Běhej, makej a střílej, slyšel Ladra. Pak krásným gólem zařídil Plzni remízu

Autor:
  11:02
Může to být klíčový okamžik celého dvojutkání. Místo těsné porážky si díky krásnému gólu Tomáše Ladry odvezli plzeňští fotbalisté z Řecka remízu 2:2. „Když jsem šel na hřiště, tak mi trenéři říkali, ať zkusím střílet,“ smál se osmadvacetiletý útočník po zápase s Panathinaikosem v play off Evropské ligy.
Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu. | foto: Reuters

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.
Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.
Radost fotbalistů Panathinaikosu po druhém gólu proti Plzni.
Neobvyklé kulisy zápasu mezi Panathinaikosem a Plzní v Evropské lize.
11 fotografií

„Pokyny byly: běhat, makat, střílet. Prostě ať to zkusíme oživit s Matějem (Vydrou), ať tam uděláme nějakej bordel vepředu. Tak doufám, že se nám to aspoň trošku povedlo,“ doplnil s úsměvem pro klubovou televizi.

Pravda, při gólu měl i trochu štěstí.

Jeho rána byla sice skvěle umístěná, ale domácí brankář Lafont na ni dosáhl. Vypadalo to, že míč zvládne vytěsnit nad břevno, jenže ten přes jeho rukavici nakonec skončil v síti.

„Matěj (Valenta) mi to tam sklepnul, já jsem zavřel oči a napálil to na zadní. A jsem rád, že to tam takhle zapadlo,“ popsal Ladra.

„Nádherná rána, viděl jsem ji v krásném úhlu. Pak zázračný zákrok, až jsem si myslel, že ji brankář má, ale nakonec tam spadla,“ oddechl si i trenér Martin Hyský.

Střídání se mu vyplatilo, byť to tak zpočátku nemuselo vypadat. Ladra přišel na hřiště v 58. minutě spolu s Vydrou a jen o chvíli později Plzeň inkasovala gól na 1:2.

Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali

„Bylo to těžké. My jsme střídali a za dvě minuty byl gól, takže nic příjemného. Ale myslím, že jsme dobře zareagovali, sami taky vstřelili další branku, a to ještě Vydra šel v závěru sám. Kdyby ho stoper nezatáhl, tak bychom to podle mě vyřešili do gólu. To je škoda,“ hodnotil Ladra.

Plzeň tak ani napodruhé na půdě Panathinaikosu v této sezoně nevyhrála. Ještě v základní části tam totiž uhrála remízu 0:0, utkání však bylo výrazně ovlivněné vyloučením stopera Jemelky. Tentokrát Západočeši dohrávali v plném počtu.

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

„Ale remízu určitě bereme. Je to Panathinaikos, skvělý soupeř. Myslím, že 2:2 je dobrý výsledek do odvety. Doma máme dvanáctého hráče – fanoušky, takže bych je chtěl pozvat, ať přijde plný dům Věřím, že právě oni rozhodnou,“ zadoufal Ladra.

Odveta je na programu příští čtvrtek.

„Hlavní bude neinkasovat první branku. Dobře se na to připravíme, ale ještě nás čeká Sparta a na tu se taky musíme připravit,“ připomněl osmadvacetiletý útočník nedělní šlágr Chance Ligy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Stuttgart vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 1.38
  • 5.34
  • 6.59
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Lille //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 2.92
  • 3.51
  • 2.28
FC Viktoria Plzeň vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 2.06
  • 3.32
  • 3.57
Ferencváros vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
26.2. 18:45
  • 1.74
  • 3.75
  • 4.52
Nottingham vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 1.85
  • 3.60
  • 4.07
Boloňa vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 1.35
  • 4.83
  • 8.53
Celta Vigo vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 1.74
  • 3.69
  • 4.57
KRC Genk vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
26.2. 21:00
  • 2.00
  • 3.60
  • 3.49
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Běhej, makej a střílej, slyšel Ladra. Pak krásným gólem zařídil Plzni remízu

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.

