Stačí remíza, ale jen bránit je nesmysl. Zdolá český tým konečně Sevillu?

Fotbal

Zvětšit fotografii Francouzský útočník Wissam Ben Yedder z FC Sevilla v jedné z mnoha šancí v osmifinále Evropské ligy, slávistický brankář Ondřej Kolář mu střelu vyrazil. | foto: Reuters

dnes 17:25

Porazit Sevillu ještě žádný český klub nesvedl. Nepovedlo se to Liberci, Olomouci a zatím ani Slavii. A když se nezadaří ani teď, za určitých okolností to vadit nemusí - svěřencům kouče Trpišovského k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy stačí i remízy 0:0 a 1:1.

Případně výsledek 2:2 a následný úspěch v prodloužení či penaltovém rozstřelu. Slávisté ale s rozličnými variantami, které svádějí spíš k bránění, nekalkulují. „Máme určitě skvělou obranu, ale nejhorší, co můžeme udělat, je celý zápas se bránit,“ odmítá přehnanou defenzivní taktiku čerstvý reprezentant Alex Král. „Chceme taky vstřelil gól, pak se nám bude hrát líp.“ Čtěte rozhovor s Alexem Králem Dvacetiletý fotbalista Slavie ve čtvrteční MF DNES vypráví o tom, jak od třinácti spolupracuje s osobním trenérem, o polévce z prasečích nožiček i o čerstvé nominaci do reprezentačního áčka. Plán je daný, trenér Jindřich Trpišovský dokonce na rozdíl od duelu v Seville plánuje variantu s klasickým hrotovým útočníkem. Uvědomuje si, že kdyby slávisté zalezli a nechali hrát protivníka, snadno na to dojedou. „Nejde si myslet, že to tady ubráníme na 0:0,“ varuje kouč. Tenhle výsledek se totiž českému mužstvu proti Seville povedl pouze jednou - Liberci na podzim 2006, před vlastními fanoušky v Poháru UEFA. O sedm let později uhrál Slovan dva nerozhodné výsledky 1:1, které pamatují Vladimír Coufal s Přemyslem Kovářem. Ani Slavii se na Sevillu nepodařilo vyzrát už třikrát, až při posledním pokusu vybojovala alespoň remízu. To Olomouci se v letním předkole Evropské ligy nepovedlo ani to, byť doma favorita solidně potrápila, jenže pykala za několik neproměněných šancí a Sarabiovým gólem čtyři minuty před koncem prohrála 0:1. Odveta už pak byla záležitostí španělského celku - 3:0. Zápasy Sevilly s českými týmy se Slavií:

2:2 venku - březen 2019

0:3 doma - prosinec 2007

2:4 venku - říjen 2007 s Libercem:

1:1 venku - listopad 2013

1:1 doma - říjen 2013

0:0 doma - říjen 2006 s Olomoucí:

0:3 venku

0:1 doma - oba duely v srpnu 2018 „Taky jsme si vyzkoušeli, že Sevilla je opravdu silná. Musíme k tomu přistoupit stejně jako tam v první půli, hráli jsme aktivně, napadali jsme,“ nabízí návod na úspěch Král, střelec jednoho ze dvou šťastných zásahů z Andalusie, odkud Slavia přivezla cennou remízu 2:2. Oběma protivníkům se následně povedly nedělní zápasy, Sevilla deklasovala Real Sociedad 5:2 díky hattricku Ben Yeddera, trefě Soriana a vlastnímu gólu Oyarzabala. „Přehnaný respekt tam ale není, my o víkendu také sehráli těžké utkání s dobře připraveným soupeřem,“ připomněl Král vítězství 4:0 nad ostravským Baníkem. „Nemyslím si, že bychom si na Sevillu neměli věřit.“ A góly ze hřiště soupeře to potvrzují. Slavia má velkou naději na úspěch. Pronikne ve čtvrtek večer po devatenácti letech do osmičky nejlepších? Slavia Praha - Sevilla FC odveta osmifinále Evropské ligy se hraje ve čtvrtek od 21 hodin Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko - Sčerbakov, Dmitrijev (všichni Bělorusko). Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Deli, Zelený - Souček, Král - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda.

Sevilla: Vaclík - Mercado, Kjaer, Gómez - Navas, Banega, Rog, Sarabia, Promes - Ben Yedder, El Haddadi. Absence: Coufal (3 ŽK), Ševčík (zranění), Tecl, Hromada (oba rekonvalescence + nejsou na soupisce) - Escudero (zranění), Nolito (zranění + není na soupisce), Vaclík, Wöber (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bořil, Kúdela, Souček, Traoré, Škoda (všichni 2 ŽK) - Banega, Mesa, Promes, F. Vázquez (všichni 2 ŽK).