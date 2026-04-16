Freiburg vyhrál v Evropské lize i ve Vigu a je poprvé v semifinále

Ve 21:00 začnou i zbývající dva zápasy.
Celta Vigo má v poslední době hodně děravou obranu, v předchozích čtyřech zápasech inkasovala celkem dvanáctkrát a i dnes to soupeři hodně usnadnila. Chorvatský útočník Matanovič přidal střelou z dálky k náskoku hostů z prvního zápasu další branku. Radost mu na chvíli pokazil zdvižený praporek, signalizující ofsajd, ale video ukázalo, že gól byl regulérní. Ještě do přestávky se blýskl Japonec Suzuki tečovanou střelou ke vzdálenější tyči.
Trenér Celty Claudio Giráldez udělal pro druhé dějství hned čtyři změny, ale dál stříleli jen hosté. Znovu slavil Suzuki a Scherhantovu bombu zastavila tyč. Až v nastavení zaznamenal alespoň čestný úspěch domácích Švéd Swedberg. Pro obranu Freiburgu to byl ve 12 zápasech v Evropské lize teprve sedmý inkasovaný gól.
90+1. Swedberg
33. Matanović
39. Suzuki
51. Suzuki
Radu – Rodríguez, Lago (46. Carreira), Alonso – Rueda (46. El Abdellaoui), Vecino (64. Álvarez), Moriba (46. Swedberg), Mingueza – López, Iglesias /C/ (46. Aspas), Jutglà.
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart (71. Ogbus), Makengo – Eggestein, Manzambi (71. Höfler) – Beste (83. Irié), Suzuki, Grifo /C/ (56. Scherhant) – Matanović (56. Höler).
Villar – Aidoo, Fernández, Ristić, Núñez, Sotelo, Durán.
Müller, Huth – Jung, Kübler, Günter, Philipp.
45. Moriba, 49. Vecino, 49. Aspas, 87. H. Álvarez
45. Matanović, 57. Ginter
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Cook (ENG)
Počet diváků: 20803
16. Watkins
26. Buendía
39. Rogers
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – McGinn (C), Onana, Tielemans, Buendía – Watkins, Rogers.
Ravaglia – João Mário, Vitík, Casale, J. Miranda – Moro, Freuler, L. Ferguson (C) – Bernardeschi, S. Castro, J. Rowe.
Bizot, J. Wright – Lindelöf, Mings, Elliott, A. García, Abraham, Sancho, Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Pessina, Franceschelli – Pobega, Orsolini, Heggem, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, Castaldo.
29. Bernardeschi
Rozhodčí: Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Prieto (ESP)
13. Antony
26. Ezalzúlí
38. P. Victor
P. López – Bellerín, Bartra (C), Llorente, R. Rodríguez – Fornals, Amrábat, Fidalgo – Antony, C. Hernández, Ezalzúlí.
Horníček – Víctor Gómez, V. Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi (20. Moscardo) – Gorby, Tiknaz, Horta (C) – G. Martínez, Grillitsch, P. Victor.
Adrián, Valles – Altimira, Ávila, Bakambu, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Roca, Isco, Ruibal, P. García.
Sá, J. Carvalho – Lelo, Moutinho, el-Wazání, Zalazar, Oliveira, Dorgeles, Navarro, Da Rocha, Luisinho.
43. Ezalzúlí
35. V. Carvalho
Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)
12. Gibbs-White
Ortega – Cunha, Murillo, Williams – Aina, Gibbs-White (C), I. Sangaré, N. Domínguez, Ndoye – Hutchinson, Wood (16. Jesus).
D. Costa (C) – A. Costa, Thiago Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana, Rosario, Veiga – W. Gomes, Moffi, Sainz.
Sels, Willows – Morato, Hudson-Odoi, Lucca, Yates, Milenković, Abbott, McAtee, Sinclair, Bakwa.
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Pepê, Prpić, A. Varela, Gül, Tiago Silva, Brás, Moura, Mora.
40. Hutchinson
32. Moffi, 36. A. Costa
8. Bednarek
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. NED)