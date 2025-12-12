Ukázali jsme charakter, chválil Hyský. Druhá žlutá pro Jemelku byla přísná

Při svém druhém venkovním zápase v Evropské lize plzeňské fotbalisty k výhře nedovedl. Ale remízy 0:0 na půdě Panathinaikosu si vzhledem k dlouhému početnímu oslabení cenil. „Hráče musím pochválit, ukázalo se, jaký máme charakter. Ten bod je pro nás zlatý,“ pronesl kouč Martin Hyský.
Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Panathinaikosu.

foto: AP

Plzeňský kouč Martin Hyský udílí svým svěřencům pokyny během utkání na...
Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.
Rafiu Durosinmi (vlevo) a Sverrir Ingi Ingason.
Plzeňský stoper Sampson Dweh zpracovává míč, sleduje ho Anass Zaroury z...
Plzeň tak zůstává v Evropské lize po šesti kolech, z nichž ve čtyřech vedl mužstvo Hyský, neporažená a k postupu jí chybí opravdu málo. I aktuálních 10 bodů by jí teoreticky mohlo stačit.

O to může být remíza z Atén cennější.

„Pro nás to byl těžký zápas a potvrdily se kvality Panathinaikosu. Komplikací pro nás byla druhá žlutá karta pro Jemelku po níž jsme více než 60 minut hráli v oslabení. Musím mužstvo pochválit, jak zareagovalo a jak hrálo dozadu. Bylo to o kompaktnosti a o tom neztratit víru, že tady výsledek uhrát můžeme. Ubránili jsme to skvěle,“ chválil Hyský v rozhovoru pro stanici Nova Sport.

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Jemelka byl vyloučen ve 32. minutě.

První žlutou kartu dostal o 20 minut dříve, když na půlce hřiště tvrdě dohrál Tetého. Stejného hráče pak fauloval na vlastní polovině, načež mu sudí bez váhání ukázal druhou žlutou kartu.

„Ta první, kterou dostal, byla jasná. Ta druhá, faul to určitě byl, ale nevím, jestli musel dostat žlutou kartu. Bylo to u lajny v prostoru, který nebyl nebezpečný. Myslím, že to byla hodně přísná druhá žlutá,“ tvrdil Hyský. „Ale stalo se a mužstvo skvěle zareagovalo.“

Sám také musel reagovat. Stáhl Adua s Višinským, tedy dva ofenzivní hráče, a místo nich nasadil Souarého s Markovičem.

„Na tohle úplně dopředu připravení nejste, ale přemýšleli jsme, jak to udělat. Bylo jasné, že budeme potřebovat hráče do bloku, kteří jsou schopní se dobře organizovat, být aktivní a chytat se s protihráčema. A myslím, že jak Cheick tak Markovič, do toho vnesli, co jsme potřebovali a oba zahráli výborný zápas,“ pochvaloval si.

Nebýt vyloučení, Plzeň mohla cílit i na výhru, jelikož úvod nabídl vyrovnanou podívanou se šancemi na obou stranách.

Plzeňský kouč Martin Hyský udílí svým svěřencům pokyny během utkání na Panathinaikosu.

„Do té červené karty ten zápas byl více než vyrovnaný, dobře jsme do něj vstoupili, měli jsme zajímavé pasáže a několik velmi dobrých příležitostí. Bohužel nám chyběla efektivita,“ litoval Hyský šancí Adua a Memičem.

Po vyloučení však měl jasnou převahu soupeř.

„Ale navzdory tlaku neměl moc velkých šancí. Bylo to skvěle týmově odehrané a přesně takhle jsem se chtěli prezentovat,“ zdůraznil Hyský.

Pak ale sám uznal: „Nechtěli jsme celý poločas být pasivní, ale moc se nám to nedařilo. Pomohly nám pak střídání, trošku jsme hru rozkouskovali, ale větší šanci jsme si bohužel nevypracovali.“

Přesto je bod pro Plzeň mimořádně cenný.

