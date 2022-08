Arsenal se v Evropské lize utká s Eindhovenem, United mají Šeriff či San Sebastian

Olympiakos Pireus s reprezentačním gólmanem Tomášem Vaclíkem se v Evropské lize utká s Karabachem, poraženým ze souboje o Ligu mistrů s Plzní, Freiburgem a Nantes.

Olympiakos neuspěl ve 2. předkole Ligy mistrů, následující dva dvojzápasy proti Slovanu Bratislava a Apollonu Limassol zvládl i díky Vaclíkovi po penaltových rozstřelech.

Omonia Nikósie s obráncem Janem Lecjaksem narazí na jednoho ze soupeřů Plzně z předkola milionářské soutěže. Vedle Šeriffu Tiraspol se může kyperský celek ve skupině E těšit na prestižní duely se San Sebastianem a Manchesterem United, v jehož kádru je gólman reprezentační jednadvacítky Matěj Kovář.

Plzeňský soupeř z 2. předkola Ligy mistrů HJK Helsinky je ve skupině B společně s Ludogorcem Razgrad, Betisem Sevilla a Fenerbahce, přemožitelem Slovácka ze 3. předkola EL. V tureckém týmu působí obránce Filip Novák.

Český souboj se může odehrát ve skupině D, ve které je Braga s gólmanem Lukášem Horníčkem a Malmö s obráncem Matějem Chalušem. Skupinu doplňují belgický Saint-Gilloise a Union Berlín.

Mládežnický reprezentant Lucas Kubr, který během léta posílil norského mistra Bodö/Glimt, může změřit síly ve skupině A s Arsenalem, PSV Eindhoven a FC Curych.

Program skupin Evropské ligy začne 8. září. První tým z každé skupiny postoupí přímo do osmifinále play off. Druhé týmy se utkají o postup do stejné fáze s třetími celky ze skupin Ligy mistrů. Finále se uskuteční 31. května v Budapešti.