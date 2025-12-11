Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Štěpán Ťalský
  10:10
Spíš než některý z hráčů na soupisce vaši pozornost pravděpodobně jako první upoutá právě jeho jméno. Je to ten Rafael Benítez, slavný španělský trenér? Je. Od konce října vede fotbalisty Panathinaikosu a ve čtvrtek bude z lavičky sledovat zápas Evropské ligy s Plzní.
Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu.

Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu. | foto: Profimedia.cz

Rafael Benítez na lavičce řeckého Panathinaikosu.
Rafael Benítez diskutuje se svým asistentem během zápasu Panathinaikosu na...
Z utkání Premier League mezi Manchesterem United a Evertonem. Vzadu trenér...
Trenér Evertonu Rafael Benítez (vlevo) se rozhodl ovládat své svěřence s pomocí...
16 fotografií

Oba týmy mají tři kola před koncem shodně devět bodů, takže jim k jistotě postupu do vyřazovací schází opravdu málo.

Případný vítěz vzájemného utkání ale výrazně zvýší své šance na umístění mezi nejlepší osmičkou, což je pořádné lákadlo.

Panathinaikos – Viktoria Plzeň ONLINE

6. kolo hlavní fáze Evropské ligy

výkop: čtvrtek ve 21 hodin

stadion: Olympijský stadion v Aténách

„Věřím, že Plzeň neprohraje. Panathinaikos zatím v Evropě jen jednou udržel čisté konto a Plzeň se v pohárech prezentuje úplně jinak,“ tuší řecký novinář Petros Harizaklis, jenž kromě tamní soutěže aktivně sleduje i tu českou. „Po porážce se Slováckem (0:3) navíc bude Hyský po týmu vyžadovat reakci.“

Právě trenérský minisouboj bude rovněž zajímavé sledovat.

Na jedné straně Benítez a proti němu Martin Hyský, jenž shodou okolností převzal Plzeň také v říjnu.

Další podobnosti ale budete hledat těžko.

Pětašedesátiletý Benítez je zkušenost sama, byť své nejúspěšnější roky už má dávno za sebou. Právě pod ním španělská Valencia získala mezi lety 2002 a 2004 dva ze svých šesti mistrovských titulů – první po více než třiceti letech a zatím jediné v tomto století. A právě on vedl Liverpool v roce 2005 v památném finále Ligy mistrů proti AC Milán, kde skóroval i český reprezentant Vladimír Šmicer.

Rafael Benítez na lavičce řeckého Panathinaikosu.
Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Slavii

Trenéři Rafael Benítez a Martin Hyský.

To trenérská kariéra padesátiletého Hyského se teprve rozjíždí. Plzeň je pro něj prvním větším angažmá, ale už si v Evropské lize vyšlápl třeba na slavný AS Řím.

I proti Panathinaikosu si určitě obleče svou typickou teplákovku, zatímco pár metrů vedle něj uvidíte Beníteze tradičně v pečlivě vyžehleném saku s košilí.

Taky vás zajímá, co ho vůbec do Řecka přivedlo?

„Panathinaikos v něm vidí svou budoucnost. Proto mu nabídl smlouvu do roku 2027 a plat okolo čtyř milionů euro (necelých 100 milionů korun) ročně. Prezident klubu doufá, že pod Benítezem se mužstvo dostane opět na špíčku řeckého i evropského fotbalu,“ vysvětluje Harizaklis.

„Tohle je začátek nové éry. Vítej Rafo,“ chlubil se klub na sociálních sítích.

I to vám napoví, jak moc si od něj v Aténách slibují.

Pro Beníteze se mimochodem jedná už o 15. klub, který coby trenér povede. „Fanoušci byli z jeho příchodu nadšení a věří, že takhle zkušený kouč je přesně to, co klub potřeboval,“ přibližuje Harizaklis.

Panathinaikosu se zatím tahle volba vyplácí. Z deseti zápasů pod jeho vedením nasbíral sedm vítězství, což je víc, než v úvodních třech měsících sezony.

V uplynulých třech letech sice historicky druhý nejúspěšnější řecký mančaft dvakrát opanoval domácí pohár, ale na výhru ligového titulu čeká už více než 15 let, jimž dominoval suverénní Olympiakos.

Ale k první příčce je stále daleko.