Může to být klíčový okamžik celého dvojutkání. Místo těsné porážky si díky krásnému gólu Tomáše Ladry odvezli plzeňští fotbalisté z Řecka remízu 2:2. „Když jsem šel na hřiště, tak mi trenéři říkali,...

20. února 2026  11:02

Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek

Oficiální plakát k dokumentární sérii Bohyně Slavie, která je od 20. února na...

O fotbale. Ale také touze po mateřství, hledání svého já, tvrdé práci i legraci, snech a předsudcích. Nejen o tomto je čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie, která je od pátku 20. února...

20. února 2026  8:36

Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Panathinaikosem.

Když se střela Tomáše Ladry kroutila do růžku brány a gólman Lafont se přeci jen na balon natáhl, ani nevěřil, že by nakonec mohl slavit. „Nádherná rána, viděl jsem ji v krásném úhlu. Pak zázračný...

20. února 2026

Alkmaar bez Šína vstoupil do vyřazovací fáze Konferenční ligy porážkou s Noahem

Momentka z utkání mezi fotbalisty arménského Noahu (v bílém) a Alkmaaru v...

Fotbalisté Alkmaaru v prvním zápase vyřazovací fáze Konferenční ligy prohráli v Arménii s Noahem 0:1, český záložník Matěj Šín zůstal na lavičce nizozemského týmu. Zrinjski Mostar remizoval s Crystal...

19. února 2026  23:29

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

19. února 2026  23:26

Vitík pomohl k vítěznému vstupu do play off Evropské ligy, Čvančara byl u prohry

Fotbalisté Boloni slaví vítězství nad Brannem Bergen v prvním utkání úvodního...

Fotbalisté Boloni s obráncem Martinem Vitíkem v sestavě vyhráli v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy na hřišti Brannu Bergen 1:0. Třiadvacetiletý český reprezentant nastoupil do...

19. února 2026  23:16

Perfektní výkon, který gradoval. Fotbal mě bavil a pohltil, chválil kouč Janotka

Olomoucký trenér Tomáš Janotka během utkání proti Lausanne v play off...

Nevyhráli, ale trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka byl nadšený. „Předvedli jsme perfektní výkon,“ prohlásil po remíze 1:1 v úvodním utkání play off Konferenční ligy proti Lausanne.

19. února 2026  22:27

Výtržníci z finále mistrovství Afriky drželi hladovku, devatenáct jich jde do vězení

Pořadatelé se snaží zpacifikovat senegalského fanouška, který vnikl na hřiště...

Zhruba měsíc po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky bylo v pořadatelském Maroku odsouzeno 19 fanoušků Senegalu k trestům vězení. Agentura AFP uvedla, že tresty pro 18 Senegalců a jednoho...

19. února 2026  22:04

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

19. února 2026  20:55

Poškození stadionu i pyrotechnika. Slavia zaplatí za chování fanoušků 120 000 korun

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Fotbalová Slavia zaplatí za nesportovní chování fanoušků v úvodních jarních ligových zápasech v Pardubicích a proti Mladé Boleslavi pokutu celkem 120 000 korun. Ostrava dostala za porušení povinností...

19. února 2026  16:25

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Mám rád Ještěd, Ďolíček i Vlkanovu. Řecký expert na český fotbal vypráví

Premium
Plzeňský stoper Sampson Dweh zpracovává míč, sleduje ho Anass Zaroury z...

Určitě mají vlastní zdroje. Jistě si pečlivě projeli data, prostudovali video, navíc s Plzní přece hráli nedávno. Ale kdyby fotbalisté Panathinaikosu přesto hledali insidera, který jim před...

19. února 2026

Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců policie odložila, viníky nenašla

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu...

19. února 2026  11:57,  aktualizováno  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.