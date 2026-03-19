Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

  21:04
Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil. Adam Karabec zůstal tentokrát na lavičce. Dosud největší úspěch na evropské scéně slaví Freiburg, který deklasoval belgický Genk 5:1.
Corentin Tolisso z Lyonu je zklamaný. | foto: Manon CruzReuters

Zápas Midtjyllandu s Nottinghamem Forrest dospěl do prodloužení za stavu 2:1 pro hosty. Už ve středu si místo v elitní osmičce zajistili fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem poté, co v odvetě deklasovali Ferencváros Budapešť 4:0. Zbývající čtyři zápasy začnou ve 21:00.

Lyon vyhrál ligovou fázi, v níž triumfoval v sedmi z osmi zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve Španělsku od Betisu Sevilla a dnes neuspěl ani proti dalšímu zástupci La ligy. Vývoj utkání ovlivnilo brzké vyloučení senegalského obránce Niakhatého. Slovenský brankář Greif pak domácí několikrát podržel, ale po hodině hry ho překonal Rueda, který se trefil i v prvním utkání.

Karabec stejně jako před týdnem při remíze 1:1 ve Vigu začal mezi náhradníky, ale tentokrát tam zůstal. Šulc, jehož návrat na trávník před baráží s Irskem netrpělivě vyhlíží trenér Miroslav Koubek, se v 67. minutě dočkal od lyonských fanoušků bouřlivého přivítání.

Kvůli svalovému zranění vynechal pět zápasů, Lyon během absence svého nejproduktivnějšího hráče uhrál v lize jen dva body, vypadl z domácího poháru a teď se loučí i s Evropskou ligou. V nastavení postup hostů zpečetil Jutglá a v nervózním závěru přišel Lyon i o dalšího vyloučeného hráče, nepříznivý vývoj neunesl Argentinec Tagliafico.

Celta Vigo, která v Evropě nehrála od semifinále v roce 2017, narazí v dalším kole na Freiburg. Německý tým doma vyhrál i pátý duel v Evropské lize. Ztrátu z Belgie smazal už v 19. minutě, kdy italský kapitán Grifo posadil z přímého kopu míč na hlavu Gintera. Autor prvního gólu připravil po šesti minutách druhý pro chorvatského útočníka Matanoviče. Pak se na druhé straně míč odrazil od tyče, a než domácí obrana zareagovala, poslal ho Smets pohotově do sítě. Ale po přestávce už stříleli jen domácí.

Evropská liga
19. 3. 2026 18:45
FC Midtjylland FC Midtjylland : Nottingham Nottingham 1:2 (0:1)pen. 0:3

první zápas 1:0 - postupuje tým Nottingham

Góly:
69. Erlić
Góly:
41. N. Domínguez
52. Yates
Sestavy:
Ólafsson – Diao (91. Gabriel), Erlić, Bech /C/ – Castillo, Bravo, Billing (46. Şimşir), Bak – Brumado (56. Čo Kju-song), Byskov (46. I Han-pom), Osorio (103. Chilufya).
Sestavy:
Ortega – Domínguez (91. Sangaré), Abbott, Milenković (61. Murillo), Morato – Ndoye (61. Williams), Yates /C/, McAtee (75. Anderson), Bakwa (75. Aina) – Hutchinson (61. Gibbs-White), Lucca.
Náhradníci:
Lössl, Ugboh – Uhre, Zé, Gogorza.
Náhradníci:
Sels, Willows – Whitehall, Sinclair, Jesus.
Žluté karty:
51. Brumado, 71. Osorio, 88. Bravo, 102. Erlić
Žluté karty:
94. Murillo, 114. Anderson

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Gittelmann (GER)

Počet diváků: 10545

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
FC Porto FC Porto : Stuttgart Stuttgart 1:0 (-:-)
Góly:
21. W. Gomes
Góly:
Sestavy:
D. Costa (C) – A. Costa, T. Silva, Bednarek, Sanusi – S. Fofana, Rosario, Mora – W. Gomes, Moffi, Sainz.
Sestavy:
Nübel – Jaquez, Chabot, Hendriks, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller – el-Chanús, Undav, Führich – Demirović.
Náhradníci:
Ramos, J. Costa – Kiwior, Froholdt, Veiga, Pepê, Prpić, A. Varela, Gül, Sousa, M. Fernandes, Moura.
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Vagnoman, Tomás, Assignon, Búanání, Nikolas Nartey, Jeltsch, Andrés, Ćatović.
Žluté karty:
7. Rosario, 23. Sanusi, 25. Mora
Žluté karty:
35. Demirović

Rozhodčí: Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG)

