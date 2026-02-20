„Pokyny byly: běhat, makat, střílet. Prostě ať to zkusíme oživit s Matějem (Vydrou), ať tam uděláme nějakej bordel vepředu. Tak doufám, že se nám to aspoň trošku povedlo,“ doplnil s úsměvem pro klubovou televizi.
Pravda, při gólu měl i trochu štěstí.
Jeho rána byla sice skvěle umístěná, ale domácí brankář Lafont na ni dosáhl. Vypadalo to, že míč zvládne vytěsnit nad břevno, jenže ten přes jeho rukavici nakonec skončil v síti.
𝐋𝐀𝐃𝐑𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀! 🤯#NovaSport | #UEL pic.twitter.com/dQDB2odVrl— Nova Sport (@novasport_cz) February 19, 2026
„Matěj (Valenta) mi to tam sklepnul, já jsem zavřel oči a napálil to na zadní. A jsem rád, že to tam takhle zapadlo,“ popsal Ladra.
„Nádherná rána, viděl jsem ji v krásném úhlu. Pak zázračný zákrok, až jsem si myslel, že ji brankář má, ale nakonec tam spadla,“ oddechl si i trenér Martin Hyský.
Střídání se mu vyplatilo, byť to tak zpočátku nemuselo vypadat. Ladra přišel na hřiště v 58. minutě spolu s Vydrou a jen o chvíli později Plzeň inkasovala gól na 1:2.
Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali
„Bylo to těžké. My jsme střídali a za dvě minuty byl gól, takže nic příjemného. Ale myslím, že jsme dobře zareagovali, sami taky vstřelili další branku, a to ještě Vydra šel v závěru sám. Kdyby ho stoper nezatáhl, tak bychom to podle mě vyřešili do gólu. To je škoda,“ hodnotil Ladra.
Plzeň tak ani napodruhé na půdě Panathinaikosu v této sezoně nevyhrála. Ještě v základní části tam totiž uhrála remízu 0:0, utkání však bylo výrazně ovlivněné vyloučením stopera Jemelky. Tentokrát Západočeši dohrávali v plném počtu.
Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra
„Ale remízu určitě bereme. Je to Panathinaikos, skvělý soupeř. Myslím, že 2:2 je dobrý výsledek do odvety. Doma máme dvanáctého hráče – fanoušky, takže bych je chtěl pozvat, ať přijde plný dům Věřím, že právě oni rozhodnou,“ zadoufal Ladra.
Odveta je na programu příští čtvrtek.
„Hlavní bude neinkasovat první branku. Dobře se na to připravíme, ale ještě nás čeká Sparta a na tu se taky musíme připravit,“ připomněl osmadvacetiletý útočník nedělní šlágr Chance Ligy.