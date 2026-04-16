Freiburg vyhrál v Evropské lize i ve Vigu a je poprvé v semifinále

  20:47
Fotbalisté Freiburgu ve čtvrtfinále Evropské ligy po domácí výhře 3:0 zvítězili v odvetě ve Vigu 3:1 a jsou poprvé v pohárové Evropě v semifinále. Jejich soupeřem bude postupující z utkání Betis Sevilla - Braga.
Cyriaque Irié (vlevo) z Freiburgu a Marcos Alonso z Viga v souboji o míč. | foto: ČTK

Ve 21:00 začnou i zbývající dva zápasy.

Celta Vigo má v poslední době hodně děravou obranu, v předchozích čtyřech zápasech inkasovala celkem dvanáctkrát a i dnes to soupeři hodně usnadnila. Chorvatský útočník Matanovič přidal střelou z dálky k náskoku hostů z prvního zápasu další branku. Radost mu na chvíli pokazil zdvižený praporek, signalizující ofsajd, ale video ukázalo, že gól byl regulérní. Ještě do přestávky se blýskl Japonec Suzuki tečovanou střelou ke vzdálenější tyči.

Trenér Celty Claudio Giráldez udělal pro druhé dějství hned čtyři změny, ale dál stříleli jen hosté. Znovu slavil Suzuki a Scherhantovu bombu zastavila tyč. Až v nastavení zaznamenal alespoň čestný úspěch domácích Švéd Swedberg. Pro obranu Freiburgu to byl ve 12 zápasech v Evropské lize teprve sedmý inkasovaný gól.

Evropská liga
16. 4. 2026 18:45
Celta Vigo Celta Vigo : Freiburg Freiburg 1:3 (0:2)

první zápas 0:3 - postupuje tým Freiburg

Góly:
90+1. Swedberg
Góly:
33. Matanović
39. Suzuki
51. Suzuki
Sestavy:
Radu – Rodríguez, Lago (46. Carreira), Alonso – Rueda (46. El Abdellaoui), Vecino (64. Álvarez), Moriba (46. Swedberg), Mingueza – López, Iglesias /C/ (46. Aspas), Jutglà.
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart (71. Ogbus), Makengo – Eggestein, Manzambi (71. Höfler) – Beste (83. Irié), Suzuki, Grifo /C/ (56. Scherhant) – Matanović (56. Höler).
Náhradníci:
Villar – Aidoo, Fernández, Ristić, Núñez, Sotelo, Durán.
Náhradníci:
Müller, Huth – Jung, Kübler, Günter, Philipp.
Žluté karty:
45. Moriba, 49. Vecino, 49. Aspas, 87. H. Álvarez
Žluté karty:
45. Matanović, 57. Ginter

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Cook (ENG)

Počet diváků: 20803

Evropská liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Boloňa Boloňa 3:0 (3:0)
Góly:
16. Watkins
26. Buendía
39. Rogers
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – McGinn (C), Onana, Tielemans, Buendía – Watkins, Rogers.
Sestavy:
Ravaglia – João Mário, Vitík, Casale, J. Miranda – Moro, Freuler, L. Ferguson (C) – Bernardeschi, S. Castro, J. Rowe.
Náhradníci:
Bizot, J. Wright – Lindelöf, Mings, Elliott, A. García, Abraham, Sancho, Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Náhradníci:
Pessina, Franceschelli – Pobega, Orsolini, Heggem, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, Castaldo.
Žluté karty:
Žluté karty:
29. Bernardeschi

Rozhodčí: Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Prieto (ESP)

Evropská liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Real Betis Real Betis : SC Braga SC Braga 2:1 (-:-)
Góly:
13. Antony
26. Ezalzúlí
Góly:
38. P. Victor
Sestavy:
P. López – Bellerín, Bartra (C), Llorente, R. Rodríguez – Fornals, Amrábat, Fidalgo – Antony, C. Hernández, Ezalzúlí.
Sestavy:
Horníček – Víctor Gómez, V. Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi (20. Moscardo) – Gorby, Tiknaz, Horta (C) – G. Martínez, Grillitsch, P. Victor.
Náhradníci:
Adrián, Valles – Altimira, Ávila, Bakambu, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Roca, Isco, Ruibal, P. García.
Náhradníci:
Sá, J. Carvalho – Lelo, Moutinho, el-Wazání, Zalazar, Oliveira, Dorgeles, Navarro, Da Rocha, Luisinho.
Žluté karty:
43. Ezalzúlí
Žluté karty:
35. V. Carvalho