Panathinaikos je šestý se ztrátou patnácti bodů právě na Olympiakos. A do toho se objevují informace, že Benítez s mužstvem trochu bojuje.

Rafael Benítez diskutuje se svým asistentem během zápasu Panathinaikosu na Malmö.

„To jsou jenom spekulace. Klub ví, že v rozběhnuté sezoně není lehké cokoliv změnit. O víkendu při remíze s předposlední Larissou udělal tým hodně chyb a Benítez je chce napravit. Nadále staví na organizaci hry a pevné obraně, s čímž měl Panathinaikos problémy. Doteď si hráče testoval a teď se rozhodne, na kom bude stavět,“ zdůrazňuje Harizaklis.

O to může být pro Plzeň příprava ošemetnější.

Nebylo by každopádně překvapením, kdyby třeba Benítezovy svérázné metody a lpění na každičkém detailu některým hráčům nevyhovovaly.

Koneckonců to byl jeden z důvodů, proč v sezoně 2015/2016 skončil už po půl roce v Realu Madrid. Jeho přístup velkým hvězdám zkrátka neseděl. Nahradil ho Zinedine Zidane a ten posléze prakticky s totožným mužstvem vyhrál třikrát v řadě Ligu mistrů.

Denis Čeryšev z Realu Madrid s trenérem Rafaelem Benítezem o přestávce utkání Královského poháru v Cádizu.

Pro Beníteze to naopak bylo poslední opravdu velké angažmá. Jistě, Newcastle, kde pak strávil tři roky, by dnešní optikou do téhle kategorie možná zapadal, ale tehdy balancoval mezi první a druhou ligou a v první sezoně pod Benítezem dokonce sestoupil, načež se ale hned o rok později vrátil mezi elitu.

V roce 2019 Benítez na jeho lavičce skončil a postupně vystřídal ještě čínský (už zaniklý) klub Dalian Pro, Everton a naposledy do loňského jara španělskou Celtu Vigo.

Pak si dal více než rok a půl dlouho pauzu, než plný sil převzal Panathinaikos.

Jak si povede ve čtvrtek proti Plzni?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

6. kolo

Young Boys Bern vs. Lille //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 5.06
  • 4.43
  • 1.61
FC Utrecht vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.83
  • 3.82
  • 1.74
Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.19
  • 7.44
  • 13.70
Sturm Graz vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.08
  • 3.87
  • 2.17
OGC Nice vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.32
  • 3.56
  • 2.16
FC Midtjylland vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.78
  • 4.14
  • 4.20
Ludogorec Razgrad vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.85
  • 3.52
  • 2.00
Ferencváros vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.69
  • 4.14
  • 4.79
Dinamo Záhřeb vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.63
  • 3.65
  • 2.02
Brann Bergen vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.12. 21:00
  • 3.22
  • 3.47
  • 2.24
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 5 4 0 1 11:2 12
2. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
3. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
4. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
5. Real BetisBetis 5 3 2 0 8:3 11
6. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
7. SC BragaBraga 5 3 1 1 9:5 10
8. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
9. KRC GenkGenk 5 3 1 1 7:5 10
10. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
11. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
12. StuttgartStuttgart 5 3 0 2 8:4 9
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
14. Panathinaikos AtényPanathinaikos 5 3 0 2 9:7 9
15. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
16. NottinghamNottingham 5 2 2 1 9:5 8
17. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
18. BoloňaBoloňa 5 2 2 1 7:4 8
19. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
21. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 5 2 1 2 4:5 7
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
24. FC BasilejBasilej 5 2 0 3 7:7 6
25. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
26. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
27. Go Ahead EaglesGA Eagles 5 2 0 3 4:9 6
28. Sturm GrazSturm Graz 5 1 1 3 4:7 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 5 1 0 4 5:10 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
31. FCSBFCSB 5 1 0 4 3:8 3
32. FC UtrechtUtrecht 5 0 1 4 2:7 1
33. Glasgow RangersRangers 5 0 1 4 2:9 1
34. Malmö FFMalmö 5 0 1 4 2:10 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1:14 1
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Schick v Lize mistrů nedohrál kvůli tržné ráně na kotníku. Kouč: Nevypadá to dobře

Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z...

Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku. Zda bude český reprezentant moci nastoupit v sobotním bundesligovém...

11. prosince 2025  10:18

Panathinaikos cepuje zkušený Benítez, klub chce zpátky na vrchol. Co čeká Plzeň?

