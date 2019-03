Neapol i Chelsea hájí komfortní náskok, Arsenal dohání ztrátu

Arsenal úvodní zápas v Bretani, kde Čech působil v letech 2002 až 2004, prohrál 1:3. K postupu mezi nejlepších osm potřebuje vítězství 2:0 nebo o tři branky.

„Byl to hořkosladký návrat. Přijetí od domácích fanoušků bylo fantastické, opravdu si toho vážím. Přijeli jsme do Rennes s cílem zvítězit a dostat se do dobré výchozí pozice. Bohužel jsme odjeli s nepovedeným výsledkem,“ říkal Čech.

To druhý anglický zástupce v Evropské lize má do čtvrtfinále už hodně blízko, Chelsea před týdnem porazila Dynamo Kyjev 3:0.

Stejný výsledek bude hájit i Neapol v Salcburku.

Velmi dobře před odvetou je na tom i Villarreal, který vyhrál v Petrohradu 3:1. Doma by musel dostat minimálně tři góly, aby nepostoupil.

Ostatní souboje jsou těsné: Krasnodar prohrál ve Valencii 1:2, takže doma mu stačí výhra 1:0. Inter hrál ve Frankfurtu 0:0, Benfica Lisabon podlehla v Záhřebu 0:1.

Svého zástupce má mezi elitou i Česko, Slavia hraje od 21.00 proti Seville, před týdnem ve Španělsku se hrálo 2:2.