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Evropská liga
16. 4. 2026 21:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : FC Porto FC Porto 1:0 (-:-)
Góly:
12. Gibbs-White
Góly:
Sestavy:
Ortega – Cunha, Murillo, Williams – Aina, Gibbs-White (C), I. Sangaré, N. Domínguez, Ndoye – Hutchinson, Wood (16. Jesus).
Sestavy:
D. Costa (C) – A. Costa, Thiago Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana, Rosario, Veiga – W. Gomes, Moffi, Sainz.
Náhradníci:
Sels, Willows – Morato, Hudson-Odoi, Lucca, Yates, Milenković, Abbott, McAtee, Sinclair, Bakwa.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Pepê, Prpić, A. Varela, Gül, Tiago Silva, Brás, Moura, Mora.
Žluté karty:
40. Hutchinson
Žluté karty:
32. Moffi, 36. A. Costa
Červené karty:
Červené karty:
8. Bednarek

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. NED)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:1
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
3:0
Boloňa

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Šínův gól stačil Alkmaaru jen na remízu, do semifinále KL postoupil Šachtar

Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól.

Český fotbalista Matěj Šín skóroval za Alkmaar v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí....

16. dubna 2026  21:04

Novotný na stožáru, Ústí s pokutou za výtržnictví. Politika vedlo jako údržbáře

Pavel Novotný, politik, před výstupem na stožár umělého osvětlení na ústeckém...

Pavel Novotný si ke svým rolím politika, novináře, vězně či boxera může připsat další: údržbář. Ani to však neuchránilo ústecký fotbalový Viagem od pokuty za výtržnictví. Novotný při domácím...

16. dubna 2026  20:57

Freiburg vyhrál v Evropské lize i ve Vigu a je poprvé v semifinále

Cyriaque Irié (vlevo) z Freiburgu a Marcos Alonso z Viga v souboji o míč.

Fotbalisté Freiburgu ve čtvrtfinále Evropské ligy po domácí výhře 3:0 zvítězili v odvetě ve Vigu 3:1 a jsou poprvé v pohárové Evropě v semifinále. Jejich soupeřem bude postupující z utkání Betis...

16. dubna 2026  20:47

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

16. dubna 2026  17:24,  aktualizováno  18:49

Messi koupil klub z páté španělské ligy. Má pomoct zastavit jeho propad

Lionel Messi slaví branku Interu.

Osminásobný vítěz Zlatého míče a mistr světa Argentinec Lionel Messi se stal majitelem fotbalového celku Cornellá. Katalánský klub, který hraje pátou nejvyšší španělskou soutěž, o tom informoval na...

16. dubna 2026  18:36

Obviněný rozhodčí Tomanec vystoupil z FAČR, fotbalisté Startu Brno jsou bez výplat

Fotbalový zápas na hřišti Startu Brno

Rozhodčí Josef Tomanec vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR). Sudí z moravské třetí a čtvrté ligy figuroval mezi obviněnými v sázkařské korupční kauze, po jeho odchodu z asociace s ním etická...

16. dubna 2026  18:10

Nejvíc za pyrotechniku zaplatí Baník, Olomouc dostala pokutu za rasismus

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Baník Ostrava zaplatí 180 tisíc korun za to, že jeho fanoušci použili pyrotechniku a přerušili tím utkání 28. ligového kola se Slavií. Pražský klub rovněž kvůli pyrotechnice dostal pokutu 70 tisíc...

16. dubna 2026  17:53

Tvrdík o Chorém: Plivnutí nelze dokázat, po trestu je poptávka. Komisi pustil i video

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Nedělní verdikt sudího Marka Radiny označil za dvojí metr ve vztahu k jiným podobným situacím. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vystoupil po slyšení u Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace...

16. dubna 2026  16:43

Zemřel Alex Manninger, někdejší brankář Arsenalu. Do jeho auta narazil vlak

Brankář Alex Manninger v dresu Arsenalu.

Ve věku 48 let zemřel bývalý rakouský fotbalista Alex Manninger. Někdejší brankář nepřežil nehodu nedaleko rodného Salcburku, kde do jeho auta na přejezdu narazil vlak. V rámci své kariéry chytal za...

16. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:41

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce.

Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se...

16. dubna 2026  14:24

Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku

Vincent Kompany rychle předává balon hráčům Bayernu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Nesprávná a příliš přísná žlutá karta? Ne, nedíváte se na hodnocení vyloučení Eduarda Camavingy z Realu, nýbrž reakci Vincenta Kompanyho, trenéra fotbalistů Bayernu, který kvůli svému třetímu...

16. dubna 2026  13:44

Lingr se v Houstonu připomenul, nůžkami poslal z poháru El Paso

Ondrej Lingr (vlevo) dal při svém prvním startu za Houston gól a pomohl k...

Ondřej Lingr z fotbalového Houstonu v pohárovém utkání proti druholigovému týmu El Paso vystřihl gól nůžkami. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál k nim přidal asistenci a pomohl k výhře 4:1 a...

16. dubna 2026  12:45

