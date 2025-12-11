Oba týmy mají tři kola před koncem shodně devět bodů, takže jim k jistotě postupu do vyřazovací schází opravdu málo.
Případný vítěz vzájemného utkání ale výrazně zvýší své šance na umístění mezi nejlepší osmičkou, což je pořádné lákadlo.
Panathinaikos – Viktoria Plzeň ONLINE
6. kolo hlavní fáze Evropské ligy
výkop: čtvrtek ve 21 hodin
stadion: Olympijský stadion v Aténách
„Věřím, že Plzeň neprohraje. Panathinaikos zatím v Evropě jen jednou udržel čisté konto a Plzeň se v pohárech prezentuje úplně jinak,“ tuší řecký novinář Petros Harizaklis, jenž kromě tamní soutěže aktivně sleduje i tu českou. „Po porážce se Slováckem (0:3) navíc bude Hyský po týmu vyžadovat reakci.“
Právě trenérský minisouboj bude rovněž zajímavé sledovat.
Na jedné straně Benítez a proti němu Martin Hyský, jenž shodou okolností převzal Plzeň také v říjnu.
Další podobnosti ale budete hledat těžko.
Pětašedesátiletý Benítez je zkušenost sama, byť své nejúspěšnější roky už má dávno za sebou. Právě pod ním španělská Valencia získala mezi lety 2002 a 2004 dva ze svých šesti mistrovských titulů – první po více než třiceti letech a zatím jediné v tomto století. A právě on vedl Liverpool v roce 2005 v památném finále Ligy mistrů proti AC Milán, kde skóroval i český reprezentant Vladimír Šmicer.
Trenéři Rafael Benítez a Martin Hyský.
To trenérská kariéra padesátiletého Hyského se teprve rozjíždí. Plzeň je pro něj prvním větším angažmá, ale už si v Evropské lize vyšlápl třeba na slavný AS Řím.
I proti Panathinaikosu si určitě obleče svou typickou teplákovku, zatímco pár metrů vedle něj uvidíte Beníteze tradičně v pečlivě vyžehleném saku s košilí.
Taky vás zajímá, co ho vůbec do Řecka přivedlo?
„Panathinaikos v něm vidí svou budoucnost. Proto mu nabídl smlouvu do roku 2027 a plat okolo čtyř milionů euro (necelých 100 milionů korun) ročně. Prezident klubu doufá, že pod Benítezem se mužstvo dostane opět na špíčku řeckého i evropského fotbalu,“ vysvětluje Harizaklis.
„Tohle je začátek nové éry. Vítej Rafo,“ chlubil se klub na sociálních sítích.
I to vám napoví, jak moc si od něj v Aténách slibují.
Pro Beníteze se mimochodem jedná už o 15. klub, který coby trenér povede. „Fanoušci byli z jeho příchodu nadšení a věří, že takhle zkušený kouč je přesně to, co klub potřeboval,“ přibližuje Harizaklis.
Panathinaikosu se zatím tahle volba vyplácí. Z deseti zápasů pod jeho vedením nasbíral sedm vítězství, což je víc, než v úvodních třech měsících sezony.
V uplynulých třech letech sice historicky druhý nejúspěšnější řecký mančaft dvakrát opanoval domácí pohár, ale na výhru ligového titulu čeká už více než 15 let, jimž dominoval suverénní Olympiakos.
Ale k první příčce je stále daleko.
Panathinaikos je šestý se ztrátou patnácti bodů právě na Olympiakos. A do toho se objevují informace, že Benítez s mužstvem trochu bojuje.
„To jsou jenom spekulace. Klub ví, že v rozběhnuté sezoně není lehké cokoliv změnit. O víkendu při remíze s předposlední Larissou udělal tým hodně chyb a Benítez je chce napravit. Nadále staví na organizaci hry a pevné obraně, s čímž měl Panathinaikos problémy. Doteď si hráče testoval a teď se rozhodne, na kom bude stavět,“ zdůrazňuje Harizaklis.
O to může být pro Plzeň příprava ošemetnější.
Nebylo by každopádně překvapením, kdyby třeba Benítezovy svérázné metody a lpění na každičkém detailu některým hráčům nevyhovovaly.
Koneckonců to byl jeden z důvodů, proč v sezoně 2015/2016 skončil už po půl roce v Realu Madrid. Jeho přístup velkým hvězdám zkrátka neseděl. Nahradil ho Zinedine Zidane a ten posléze prakticky s totožným mužstvem vyhrál třikrát v řadě Ligu mistrů.
Pro Beníteze to naopak bylo poslední opravdu velké angažmá. Jistě, Newcastle, kde pak strávil tři roky, by dnešní optikou do téhle kategorie možná zapadal, ale tehdy balancoval mezi první a druhou ligou a v první sezoně pod Benítezem dokonce sestoupil, načež se ale hned o rok později vrátil mezi elitu.
V roce 2019 Benítez na jeho lavičce skončil a postupně vystřídal ještě čínský (už zaniklý) klub Dalian Pro, Everton a naposledy do loňského jara španělskou Celtu Vigo.
Pak si dal více než rok a půl dlouho pauzu, než plný sil převzal Panathinaikos.
Jak si povede ve čtvrtek proti Plzni?