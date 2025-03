Agresivnějšího soupeře nepotkal, Kalvacha prohra mrzela: Lazio přijelo namistrované

Soupeře ve druhé půli válcovali. Měli několik šancí na to, aby odvetu v Římě příští čtvrtek rozehrávali v úplně jiné pozici. I remíza by dávala naději. S porážkou jsou šance výrazně nižší.

„Bude to rozhodně těžší, než to mohlo být. Nezbývá nám nic jiného, než tam předvést ještě lepší výkon a pokusit se o obrat,“ velel Kalvach, který výtečně zahraným přímým kopem vybídl ke gólu Rafia Durosinmiho a domácí nakopl.

Veškeré jejich snažení ale uťal parádní ranou dánský útočník Gustav Isaksen, když se v samém závěru uvolnil a balon z dálky zakroutil k tyči.

Co se stalo? Po takové převaze, navíc proti soupeři, který byl bez dvou vyloučených hráčů.

Balon nějak propadl, byli tam dva. Isaksen se skvěle vytočil a prostě to trefil, musíme se na to ještě podívat, ale bohužel už s tím nic neuděláme. Z naší strany byl ten zápas dobrý, ale tohle ho úplně zkazilo.

Byl víc než dobrý. Soupeře jste ve druhé půli zastínili.

Snažili jsme se hrát tak, jak v Evropě běžně hrajeme. Lazio přijelo trochu namistrované, takže si po gólu mysleli, že to nějak dohrají. Nám se celkem dařilo kombinačně, valili jsme do nich a s tím měli velké problémy. Pak škoda, že se hra trochu rozkouskovala kvůli kartám, ale ten zápas jsme prostě měli zvládnout i tak. Neměli jsme ho prohrát.

Vzal jste si v kabině slovo?

Já přišel později, ale myslím, že nikdo nic moc neříkal. Trenér něco málo pronesl, ale víc si povíme určitě až další den.

Plzeňský kapitán Lukáš Kalvach zalehl balon v utkání s Laziem.

Jste i přesto na tým pyšný, jaký výkon předvedl? Proti vám stál vítěz základní fáze soutěže.

Určitě, je to tradiční italský klub, jsou pátí v lize, prohráli jen jednou. Jejich síla je obrovská, takže pro nás to může být další posun, že dokážeme s takovými týmy doma hrát. Uvidíme, jak to půjde v odvetě.

Hráli jste do poslední chvíle dost ukvapeně i proto, že jste chtěli oslabeného soupeře zlomit?

Bylo to trochu hektické, ale po těch kartách jsme to chtěli zvládnout právě proto, že víme, jak to vypadalo loni na Fiorentině. Ta nás přehrála, takže je nám jasné, jak to bude teď v Itálii vypadat. Chtěli jsme zápas zlomit a jet tam s výhrou, protože by to bylo komfortnější. Škoda, že jsme si nechali dát takový gól.

Bylo to dohromady hodně psychicky náročné? Vedli jste, branku vám neuznali, pak jste vzápětí prohrávali, následně srovnali, tlačili a nakonec smutnili.

Celkem dost, hlavně je to zápas o čtvrtfinále Evropské ligy, takže těch emocí tam byla spousta. Z naší strany hlavně pozitivních a správných, výkon byl opravdu solidní, jen je škoda, jak to dopadlo.

Škoda hlavně té koncovky v závěru.

Byly tam příležitosti, centry i propichy do vápna, škoda, že tam něco nepadlo.

Ještě za vyrovnaného počtu hráčů Lazio evidentně zdržovalo. I to je znak, že byl výkon opravdu kvalitní?

Určitě to něco znamená, ale tak to bylo i s Fiorentinou, že sem přijeli a stačilo jim zápas neprohrát. Proto utkání takhle vypadalo, ale určitě i trochu cítili, že sílu máme, že máme chuť a byli jsme živí.

V tom dost pomohli i fanoušci, kteří vycítili, že na to máte.

Jako každý domácí zápas v Evropě nás ženou, za to jim patří velké díky a budeme se snažit, abychom sem ještě další zápas přivezli.

Záložník Lazia Nicolo Rovella (vpravo) dostává červenou kartu v utkání s Plzní. Plzeňský záložník Lukáš Červ jde odvážně hlavou do souboje s Adamem Marušičem z Lazia.

Neměl jste chvilku strach o své spoluhráče po těch červených kartách? Jedna přišla za kopanec do hlavy, druhá za ostrý skluz.

Dlouho jsem nehrál proti takhle agresivnímu soupeři, hlavně jak se k nám chovali. Takže jsem rád, že jsme to přežili a uvidíme, jak to bude vypadat za týden.

Není to právě ještě větší motivace teď Italům ukázat?

Podle toho, jak se chovali, tam určitě nepojedeme odevzdaní a budeme jim to chtít vrátit.