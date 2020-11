Poslouchat mámu se vyplácí. Říkala, ať víc střílím, životní gól, jásá Lingr

Lingrova trefa už houfně obíhá internetem, jeho báječný zásah nezůstal bez povšimnutí. Těžko se tomu divit.

Slávistický ofenzivní záložník nejprve ustál souboj na vlastní polovině a pak už balon nikomu nepůjčil. Udržel protivníka na zádech, doběhl do dobrého prostoru na středu hřiště a z dobrých 25 metrů se rozhodl vypálit.

Odvážný tah se vyplatil vrchovatě.

Míč sice vyletěl vysoko do vzduchu, ale pak začal rychle padat a nakonec doplachtil do vzdálenějšího horního rohu. Zaskočený gólman Walter Benítez se jen ohlédl.

„Asi to byl můj životní gól,“ usmíval se po utkání do kamery České televize. „V první řadě bych ale chtěl všem poděkovat, je to velké vítězství a taková trefa je příjemný bonus. Jsem rád, že můj první gól ve Slavii byl právě takový. Obrovsky si ho cením a nikdy na něj nezapomenu.“

Dvaadvacetiletý fotbalista přiznal, že jiné řešení v hlavě neměl. Od chvíle, co se na půlce rozběhl, myslel na zakončení.

„Kuchtič tam na mě sice volal, ale já to chtěl vzít na sebe. Tak jsem to potáhl, vypálil a krásně to tam zapadlo,“ líčil.

„Já když viděl, že se chystá střílet, tak jsem si řekl, že je blázen,“ vybavil si moment ze 14. minuty gólman Ondřej Kolář. „Navíc to nejdřív vypadalo, že to letí pět metrů nad bránu,“ rozesmál se. „Měl štěstí, že to tam zapadlo, ale zaslouží si to, zakončení má výborné,“ dodal.

Lingr dostal v Evropské lize přednost před Nicolaem Stanciem. Toho zastoupil už minule s Nice, když rumunský středopolař trávil čas s manželkou, jež před utkáním porodila dceru.

V základu nastoupil coby falešná devítka i předtím proti Leverkusenu a poločas odehrál jen kvůli tomu, aby domácí mohli lépe reagovat na vyloučení Karima Bellarabiho.

„Ne náhodou to byl třetí zápas v Evropské lize s ním na podhrotu a třetí úspěšný,“ chválil letní posilu z Karviné kouč Trpišovský. „Strašně se obětuje pro tým, skvěle pracuje, což je věc, kterou jsme potřebovali. On je jednou z příčin, proč nám to teď tak funguje. Upřednostnili jsme týmovou složku před individuální.“

A šikovného mladíka, který v domácí soutěži v sešívaném dresu sbírá spíš drobné minuty - vyjma duelu se Slováckem, kde jich odehrál 74 -, pochopitelně ocenil i za nádherný gól.

„Byl výstavní, ale hlavně se mi líbila ta akce. Nezazmatkoval, podržel míč, navedl ho do dobrého prostoru. Byl přímočarej. Balon při střele trochu zaplaval, takže tam bylo i trochu štěstí, ale ta práce s prostorem byla skvělá,“ podotkl Trpišovský.

„Konkurence v týmu je obrovská, ale já si cením každé minuty. Je to dřina. Je super, že jsem potřetí v poháru nastoupil v základu, moc si toho vážím,“ uvedl Lingr.

Hřiště opouštěl za stavu 1:1, krátce po vyrovnání Nice a velké šanci Petera Olayinky na druhý slávistický gól. Ten však naštěstí pro hosty přišel hned vzápětí.

„Když jsem střídal, tak jsem si říkal, že to musíme přeci otočit. Kluci to zvládli parádně, fantazie! Postup máme ve vlastních rukou a teď to doma musíme vrátit Beer Ševě,“ dodal Lingr.