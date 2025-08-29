Los Evropské ligy ONLINE: Plzeň bude hrát na AS Řím, doma vyzve Porto

Druhá nejprestižnější evropská soutěž se hraje obdobným systémem jako ta první: osm soupeřů, čtyři doma a čtyři venku.
Plzeň se do Evropské ligy vrací po roce, na jaře vypadla v osmifinále s Ferencvárosem. A i tým z Budapešti bude v osudí základní fáze.
Konkrétně ve druhém koši, stejně jako Plzeň. Každému počítačový software přisoudí dva protivníky z každé výkonnostní skupiny, potkat se nemohou dvě stejné země.
Z čeho může Plzeň vybírat?
Hlavním lákadlem bude pochopitelně setkání s Pavlem Šulcem z Lyonu, kde ještě působí Adam Karabec. V osudí je ještě Real Betis, finalista Konferenční ligy, zmínění Rangers, Feyenoord, Aston Villa, Lille či Porto.
Ve třetím koši straší francouzské Nice nebo švýcarská dvojice Young Boys Bern a Basilej. Čtvrtý koš nabízí Boloňu s obráncem Martinem Vitíkem, německý Stuttgart či švédské Malmö, které vyřadilo olomouckou Sigmu.
|Koš
|Týmy
|1. koš
|AS Řím, FC Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Záhřeb, Real Betis, Salcburk, Aston Villa
|2. koš
|Fenerbahce, Braga, CZ Bělehrad, Olympique Lyon, PAOK Soluň, Celtic Glasgow, Viktoria Plzeň, Ferencváros, Maccabi Tel Aviv
|3. koš
|Young Boys Bern, Basilej, Midtjylland, Freiburg, Ludogorec Razgrad, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
|4. koš
|Boloňa, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos Atény, Malmö, Utrecht, Deventer, Genk, Brann Bergen