Evropská liga
19. 3. 2026 18:45
Freiburg Freiburg : KRC Genk KRC Genk 5:1 (2:1)

první zápas 0:1 - postupuje tým Freiburg

Góly:
20. Ginter
25. Matanović
53. Grifo
56. Suzuki
79. Eggestein
Góly:
39. Smets
Sestavy:
Atubolu – Treu (83. Kübler), Ginter, Ogbus, Makengo – Eggestein, Manzambi (81. Lienhart) – Beste (71. Höler), Suzuki, Grifo (71. Scherhant) – Matanović (71. Osterhage).
Sestavy:
T. Lawal – Kongolo, Nkuba, Smets, Kayembe (69. Medina) – Bangoura (69. Itō) – Karetsas, Heynen (83. Sattlberger), Heymans, Adedeji-Sternberg (46. Sor) – Bibout (69. Mirisola).
Náhradníci:
Huth, Müller – Günter, Höfler, Irié, Jung, Philipp.
Náhradníci:
Van Crombrugge, Brughmans – Erabi, Palacios, Sadick, Steuckers, Jokojama.
Žluté karty:
30. Matanović, 44. Beste, 58. Grifo, 76. Höler
Žluté karty:
58. Heymans, 64. Bangoura

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG)

Evropská liga
19. 3. 2026 18:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : Celta Vigo Celta Vigo 0:2 (0:0)

první zápas 1:1 - postupuje tým Celta Vigo

Góly:
Góly:
61. Rueda
90+2. Jutglà
Sestavy:
Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner (67. Moreira) – Tolisso (C), Morton, Noah Nartey (67. Mangala) – Endrick (67. Šulc), Jaremčuk (46. Tessmann).
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt (C) (46. Aidoo), Alonso – Rueda, Vecino, Moriba, Carreira – F. López (57. Jutglà), P. Durán (57. Aspas), Swedberg (46. H. Álvarez).
Náhradníci:
Descamps, Konan – Karabec, M. Fofana, de Carvalho, Merah, Hamdani.
Náhradníci:
I. Villar – Fernández, Núñez, Ristić, Sotelo, C. Domínguez, Antañón, El Abdellaoui.
Žluté karty:
82. Tagliafico
Žluté karty:
33. Swedberg, 43. Starfelt, 53. F. López, 83. J. Rodríguez, 89. Rueda
Červené karty:
19. Niakhaté, 90+6. Tagliafico
Červené karty:

Rozhodčí: Irfan Peljto – Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Lille Lille 0:0 (-:-)
Sestavy:
Martínez – Bogarde, Lindelöf, Torres, Maatsen – Sancho, Onana, Luiz, McGinn (C) – Abraham, Rogers.
Sestavy:
Özer – Ngoy, Ribeiro, Mbemba, Perraud – Bouaddi, bin Tálib, Mukau – Meunier, Giroud (C), Correia.
Náhradníci:
Bizot, Wright – Cash, Konsa, Mings, Elliott, Digne, García, Buendía, Watkins, Bailey.
Náhradníci:
Lanssade, Bodart – Santos, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Mándí, Verdonk, Diaoune, Baret, Boussadia, Edjouma.
Žluté karty:
Žluté karty:
25. Correia

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA)

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Real Betis Real Betis : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 1:0 (-:-)
Góly:
8. Ruibal
Góly:
Sestavy:
P. López – Bellerín, Bartra (C), Natan, R. Rodríguez – Antony, Fornals, Amrábat, Ezalzúlí – C. Hernández, Ruibal.
Sestavy:
Lafont – Katris, S. Ingason, J. Hernández – Calabria, R. Sanches, Bakasetas (C), Kyriakopoulos – Pellistri, Tetteh, Taborda.
Náhradníci:
Valles, Adrián – Altimira, Ávila, Bakambu, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Roca, Firpo, Ortiz.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Chirivella, Touba, Siopis, Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, Kotsiras, Djuričić, Pantović.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Taborda

Rozhodčí: T. Stieler – L. Koslowski, M. Borsch (všichni GER)

Evropská liga
19. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
AS Řím AS Řím : Boloňa Boloňa 1:1 (-:-)
Góly:
32. Ndicka
Góly:
22. J. Rowe
Sestavy:
Svilar – G. Mancini, Ndicka, Hermoso – Çelik, Koné (20. Pellegrini), Cristante (C), Pisilli, França – El Shaarawy, Malen.
Sestavy:
Ravaglia – Zortea, Vitík, Lucumi, João Mário – Freuler, Pobega – Bernardeschi, L. Ferguson (C), J. Rowe – S. Castro.
Náhradníci:
De Manzi, Gollini – el-Ajnawí, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Vaz, Zaragoza, Ziolkowski.
Náhradníci:
Franceschelli, Pessina – Cambiaghi, Casale, Dallinga, B. Domínguez, Heggem, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Sohm.
Žluté karty:
Žluté karty:
26. Vitík

