěj je rychlostní typ, za chvíli hrajeme s Teplicemi. Hrál dobře, ale měl v minulosti problémy s koleny a prostě točíme kádr.

Matěj Vydra se natahuje po míči přes Eldara Civica.

Soupeř vás možná trochu zaskočil. Věříte, že se teď zvládnete na odvetu nachystat o to lépe?

Zaskočili nás spíš aktivitou a agresivitou, herně a fotbalově určitě ne. Ten jejich způsob byl ale účinný, možná jim pomohlo i prostředí. Kluci jsou zkušení, ale venku trvá, než se rozkoukáte. To si musím vyhodnotit, začátek se mi nelíbil. Chyběla nám potřebná vstupní intenzita, ta se zvyšovala až postupem času a málem jsme na to doplatili. I když vlastně jsme na to doplatili, protože jsme prohráli.

Ferencvárosi bude v odvetě chybět kapitán Varga. Vnímáte to jako výhodu?

Oni mají další dobré hráče. Ale je pravda, že on je jeden z nejlepších střelců Evropské ligy a každému týmu by takový hráč chyběl. Takže ačkoli mají dobré portfolio ofenzivních hráčů, tak tenhle kluk je osobnost a chybět jim může. Stalo se, pro ně je to nepříznivé a uvidíme, co pro nás.