Anglické finále Evropské ligy? Manchester United i Tottenham jsou blízko

Velký sen baskického týmu o finále na domácím stadionu San Mamés utrpěl citelnou ránu. Bilbao sice začalo velkým tlakem, ale závěrečná čtvrthodina prvního poločasu pro něj skončila pohromou.

Nejprve si po Maguireho akci otevřel střelecký účet v soutěži Brazilec Casemiro. Pak byl domácí Vivian vyloučen za penaltový faul na Höjlunda a Fernandes pokutový kop proměnil. Ještě do přestávky portugalský kapitán „Rudých ďáblů“ využil také samostatný únik za obranou soupeře a v tabulce střelců se posunul již na sedm gólů.

Patrick Dorgu (vpravo) z Manchesteru United centruje v zhápase s Athletikem Bilbao kolem Andoniho Gorosabela.

Manchester United je v Premier League čtrnáctý daleko za pohárovými příčkami a Evropská liga je pro něj cestou do Ligy mistrů. Po výrazné venkovní výhře může i nadále doufat, že si zopakuje triumf z roku 2017. Bilbao na San Mamés v soutěži poprvé prohrálo, všech šest předchozích domácích zápasů v sezoně vyhrálo při skóre 14:2. Slavia tu v ligové fázi podlehla 0:1 a Plzeň 1:3.

Tottenham předvedl bleskový start, otevřel skóre hned v první minutě. Richarlison po centru ze strany hlavičkoval v záklonu napříč pokutovým územím a volný Johnson rovněž hlavou vstřelil svůj čtvrtý gól v sezoně Evropské ligy. „Kohouti“ si vytvářeli i další šance a jednu z nich proměnili. Porro vyslal z hloubi pole dlouhý pas, Maddison si míč výborně zpracoval a překonal vybíhajícího brankáře.

Bodö/Glimt jako první norský tým postoupil do semifinále některého z pohárů UEFA. Ve druhém poločase se nevzdal, přestože nejprve inkasoval od Solankeho z penalty další gól. V závěru Saltnes snížil a vykřesal naději do odvety.

Tottenham, na jehož pohárové soupisce není zapsán český brankář Antonín Kinský, je v anglické lize dokonce až šestnáctý. Před cestou do Norska může i nadále snít o zisku první evropské trofeje od triumfu v Poháru UEFA v roce 1984. Pokud by na ryze anglické finále došlo, Premier League by získala již šestého zástupce v příští sezoně Ligy mistrů.

Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Manchester United Manchester United 0:3 (0:3) Góly:

Góly:

30. Casemiro

37. B. Fernandes

45. B. Fernandes Sestavy:

Agirrezabala – de Marcos (42. Gorosabel), Vivian, Yeray, Berchiche – Jauregizar, Ruiz de Galarreta (46. Prados) – I. Williams (87. Á. Djaló), Berenguer (42. A. Paredes), N. Williams (79. U. Gómez) – Harrouch.

A. Onana – Yoro, Maguire (65. de Ligt), Lindelöf – Mazráwí (74. Shaw), Ugarte (65. Mount), Casemiro, Dorgu (84. Diallo) – B. Fernandes, R. Højlund, Garnacho (84. Mainoo). Náhradníci:

Simón – Boiro, Canales, Guruzeta, Lekue, Núñez, Vesga.

Bayındır, Heaton – Amass, Eriksen, Fredricson, Kamson. Žluté karty:

36. Berchiche, 58. Unai Simón, 61. Yeray

77. Mount, 84. Garnacho, 90+4. Yoro Červené karty:

35. Vivian

Počet diváků: 51 980