Rozhodčí: István Kovács – Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
18. 3. 16:30
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
19. 3. 21:00
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
19. 3. 18:45
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
19. 3. 18:45
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
19. 3. 21:00
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
19. 3. 18:45
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
19. 3. 21:00
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
19. 3. 21:00
Lille

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

ONLINE: Sparta - Alkmaar 0:1, komplikace pro domácí, v úvodu se trefuje Jensen

Sledujeme online
Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Sparťanští fotbalisté usilují o postup do čtvrtfinále Konferenční ligy. Do domácí odvety s Alkmaarem si přivezli jednogólové manko a na Letné zatím prohrávají 0:1, když se v osmé minutě trefil...

19. března 2026  19:47,  aktualizováno  21:10

Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou: Věřím, že budeme valit až do konca!

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po utkání s Arsenalem.

Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav...

19. března 2026  21:08

Šulc se vrátil po zranění do hry. Lyon prohrál v Evropské lize s Vigem a končí

Corentin Tolisso z Lyonu je zklamaný.

Fotbalisté Olympique Lyon prohráli v osmifinálové odvetě Evropské ligy doma s Celtou Vigo 0:2 a v soutěži končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, ale vyřazení nezabránil....

19. března 2026  21:04

Mohuč - Olomouc 2:0, nevýrazný výkon a konec v Evropě. Hosté dohrávali v deseti

Aktualizujeme
Fotbalisté Mohuče slaví druhý gól proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté si čtvrtfinále Konferenční ligy nezahrají. Po bezbrankové remíze v prvním utkání prohráli v odvetě na půdě Mohuče po nevýrazném výkonu 0:2. První branku vstřelil necelou minutu...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  20:48

Zákulisí výjezdu Sigmy: Třítýdenní práce, dohady s Němci i sanitka, líčí organizátor

Zbyněk Müller (vlevo), hlavní organizátor vlakového výjezdu olomouckých...

Od našeho zpravodaje v Německu Hlavní vlakové nádraží v Mohuči se zabarvilo do modra. A to nejen kvůli jedné dýmovnici. Do německého města přicestovalo vlakovým speciálem zhruba 750 fanoušků Sigmy, kteří od 18.45 podporují...

19. března 2026  19:04

Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil...

19. března 2026  17:21

RETRO: Třicet let od zázraku v Římě. Mikrobus hořel a slávisté šli za papežem

Premium
Slávističtí fotbalisté oslavují postup přes AS Řím. (19. března 1996)

Jiří Štajner se přikrčil a bác. Letící balon zasáhl nezkrotného bohéma do ramene. Jiří Vávra pospíchal, ve sprintu narazil na kutálející se míč a instinktivně do něj plácnul pravým nártem. Gól! Dva...

19. března 2026

V nominaci irských fotbalistů je po změně pasu Vale, nechybí hvězda Parrott

Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s...

V nominaci irských fotbalistů na semifinále play off o mistrovství světa proti Česku je po nedávné změně pasu i záložník Harvey Vale, který v mládeži reprezentoval Anglii. Ve výběru islandského...

19. března 2026  14:54

Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

Český fotbalista Jakub Jankto z Cagliari ve výskoku pro míč v utkání proti...

Rozjel se slušně. Bývalý fotbalový reprezentant a záložník Jakub Jankto se po konci kariéry rozmluvil o bývalých trenérech. A volil pořádně ostrá slova. „Nejhorší byl jednoznačně Davide Nicola, ten...

19. března 2026  14:28

Děsivé zranění na Anfieldu. Útočník si o reklamní panel roztrhl palec

Nizozemský útočník Noa Lang z Galatasaraye je odnášen na nosítkách poté, co si...

Držel se za palec pravé ruky a křičel bolestí. Když se pak na své zranění podíval, omdléval, až mu na obličej museli nasadit kyslíkovou masku. Noa Lang, nizozemský fotbalista Galatasaray Istanbul,...

19. března 2026  13:30

Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Tomáš Chorý a Lukáš Provod při setkání s médii na začátku reprezentačního srazu.

Než se pustil do odpovědi o novém trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, přerušil ho vedle sedící Tomáš Chorý a v žertu zašeptal do mikrofonu: „Dobře si rozmysli, co teď řekneš.“ Jeho...

19. března 2026  11:05,  aktualizováno  12:14

Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou.

Do středečního večera byl posledním anglickým trenérem, který se představil na slavném Camp Nou, Gary Neville, jenž si v únoru 2016 s Valencií odvezl v poháru výprask 0:7. O poznání lepší dojem...

19. března 2026  11:40