Rafael Benítez, trenér řeckého Panathinaikosu.

Spíš než některý z hráčů na soupisce vaši pozornost pravděpodobně jako první upoutá právě jeho jméno. Je to ten Rafael Benítez, slavný španělský trenér? Je. Od konce října vede fotbalisty...

11. prosince 2025  10:10

Fotbalistky Slavie jsou bez trenéra. Vágner odchází do Zlatých Moravců

Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie

Úřadující mistryně ligy ze Slavie začnou jarní část soutěže pod novým trenérem. Jiří Vágner po roce a půl končí. Vrací se do mužského fotbalu – převezme Zlaté Moravce, druhý tým druhé slovenské ligy....

11. prosince 2025  8:34

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Opakovaně a neodbytně místní reportéři zjišťovali, jestli by i remíza ze čtvrtečního utkání v Craiově trenérovi sparťanských fotbalistů Brianu Priskemu stačila. „Pokaždé chceme vyhrát a na nic jiného...

11. prosince 2025

Stadion Panathinaikosu má sníženou kapacitu, Plzeň i tak čeká řecké peklo

Fanoušci Panathinaikosu na tribunách

Přestože Olympijský stadion v Aténách, kde hraje Panathinaikos své domácí pohárové zápasy, má kvůli rekonstrukci výrazně sníženou kapacitu, plzeňští fotbalisté mohou ve čtvrtečním duelu Evropské ligy...

11. prosince 2025  5:04

Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze

Premium
Bogdan Vatajelu

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Ten moment si pamatuje tak živě, že hned vypálí: „23. dubna. Jako by to bylo dneska!“ Nutno dodat, že má Bogdan Vatajelu, rumunský fotbalista a hlavně bývalý sparťan, den nato narozeniny. Svůj debut...

11. prosince 2025

City ovládlo šlágr na Realu, Leverkusen remizoval, Arsenal dominoval

Fotbalisté Manchesteru City v euforii po výhře na hřišti Realu Madrid.

Posledních devět zápasů v roce 2025 nabídla ve středu fotbalová Liga mistrů. Ve šlágru šestého kola Manchester City zvítězil 2:1 na hřišti Realu Madrid, Patrick Schick odehrál první poločas za...

10. prosince 2025  23:36

Janotka na Gibraltaru: Favorité jsme, ale nečekají nás tu žádní dřeváci

Trenér Sigmy Tomáš Janotka na předzápasovém tréninku před utkání Konferenční...

Od našeho zpravodaje na Gibraltaru I když už fotbalisté olomoucké Sigmy mohou pokukovat po jarní části Konferenční Ligy, gibraltarský sok Lincoln Red Imps rozblikává výstražnou kontrolku Tomáši Janotkovi. Olomoucký kouč varuje, aby s...

10. prosince 2025  20:30

Rumuni ho mají za Itala. Zima o 14 letech v cizině, jízdě v Bukurešti i Spartě

Premium
Český brankář Lukáš Zima v dresu druholigového nizozemského Venla v létě 2022.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Při zmínce, že fotbalem v zahraničí si vydělává už víc než čtrnáct let, se gólman Lukáš Zima naoko naštve. „Tím chcete říct, že už jsem starej, jo?“ Po deseti letech v Itálii a dvou v Nizozemsku je...

10. prosince 2025

Obletovaný Rrahmani zpět v Rumunsku. Snad mi to v Craiově vyjde jako tenkrát

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se raduje ze svého gólu v Olomouci.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Rozhlédl se po modrých sedačkách na rozlehlých tribunách fotbalového stadionu Iona Oblemenca v Craiově a hned si vzpomněl: „Tady jsem hrál první zápas v rumunské lize a ještě mi vyšel.“

10. prosince 2025  18:18

Studoval jsem i Železného. Průkopník Knakal o dlouhých autech a štaci v Řecku

Martin Knakal v dresu Viktorie Plzeň v sezoně 2005/06.

Fotbalově vyrostl v akademii Viktorie Plzeň, nastupoval v mládežnických reprezentacích, v mateřském klubu hrál od roku 2005 první ligové zápasy. Pravý obránce Martin Knakal, který jako jeden z...

10. prosince 2025  17:53

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi

Od našeho zpravodaje v Rumunsku V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což...

10. prosince 2025  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.