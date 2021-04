Bořil burcuje před Arsenalem: Chceme dojít do finále, to je náš sen

Slávisté do něj jdou po remíze 1:1 ze hřiště soupeře, po úspěšném nedělním derby se Spartou (2:0), ale také čerstvě po verdiktu Disciplinární komise UEFA, která prokázala Ondřeji Kúdelovi rasistickou urážku a zakázala mu činnost na deset zápasů.

Co na to říká kabina v čele s Bořilem, však zůstává tajemstvím. Tiskový mluvčí Michal Býček dotazy na Kúdelu hned v úvodu zatrhl s tím, že vyjádření klubu je na jeho webových stránkách. „Soustředíme se na zápas s Arsenalem,“ dodal.

„Jsme na něj natěšení, hrajeme o semifinále Evropské ligy,“ navázal o chvíli později Bořil. „Přivezli jsme z Londýna dobrý výsledek, ale neznamená to, že ho budeme bránit. Chceme být aktivní a pevně věřím, že dáme i nějaký gól.“

Postup do semifinále tehdejšího Poháru UEFA zvládla Slavia naposledy v roce 1996, je v týmu cítit napětí, očekávání, že můžete dosáhnout obřího úspěchu?

Víme, o co hrajeme, vnímáme to, chceme to. A necháme pro to na hřišti všechno. Chceme dojít až do finále, to je náš sen. Samozřejmě jsme ve hře i o další trofeje, což nás posouvá dopředu. Je před námi ještě hodně zápasů, ale ve všech soutěžích chceme dosáhnout na vrchol.

Jak jste na tom fyzicky? V nohách máte včetně reprezentace spoustu zápasů v rychlém sledu.

Je to znát. Ale aspoň čtyři dny před odvetou nám pomohly v regeneraci. Kluci maséři a fyzioterapeuti jedou na plné obrátky, snaží se nám pomoci, jak jen to jde. A co se nás týče, jsme připravení. Tak jako v Londýně nebo na derby. Nechceme se vymlouvat. Zároveň víme, že to bude těžké. Tenhle režim má ale každý, kdo hraje velké zápasy.

Čeká vás pravděpodobně další duel s Tomášem Holešem na stoperu. Jak se vám s ním vzadu hraje?

Já jsem hlavně rád, že na stopera nemusím sám. Když jsem ho hrál posledně, nedopadlo to dobře. (Slavia prohrála 0:4 v Leverkusenu) Hraje se mi dobře s každým naším hráčem. Holi je výjimečný v tom, že může nastoupit kdekoliv, což potvrdil v Londýně. Navíc dal gól, klobouk dolů před ním. Jsem zvědavý, jak si zítra povedeme.

Pokud by zápas skončil znovu 1:1, prodlužovalo by se, možná by došlo i na penalty. Šel byste?

Když by už nikdo jiný nezbýval, tak asi jo. Možná jako pátej. Nebo kdyby to po páté sérii pokračovalo a mně nezbylo nic jiného, než muset jít.